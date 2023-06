L’échec annoncé de la Loi sur les nouvelles en ligne

Alors même que la Loi sur les nouvelles en ligne était adoptée à Ottawa, Meta (Facebook) a confirmé vouloir bloquer les sites de nouvelles canadiens de ses plateformes. Cette loi est-elle la bonne manière de tenir tête aux GAFAM et de renforcer l’écosystème informationnel canadien ?

C’est une législation australienne qui a fortement inspiré le projet de loi C-18 déposé par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Souvent louangée dans le milieu journalistique, cette approche de versement de redevances aux médias par les géants du numérique a parfois été qualifiée de « modèle australien ». Selon ses promoteurs, ces législations visent à « forcer » les géants du numérique à verser leur juste part aux médias d’information.

Or, alors même que la loi était adoptée, on apprenait que Meta donnait suite à sa menace de bloquer les contenus des médias d’information canadiens de ses plateformes. Que se passe-t-il ?

La riposte de Meta indique que ce cadre législatif n’est peut-être pas aussi vigoureux que le gouvernement libéral le laisse entendre. De fait, cette loi ne vient pas instaurer une taxe ou un impôt, mais offre plutôt des incitatifs à la tenue de négociations entre les GAFAM et les médias d’information. Le gouvernement ne « force » finalement pas grand-chose : il encadre la production d’ententes entre organisations privées. L’État n’interviendra que si les négociations achoppent.

Puisque cette loi met en place une logique contractuelle assez classique, faut-il s’étonner que Meta réplique en suivant cette même logique ? L’annonce de Meta a été décrite avec des termes hyperboliques par plusieurs commentateurs : le ministre Pablo Rodriguez a même qualifié cette décision d’« attaque à un gouvernement souverain » !

Pourtant, personne n’a démontré en quoi la stratégie de Meta contrevient à une loi canadienne — y compris la Loi sur les nouvelles en ligne adoptée la semaine dernière. La loi incite à négocier, Meta négocie.

Une faille majeure

Les récents événements ont mis en lumière d’autres contradictions dans le discours des promoteurs de cette loi. Un argument récurrent de ces derniers est que la publication de contenu des médias d’information sur les plateformes numériques constitue une sorte de « vol », ou à tout le moins une non-reconnaissance du droit d’auteur. Mais alors, pourquoi s’indigner si Meta décide de stopper ledit « vol » ?

Le coup de force de Meta montre que ni les libéraux fédéraux ni les médias d’information ne veulent voir disparaître le contenu informatif des réseaux sociaux, parce que ce sont ces médias qui y perdraient le plus. Alors que le partage d’articles d’information est une petite portion de l’activité sur Facebook, la circulation de ce contenu sur les réseaux sociaux est devenue incontournable pour ces médias dits traditionnels.

On touche ici à une faille majeure du « modèle australien » : en se contentant d’inciter à la négociation dans un contexte où le pouvoir est très inégalement réparti, la loi laisse le camp le plus fort agir selon ses seuls intérêts et au mépris de l’intérêt public. Certes, la loi australienne a permis d’aller chercher du financement pour les médias, mais il est estimé que 90 % des nouveaux revenus se sont retrouvés chez les trois plus grands groupes médiatiques australiens, dont celui du milliardaire Rupert Murdoch. Dans une négociation, tout dépend du rapport de force.

La richesse de Meta provient de l’activité de l’ensemble des personnes qui l’utilisent. En misant sur une approche reconnaissant financièrement la seule contribution du travail des journalistes, le projet de loi C-18 prêtait le flanc à ce blocage. En effet, il est plus facile pour les GAFAM d’ignorer un seul type de contenu — si important soit-il pour la vitalité démocratique des sociétés. C’est pourquoi une véritable lutte à l’évasion fiscale des GAFAM et une révision de la fiscalité basée sur la richesse générée en sol canadien m’apparaissent comme des stratégies beaucoup plus prometteuses pour financer de manière durable les médias d’information.

En somme, le « modèle australien » pèche par sa timidité à l’égard des entreprises extrêmement puissantes qui ont maintes fois démontré leur totale indifférence à l’égard de la démocratie et des droits de la personne. Plutôt que de chercher à faire des Google et Facebook de ce monde de bonnes entreprises citoyennes, il faut plutôt travailler à rendre leur modèle d’affaires, qui est problématique dans sa nature même, de moins en moins viable. Cela implique d’intervenir en amont, sur le plan de la collecte massive de données et du recours à la publicité ciblée par exemple, plutôt que de chercher des ajustements et des compensations en aval. C’est de cette manière qu’il sera possible de reprendre le contrôle de l’espace numérique.