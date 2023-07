La justice internationale au chevet de l’Ukraine agressée

L’Ukraine et la communauté internationale ont à leur disposition quatre instruments pour répondre à l’agression russe contre l’Ukraine : la résistance armée, c’est la tâche des forces armées ukrainiennes ; les sanctions économiques, un outil des alliés de l’Ukraine utilisé pour affaiblir l’économie russe ; l’isolement diplomatique ; et la justice internationale. Cette dernière est représentée par les diverses cours internationales.

La guerre, déclenchée par la Russie le 24 février 2022 contre l’Ukraine, faussement appelée par le président Vladimir Poutine « l’opération militaire spéciale » a provoqué sur le territoire ukrainien de multiples crimes internationaux à savoir : les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime d’agression, et les crimes contre l’environnement, nommés par les juristes internationaux l’écocide. Il s’est avéré, après quelques jours de violents combats sur le sol ukrainien, que « l’opération militaire spéciale » est en réalité le synonyme de « la déclaration de guerre » non avouée par Poutine à l’égard de l’Ukraine. Poutine a justifié son « opération militaire spéciale » afin de « démilitariser et de dénazifier l’Ukraine » qui était, selon lui, en train de commettre un génocide contre la population russophone dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine.

Selon Poutine, l’Ukraine préparait une attaque contre la Russie avec l’aide de l’OTAN. Ce récit mensonger sur les causes de guerre en Ukraine a été démenti par Evgueni Prigojine, le chef de Wagner, une milice privée. Prigojine, un allié de Poutine depuis 20 ans, a affirmé lors de la rébellion armée de sa milice Wagner contre Poutine et l’État-major de l’armée russe, le 24 juin, qu’« en 2022 Kiev n’avait aucune intention d’attaquer la Russie avec l’aide de l’OTAN ». Prigojine a affirmé que l’affaire avait été montée de toutes pièces par le ministre de la Défense russe, « Sergueï Choïgou, et d’autres officiers corrompus, soutenus par des oligarques qui gagnaient de l’argent grâce au déploiement de l’armée ». La milice de Prigojine et lui-même ont participé à l’invasion de l’Ukraine dès le premier jour et ont combattu, au front, en première ligne, ce qui rend ses déclarations crédibles.

Il appert qu’une des raisons pour lesquelles le président Poutine a nommé la guerre en Ukraine « l’opération militaire spéciale » était d’éviter d’engager la responsabilité de l’État russe devant la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI). Les deux cours sont à vocation universelle. Elles jouent un rôle primordial en ce qui concerne le maintien d’un ordre international stable et basé sur le respect des règles de droit international.

Voici les démarches judiciaires les plus importantes entreprises par l’État ukrainien auprès des instances juridiques internationales après le 24 février 2022. Trois jours après l’invasion russe de l’Ukraine, le 27 février 2022, Kiev a déposé une plainte contre la Russie devant la CIJ. La Cour avait ordonné à la Russie le 16 mars 2022 de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. La Russie n’a jamais accepté cette ordonnance et a continué les opérations militaires sur le territoire de l’Ukraine.

Les crimes de guerre

Le 17 mars 2023, la CPI a délivré un mandat d’arrêt contre le président Poutine et contre la commissaire présidentielle aux droits de l’enfant en Russie, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Poutine et Mme Lvova-Belova sont « présumés responsables de crimes de guerre, de la déportation ou du transfert forcé de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) depuis des zones occupées d’Ukraine vers la Russie ». Le mandat d’arrêt délivré par la CPI à l’encontre du président Poutine fut un coup de massue juridique ayant des conséquences politiques et légales graves pour lui et son pays. Le mandat d’arrêt empêche Poutine de voyager dans les 123 États qui ont ratifié le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Jamais auparavant la CPI n’avait accusé de crimes de guerre un chef d’État dont le pays est membre du Conseil de sécurité de l’ONU.

Notons que Slobodan Milosevic, le président de la Serbie à l’époque, fut le premier président d’un État en exercice de sa fonction accusé de crime de guerre par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 1999. La procureure du TPIY, la Canadienne Louise Arbour, a signé l’inculpation de Milosevic. Rares sont ceux qui auraient imaginé que, deux ans après l’inculpation, en 2001, la Serbie livrerait Milosevic à La Haye (le siège du TPIY). Espérons que la même chose arrivera à Poutine et qu’il passera sous les fourches caudines de la justice pénale internationale. L’analogie entre Poutine et Milosevic est évidente. Les deux ont cherché à modifier les frontières des États successeurs de l’Union soviétique et de la Yougoslavie par la force. En poursuivant ces projets politiques, ils ont commis des crimes de guerre causant des dizaines de milliers de morts.