Pour en finir avec la crise du logement

Si elle refait surface le 1er juillet chaque année, la crise du logement n’a rien de soudain ni de passager. Par la gravité des drames humains que provoque l’augmentation stratosphérique des loyers, on ne peut que penser à la Grande Dépression des années 1930.

D’aucuns attribuent commodément à la pandémie et à l’inflation la rareté des loyers abordables qui touche près de 40 % des Québécois, soit 1,3 million de logements ! Posons LA question : combien envisagent l’avenir sans inquiétudes ? La construction de logements sociaux, quoique impérative, ne réglera pas tout.

La nature de la bête

La crise du logement est une des lignes de front entre une société qui peine à maintenir ses espoirs démocratiques d’égalité et la féroce poussée des marchés financiers et immobiliers. Se sont ajoutés, de plus en plus nombreux, des petits propriétaires devenus entrepreneurs par la transformation de leurs logements en unités touristiques pour location à court terme.

Devant cette altération rapide, souvent décervelée du logement, le locataire, qui ne possède pas les actifs pour acquérir sa propre résidence ou l’épargne pour investir dans l’immobilier, se retrouve radicalement seul devant une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle. La cession de bail qu’on veut lui retirer et le registre des loyers entrevu comme moyen d’atténuation ne peuvent faire contrepoids au déséquilibre de l’offre et de la demande.

À ce jour, aucune disposition légale au pays n’établit explicitement le droit au logement, même si différents cadres réglementaires et programmes incitatifs en soutiennent quelque peu l’esprit.

On peut appeler en renfort une observation effectuée en 1991 par le Comité de l’ONU responsable de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Parmi les conditions de réalisation du Pacte, la capacité de paiement des locataires qui ne rogne pas les autres besoins fondamentaux. Nous sommes loin de cela.

La solution ne peut être que politique

On ne peut plus se contenter de laisser jouer les lois du marché en tentant d’en assouplir l’âpreté par des mesures éparses. Force est de reconnaître qu’une action politique majeure et concertée est essentielle pour rétablir un équilibre durable que n’annonce pas le projet de loi 31.

Le gouvernement doit convoquer une rencontre extraordinaire urgente des principaux acteurs de l’immobilier : Caisse de dépôt et placement du Québec et son fonds Ivanhoé Cambridge, le Fonds immobilier de la FTQ, Fondaction de la CSN, grands promoteurs et investisseurs privés, associations de propriétaires, de locataires, coopératives d’habitation. Sans oublier les courageux organismes sociaux tels Interloge et SOLIDES, qui ont carrément acheté des immeubles pour les transformer en logements sociaux.

Peut-on encourager les propriétaires d’appartements locatifs à court terme à transformer ces appartements en long terme pour une durée de cinq ans en leur accordant des crédits ou des subventions équivalant à 5000 $ ?

Peut-on à court terme concevoir un gel temporaire des loyers, le temps que le marché reprenne son souffle et qu’émergent des solutions pérennes ?

Dans l’immédiat, une cellule nationale pour coordonner les efforts actuels des MRC et des municipalités peut-elle être mise sur pied ?

Autant de pistes qui pourraient être abordées concurremment au maintien de la cession de bail et à l’adoption du registre des loyers.