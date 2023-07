L’architecture de qualité, un chantier collectif

Comme le dit si bien Robert Dutrisac dans son éditorial du 29 juin, le plan de mise en oeuvre que vient de déposer le gouvernement pour sa Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire est un pas dans la bonne direction. Et il a bien raison quand il affirme que la côte à remonter est énorme en matière de culture architecturale au Québec.

Toutefois, l’Ordre des architectes du Québec est un peu perplexe quand il écrit : « Tous les goûts sont dans la nature, dit-on, y compris le mauvais goût répandu par l’indifférence et l’ignorance des entrepreneurs qui s’improvisent architectes ou qui font vivre des architectes complaisants et par celles de leurs alliés, les administrations municipales. Il existe des exceptions, mais elles confirment la règle. »

Les bons projets se multiplient

Il se fait de l’excellente architecture au Québec. Certainement pas autant qu’on le souhaiterait, mais ce n’est pas pour autant l’exception. Les Prix d’excellence en architecture décernés chaque année par l’Ordre en témoignent, tout comme la récente campagne de valorisation intitulée « Les architectes revisitent nos espaces de vie ».

De plus en plus, on voit naître, aux quatre coins du Québec, des projets qui améliorent le quotidien des gens de manière pérenne. Ce qui fait leur qualité, outre le geste architectural, c’est le travail d’équipe que le processus de création sous-tend, processus auquel participent non seulement les architectes et les ingénieurs, mais aussi les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs, les utilisateurs et d’autres parties prenantes qui travaillent à matérialiser une vision commune.

Des conditions à mettre en oeuvre

Que certains architectes se voient obligés de se plier aux exigences d’entrepreneurs peu soucieux de ce qu’ils lèguent à la communauté, c’est malheureusement possible. Mais il est probablement exagéré de dire que c’est par complaisance. C’est souvent parce qu’ils tentent de faire ce qu’il est possible de faire dans des contextes parfois plus que difficiles, dans des conditions plus que déraisonnables. Leurs compétences ne sont alors pas valorisées, et les résultats sont à l’image des attentes.

Pour couper court à pareilles situations, il faut, comme le souligne M. Dutrisac, plus de dialogues autour de l’architecture. Collectivement, nous devons prendre conscience que ce que l’on construit aujourd’hui doit durer des décennies. Le Québec se doit de voir désormais son cadre bâti comme un investissement aux retombées positives — qu’elles soient sociales ou économiques — plutôt que comme une simple dépense obligée. Pour éviter les déceptions et les « on aurait donc dû », nous devons accorder davantage d’importance aux étapes de planification et de conception des projets. Et c’est là que les architectes peuvent le mieux intervenir, en guidant les réflexions, en écoutant les besoins, en faisant les recherches nécessaires et en formulant des solutions construites bien adaptées au contexte.

La Politique et son Plan de mise en oeuvre pourront certainement contribuer à cette prise de conscience. Le gouvernement du Québec a d’ailleurs publié il y a quelques mois un excellent aide-mémoire qui présente des principes directeurs et des conditions favorisant la qualité architecturale, qu’il s’agisse de bien définir les besoins ou d’établir un échéancier suffisant.

Un chantier de sensibilisation

Une bonne architecture a besoin d’une bonne commande, et une culture architecturale bien ancrée dans la population peut certainement y contribuer. On peut donc s’attendre à ce que la Politique entreprenne un chantier de sensibilisation en ce sens.

Toutefois, le gouvernement ne peut pas tout faire. L’Ordre et d’autres acteurs du milieu de l’architecture et de l’aménagement peuvent bien sûr apporter leur pierre à l’édifice, et les médias ont aussi un rôle à jouer. Le Devoir a d’ailleurs présenté pendant plusieurs années une excellente chronique régulière sur l’architecture, avant d’y mettre fin au début des années 2000. C’est dommage, car ce genre de rendez-vous avec le public contribue à aiguiser notre sensibilité collective à l’égard de l’environnement bâti. Si nous voulons une meilleure architecture, nous devons en parler et nous en donner les moyens. Merci donc, M. Dutrisac, pour cet éditorial et merci d’y revenir souvent.