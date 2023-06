En réponse au projet de loi C-18 fraîchement adopté, Meta a confirmé son intention de bloquer les contenus des médias d’information de ses plateformes Facebook et Instagram. Forcément, une telle action affecterait l’écosystème informationnel numérique tel que nous le connaissons.

Les résultats du Digital News Report*, enquête internationale annuelle sur les habitudes d’information en ligne ainsi que sur les perceptions des enjeux liés à l’information numérique, apportent un éclairage intéressant à la situation actuelle. Aux fins de ce texte, nous nous intéresserons aux données du Canada francophone, produites à partir d’échantillons en ligne à 95 % québécois d’environ 1000 adultes d’une année à l’autre, pondérés en fonction de la population francophone au pays.

Ces données, récoltées en janvier et en février, indiquent que l’utilisation des médias sociaux à des fins d’information est en baisse (tout comme l’intérêt général pour l’actualité, d’ailleurs), bien que ceux-ci occupent maintenant une place importante dans les habitudes informationnelles. En 2023, 44 % des répondants francophones au Canada ont indiqué s’être informés sur l’actualité par le biais des médias sociaux dans la semaine précédant l’enquête, alors qu’ils étaient 52 % à l’avoir fait en 2022. Cette part est plus élevée chez les 18-34 ans (55 %) que chez les plus âgés (41 %). Pour 19 % des francophones et pour plus du tiers des 18-34 ans (35 %), les médias sociaux sont considérés comme la principale source de nouvelles. Même que 9 % des francophones et 18 % des 18-34 ans indiquent s’être informés uniquement à partir des médias sociaux dans la semaine précédant l’enquête.

Et Meta ?

Tant pour l’utilisation générale que pour lire, partager et commenter des nouvelles, Facebook demeure le média social de prédilection chez les Canadiens francophones, même si ses chiffres sont à la baisse. En 2023, 46 % des francophones disent avoir interagi sur Facebook avec du contenu d’actualité dans la semaine précédant l’enquête (39 % des 18-34 ans et 48 % des 35 ans et plus). Et si l’on y ajoute les autres plateformes de Meta (Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp), la proportion est de 56 %, tant chez les adultes plus jeunes que ceux plus âgés, ce qui est même supérieur à la proportion de gens qui considèrent s’y informer. En effet, on peut transmettre ou commenter sur les médias sociaux des informations apprises ailleurs.

La moitié (50 %) des utilisateurs francophones de Facebook qui y interagissent avec l’actualité disent porter une attention particulière aux contenus de journalistes ou d’entreprises de presse, que ce soit les médias d’information grand public (37 %) ou les médias alternatifs (24 %). Cela dépasse la part de répondants qui disent prêter attention à l’actualité sur Facebook à partir de sources comme les célébrités des arts et du sport (22 %), les personnalités des médias sociaux (12 %) ou les politiciens et activistes (12 %).

Il ressort donc, sans grande surprise, que le retrait des contenus des entreprises de presse ne correspond pas à une demande du public. Déjà, des informations à la fois en provenance de l’entreprise et des médias, qui en ont ressenti les conséquences, suggèrent que l’importance accordée aux nouvelles dans les algorithmes de Facebook a diminué dans la dernière année. Et ce, avant que Meta ne commence à bloquer l’accès aux contenus d’entreprises de presse pour certains utilisateurs. Pourtant, dans l’édition 2022 du Digital News Report, une majorité d’utilisateurs de Facebook (57 %) et d’Instagram (54 %) au Canada francophone jugeaient « adéquate » la quantité de contenus de médias d’information qui leur parvenait sur la plateforme. Ils étaient un peu plus nombreux à trouver la présence de nouvelles insuffisante (14 % pour Facebook, 20 % pour Instagram) qu’à estimer que cette présence était excessive (respectivement 12 % et 10 %).

Ces chiffres soulèvent d’une part des questions quant à la volonté réelle de Meta d’y retirer le contenu des médias d’information, sachant que cela aura vraisemblablement un impact sur l’utilisation qu’une grande proportion des usagers canadiens francophones font de Facebook et, potentiellement, sur l’intérêt qu’ils y portent ou le temps qu’ils y passent. D’autre part, la nature ayant horreur du vide, cela renforce l’impression que si les manoeuvres de Meta se concrétisent, la disparition des médias d’information sur les plateformes du groupe va laisser une place plus importante à des acteurs pour l’instant secondaires dans la transmission d’informations sur l’actualité, avec les avantages et risques potentiels que cela comporte. Car contrairement à ce que l’entreprise sous-entend, il est difficile de croire que ces contenus ne sont qu’accessoires dans l’utilisation qu’on fait d’un média social comme Facebook.

*Le Centre d’études sur les médias est le partenaire canadien du Digital News Report. L’enquête est supervisée par le Reuters Institute for the Study of Journalism de l’université d’Oxford. Pour plus de détails sur la méthodologie, vous pouvez consulter le cem.ulaval.ca.