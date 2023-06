Techno-maltraitance

À la piscine municipale, une petite dame âgée demande à s’inscrire à un cours d’aquaforme. La jeune fille au comptoir, assise devant son ordi, lui explique qu’il faut s’inscrire en ligne. La dame répond qu’elle ne peut pas, qu’elle ne sait pas, que sa fille est en voyage, qu’elle tient beaucoup à ce cours… Mais rien n’y fait : impossible de s’inscrire sur place ou même par téléphone. Point barre.

Dans la géométrie d’Euclide, si je me souviens bien, deux lignes droites parallèles ne se croiseront jamais, dussent-elles voyager à l’infini dans l’espace intersidéral. C’est l’image qui me vient à l’esprit en pensant au cyberstress vécu par les aînés.

Ligne droite numéro UN : une population vieillissante. Au Québec, plus d’une personne sur quatre (27 %) avait plus de 60 ans en 2020. Avec les progrès de la science et de la médecine, il est probable que l’espérance de vie de la population ne fera qu’augmenter avec les années. À moins d’une catastrophe écologique, d’une multiplication des pandémies ou autres manifestations de colère de notre pauvre Terre, la société devrait donc continuer de conserver ses « vieux » de plus en plus longtemps. Or, qui dit « vieux » dit diminution des capacités physiques et cognitives. On peut toujours repousser l’échéance, combattre l’Alzheimer et la démence, nous serons tôt ou tard rattrapés par le vieillissement de nos petites cellules grises. À moins d’un miracle, on ne sait jamais… la vie éternelle…

En parallèle avec cette réalité bien « réelle », notre vie quotidienne s’est largement déplacée du monde tel que nous le connaissions vers le monde, tout à fait virtuel celui-là, des transactions « en ligne ». C’est la ligne droite numéro DEUX. Chaque jour, nous jonglons avec des dizaines d’identifiants, numéros de comptes et mots de passe, questions de vérification et autres embûches pour réaliser la moindre démarche. Le chaos provoqué le printemps dernier par l’informatisation de la SAAQ et l’identification numérique des Québécois illustre amplement la difficulté croissante d’interagir avec le système, même pour des jeunes aguerris dans ce domaine.

Et cette deuxième ligne droite continue de filer à toute vitesse vers un espace de plus en plus virtuel. Déjà l’informatisation s’étend même à la santé, ce qui est un comble pour des gens qui, justement, n’ont plus la capacité physique ou cognitive de gérer toutes les belles applications de prise de rendez-vous : pertes de mémoire, doigts rongés d’arthrite, vue affaiblie. Sans compter que les aînés ne vivent pas encore, pour la plupart, le nez collé sur leur cellulaire. Car la nouvelle mode, chez tous les responsables informatiques : ajouter un code de vérification envoyé par texto à notre téléphone. Comme si le moins doué des pirates informatiques ne pouvait contrôler notre téléphone à distance ; comme si un employé de n’importe quelle institution ou entreprise ne pouvait mettre la main sur les données personnelles des clients.

Une « vraie personne » ?

Alors quoi ? Crier au secours ? Lorsqu’après une heure d’attente, de tours et de détours, ponctuée de divers sermons sur la tolérance et la bienveillance qui n’inspirent que des pensées meurtrières, on parle finalement à une « vraie personne », c’est pour se faire répéter (avec un brin de condescendance et beaucoup d’impatience) ce que le logiciel nous avait déjà intimé de faire, sans succès. Il n’y a déjà plus moyen, dans nombre de services privés ou publics, de régler quoi que ce soit avec un interlocuteur autorisé ou capable de le faire, tant au téléphone qu’en personne. Donc, si le logiciel vous déroute ou si votre cas n’entre pas dans les petites cases programmées par quelqu’un qui manquait d’imagination, vous êtes marginalisé, évincé, carrément rejeté du système.

Au-delà des heures de plaisir que toutes ces interventions en ligne nous procurent tous, pour les personnes âgées, elles frisent le harcèlement et la maltraitance. Et la situation ne risque guère de s’améliorer puisque, comme dans le cas des caisses autonomes des commerces, le virtuel permet aux entreprises et aux services publics de nous faire exécuter, nous, clients et usagers, une grande partie du travail à leur place. La notion de service recule à mesure qu’augmente l’accès en ligne.

Bientôt, sans doute, l’intelligence artificielle réglera-t-elle les multiples démarches du quotidien pour nous. Cela dit, en gouvernant nos vies, l’IA ne risque-t-elle pas de nous enfermer dans « Le meilleur des mondes », celui où tout roule sur des roulettes en écrasant impitoyablement les anomalies, les différences, les brins d’herbe qui dépassent comme le font les algorithmes actuels ? Le bonheur dans l’uniformité.

En attendant ce futur proche, ils feraient peut-être bien, nos grands gestionnaires, de faire montre d’un peu de cette bienveillance tant prônée sur leurs messages enregistrés, répétés ad nauseam, et de songer qu’eux aussi vont inéluctablement se retrouver, un jour pas si lointain, le poil gris et la vue déclinante, piégés par le système qu’ils auront eux-mêmes instauré. Ils auraient tout intérêt à prévoir, pour les gens âgés, peu alphabétisés, immigrés, handicapés et tous ceux qui ne parlent pas couramment le langage virtuel « made in Québec », des solutions de rechange aux codes, chiffres, mots de passe et autres techno-nuisances ; des solutions à visages et voix humains, en mesure d’appuyer ceux et celles qui en ont besoin.

Mais le culte de l’argent fait loi. En attendant, ils pourraient aussi réfléchir au pouvoir économique et politique que représente plus du quart de la population. Après tout, les aînés pourraient décider d’aller mettre leur argent, et leur vote, là où les courtisent de « vraies personnes ».