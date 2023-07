Le droit à la déconnexion, pilier de la régulation du digital dans nos vies

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, avec Ariane Ollier-Malaterre et Sabrina Pellerin, nous profitons du temps propice aux vacances pour examiner le droit à la déconnexion.



Pourquoi un droit à la déconnexion ? Téléphones intelligents, tablettes, messageries instantanées et plateformes de collaboration en ligne : ces outils offrent une flexibilité appréciée et un sentiment de contrôle sur les moments et les espaces dans lesquels on travaille. Mais ils érodent encore un peu plus les frontières entre le travail et la vie personnelle, augmentent la durée et l’intensité du travail et entachent les périodes de repos de culpabilité et de ruminations.

Les conséquences sur le stress et la santé mentale sont maintenant évidentes, tout comme la baisse de productivité liée au manque de concentration et la perte de créativité et d’implication liée à la fatigue.

Le droit à la déconnexion est une composante essentielle de la nécessaire régulation du numérique dans nos vies. Dans un article publié dans Stanford Social Innovation Review en janvier, nous avons analysé l’état des pratiques et présenté trois recommandations aux décideurs publics, aux employeurs et aux partenaires syndicaux.

Des modalités trop ou pas assez flexibles

L’Ontario et plusieurs pays, dont la France, la Belgique, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et le Chili, ont légiféré. Les exigences de travail et les contextes variant, les modalités d’exercice de ce droit sont le plus souvent renvoyées aux employeurs et à la négociation syndicale. Par exemple, les employeurs français ont l’obligation de négocier avec les représentants du personnel pour établir des mécanismes de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des périodes de repos, des congés et de la vie personnelle et familiale.

De plus, les organisations de 50 employés ou plus doivent négocier avec leurs représentants syndicaux et élaborer une politique, ou à défaut une charte, détaillant la manière dont ce droit est mis en oeuvre. Cela dit, en l’absence de sanctions claires, le résultat de ces lois est contrasté. Ainsi, bien que ce droit existe en France depuis 2017, peu d’entreprises semblent s’y conformer.

A contrario, certains employeurs imposent des restrictions draconiennes pour garantir la déconnexion. Par exemple, la direction et les représentants syndicaux de Volkswagen ont signé en 2011 un accord bloquant l’accès aux courriels sur les téléphones intelligents entre 18 h 15 et 7 h. Cet accord est entré dans l’histoire, et d’autres entreprises ont adopté des pratiques similaires, comme la multinationale Henkel, qui a déclaré la même année une « amnistie des courriels » couvrant la semaine de Noël au Nouvel An. Cela dit, ces mesures sont aisément contournées par les médias sociaux et autres outils de messagerie instantanée.

Quel défi d’établir la flexibilité sans créer également de la rigidité ! Pour aller dans cette direction, voici trois recommandations issues des recherches sur les paradoxes de la connectivité permanente.

Première recommandation : veiller à ce que le droit à la déconnexion soit applicable à tous. La législation doit couvrir le maximum de travailleurs. À l’heure actuelle, les employés des petites organisations sont souvent exclus. Par exemple, le droit en Ontario concerne les employeurs de 25 employés et plus et exclut les organisations sous réglementation fédérale. De plus, il faut protéger les travailleurs de première ligne, comme ceux du secteur de la santé, qui peuvent être pénalisés s’ils ne reçoivent pas un appel ou un changement d’horaire de l’employeur.

Deuxième recommandation : travailler à ce que la culture organisationnelle soutienne l’exercice de ce droit. Beaucoup de travailleurs ressentent le besoin de signaler leur engagement en étant visibles sur Teams ou Slack et en répondant rapidement aux courriels, aux appels et aux messages en dehors des heures de travail. Si les charges de travail sont trop élevées et que les organisations attendent toujours des réponses rapides comme preuve d’implication, le droit à la déconnexion est inopérant.

Il est primordial que les dirigeants, les gestionnaires et les ressources humaines parviennent à bien calibrer les charges de travail, à faire évoluer les normes culturelles relatives à la disponibilité et à la réactivité, et à promouvoir les avantages de la déconnexion en matière de ressourcement et de santé mentale.

Troisième recommandation : respecter les préférences et les réalités individuelles. Le droit à la déconnexion n’est réaliste et bénéfique que si chacun peut l’exercer de façon autonome. Il y a des moments de la journée où l’on est plus productif, et certains ont besoin de s’écarter du traditionnel 9 à 5. Par exemple, de nombreux parents fragmentent leur journée de travail en s’occupant des enfants en fin d’après-midi et en reprenant leurs tâches le soir. Certains préfèrent intégrer travail et vie personnelle de façon fluide plutôt que de les segmenter en périodes fixées d’avance.

Faire confiance aux employés pour gérer leur temps de travail d’une manière qui permette l’équilibre et la performance — dans le cadre des directives organisationnelles — peut être une solution. Par exemple, les travailleurs pourraient s’engager à se déconnecter un certain nombre d’heures par semaine et un certain nombre de jours par an, tout en continuant à positionner leurs heures de travail en fonction des exigences de leur travail et de leurs préférences et réalités personnelles.

Dans tous les cas, l’exercice du droit à la déconnexion fait appel à des comportements d’autorégulation des travailleurs pour établir des frontières réalistes et protectrices entre le travail et la vie personnelle.

Un projet de société

Le droit à la déconnexion est nécessaire et présente de nombreux bénéfices pour les travailleurs, les employeurs et la société. L’établissement d’une législation solide mais flexible requiert la collaboration des décideurs publics, des employeurs, des représentants syndicaux, des gestionnaires, des chercheurs et des travailleurs sur le modèle de ce que le Comité consultatif sur le droit à la déconnexion a proposé. À nous de poursuivre ce projet essentiel !