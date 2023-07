De Copernic à Bourdieu, qui construit le monde?

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, nous réfléchissons à la construction de la réalité sociale par le biais de la science avec Georges Mercier.

Copernic, Darwin, Freud, Bourdieu. Quatre savants, quatre sciences, quatre mondes nouveaux. Avec Copernic et l’astronomie, l’humain apprend que sa planète n’est pas le centre de son univers ; avec Darwin et la biologie, qu’il ne possède aucun ingrédient spécial qui le distinguerait rigoureusement du règne animal ; avec Freud et la psychanalyse, que derrière sa conscience s’agite un profond inconscient ; avec Bourdieu et la sociologie enfin, que même les plus intimes de ses succès et de ses croyances sont en partie les produits de forces sociales qu’il ne contrôle pas.

On pourrait allonger cette liste à volonté, y ajouter Beauvoir pour le genre, Marx pour la classe, les premiers économistes libéraux pour le mythe de l’homo economicus — les sciences, mis à part leur recherche de la vérité, contribuent à construire le monde de tous les jours dans lequel nous vivons.

Avec chacune de leurs « révolutions coperniciennes », c’est en effet toute l’image de notre univers qui se voit transformée. Cette part de causalité de la science dans l’image que l’on se fait de ce que nous sommes, du monde dans lequel nous évoluons et de la nature des relations que nous avons les uns avec les autres entraîne une responsabilité politique importante.

Pourtant, la science et ses praticiens arguent souvent de leur neutralité politique, voire de leur apolitisme : ils ne feraient que décrire les choses le plus fidèlement possible, entreraient en accord avec la nature profonde des phénomènes, atteindraient la « vérité » sur le monde naturel et social. Cela, par-delà de nombreux débats philosophiques, les sciences le font aussi — ou du moins tentent de le faire.

Mais l’un n’empêche pas l’autre. Même si la vérité des thèses scientifiques devait être affirmée — ce dont on ne doutera certes pas pour Darwin et Copernic, mais ce qu’on n’a cessé de contester pour les autres —, énoncer une « vérité », quelle qu’elle soit, demeure un geste éminemment politique. De cela, nos politiciens, ceux qui manient secrets d’État et rapports obscurs sur de gigantesques tunnels, sont évidemment conscients.

Mais la politique ne s’est jamais réduite à ceux qui explicitement s’en réclament ou prétendent en faire. Celle-ci n’est pas faite, comme le laisse entendre Jacques Rancière, par des rapports de pouvoir, mais par des « luttes de mondes ». Toute activité qui pose une vision du monde particulière dans la cité (de la satire de RBO au brutalisme en architecture, en passant par le surréalisme) contient ainsi en germe une action politique.

Définissons celle-ci sommairement : la politique est l’activité qui détermine « qui obtient quoi, quand, et comment » (H. Lasswell). Qui obtient le pouvoir, qui détient les moyens de production, à quel moment certaines populations devraient obtenir certains avantages sociaux, etc. C’est la configuration imaginaire d’une époque donnée qui, largement, détermine les réponses à ces questions. Dans notre monde somme toute néolibéral — et que cela soit juste ou non —, nous estimons souvent que le « marché », appliqué à toutes les sphères de la vie, devrait être l’arbitre ultime de ces questions.

En toile de fond de notre imaginaire se trouve un mythe, mais un mythe productif, celui de l’homo economicus, ce Robinson Crusoé seul sur son île, travaillant sans relâche, et sans aide aucune, à bâtir pour lui-même (et peut-être aussi pour les siens) son succès et son capital.

Mais d’où vient cette image ? En partie des discours qui la sous-tendent — les grands récits de succès, les entrevues à heure de grande écoute avec nos grands fondateurs d’entreprise (même s’ils les héritent parfois), certes, mais aussi de tous ces livres de « croissance personnelle » qui trônent au sommet des palmarès de ventes. Parmi ces discours, on en trouvera un type particulier, mais très efficace, celui de la « science » économique moderne dans sa variante néolibérale.

Décrire plutôt que fonder un monde

On connaît sa rengaine, pour l’entendre partout. Caricaturons légèrement : qu’est-ce qu’une collectivité ? Mais ce n’est qu’un agrégat de préférences individuelles ! Qu’est-ce qu’un humain ? Mais ce n’est qu’un entrepreneur de soi, grand maximisateur de son utilité ! La force du discours économiciste, et des approches plus ou moins liées à la théorie du choix rationnel dans les autres sciences sociales, tient au surcroît de légitimité que lui confère sa provenance.

Un discours scientifique prétend bien décrire plutôt que fonder un monde (en se fondant, au passage, largement sur les deniers publics). Il vaut de ce fait plus qu’un simple discours littéraire ou journalistique. Et cela, nonobstant le fait que l’économie, comme tous les champs du savoir, est traversée de controverses et de discussions, c’est-à-dire qu’il n’existe pas « une vraie économie ».

L’économie et son humain représentent évidemment un exemple facile, mais d’autres exemples de ce type abondent. Nous pourrions penser à ces concepts nébuleux de « racisme systémique » ou d’« opinion publique », tous deux extraits de la diversité de phénomènes sociaux — certaines formes disparates de discrimination, l’agrégation de réponses à des sondages — par les chercheurs, puis présentés comme s’ils existaient en dehors des discours scientifiques. Ces concepts acquièrent alors une « existence propre » et rétroagissent sur les collectivités étudiées, orientant les résultats d’une élection ou les fortunes d’une politique publique.

On voit donc que la science et ses productions mènent une double vie, produisent des résultats multiples — et que leurs praticiens, et surtout les meilleurs d’entre eux, se révèlent parfois des acteurs politiques au sens fort du terme. Cela, bien entendu, ne veut pas dire que les sciences sociales sont trompeuses ou qu’elles inventent purement et simplement leurs concepts. Mais c’est remarquer qu’elles ont une responsabilité particulière et qu’une « science de la science », comme le disait Pierre Bourdieu, doit être rigoureusement poursuivie. Les scientifiques du social doivent penser ce qu’ils font et les conséquences de ce qu’ils disent. C’est à conceptualiser rigoureusement cette « responsabilité scientifique pour le monde » qu’oeuvre ma thèse.

Parce que, de temps à autre, il en va littéralement de la suite d’un univers.