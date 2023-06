Ni marchandise ni privilège, le logement est un droit, point

Cet été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime, à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, Aïssatou Baldé réfléchit au droit au logement dans le contexte de la crise actuelle et du projet de loi 31 du gouvernement Legault.

Avoir un logement sécuritaire et stable est une condition sine qua non à la dignité humaine. Sans un toit, l’exercice de nombreux autres droits, tels que la santé et l’éducation, peut être compromis. Or, le logement est devenu, aujourd’hui, une marchandise échangée sur les marchés mondiaux. Les grands fonds immobiliers investissent massivement dans le secteur, non pas pour répondre aux besoins humains, mais pour réaliser des profits. Ici comme ailleurs, personne n’est à l’abri.

À Montréal, par exemple, les recherches indiquent qu’un petit pourcentage de propriétaires financiers, tels que les sociétés de capital-investissement et les investisseurs institutionnels, possède quatre fois plus de logements locatifs que ce qui avait été estimé. Cette marchandisation du logement est non seulement inquiétante, mais également dangereuse. Elle met en péril un droit fondamental avec des pratiques diluant de plus en plus l’humanité sur le terrain. Dans le contexte de la crise actuelle, force est de constater le recul préoccupant de ce principe fondamental des droits de la personne.

Le droit au logement dans le monde

À travers le monde, le droit au logement est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comme un droit fondamental. Cependant, selon l’Organisation des Nations unies, le nombre de villes dans le monde disposant de logements abordables ne dépasse pas 13 %, tandis que dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les prix des logements ont triplé au cours des 20 dernières années.

De même, le rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, établit que plus d’un milliard de personnes vivent dans des logements insalubres et des établissements informels. Chaque année, des millions d’individus perdent leur logement et sont déplacés en raison notamment de projets de développement et d’expulsions forcées, tandis que les logements seraient considérés de plus en plus comme des possibilités d’investissement, et non comme des biens sociaux et un droit fondamental.

La pandémie de COVID-19, combinée aux effets d’autres crises mondiales, comme les changements climatiques, ne fait qu’aggraver la situation. Cette réalité est particulièrement difficile pour les personnes en situation de précarité et les individus plus vulnérables, comme les migrants, les réfugiés, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies mentales. Le fait est que le droit au logement est encore loin d’être acquis pour tous.

Qu’en est-il du Québec ?

Au Québec, le droit au logement est inclus dans la Charte des droits et libertés de la personne depuis 1976. Celle-ci stipule que chaque individu a le droit à un logement de qualité, à un loyer raisonnable et à la sécurité dans son logement. De même, le Québec est l’une des provinces canadiennes où les locataires ont le plus de droits et plusieurs dispositions sont mises en place pour les garantir.

Les locataires disposent notamment du principe du « droit au maintien des lieux », une mesure qui protège le locataire dans presque toutes les situations, y compris les pratiques abusives et illégales de certains propriétaires (par exemple, rénovations, hausses excessives de loyer, discriminations, etc.). Malgré tout, les locataires font face à plusieurs enjeux, dont la rareté des logements abordables, ainsi que des problèmes liés à des propriétaires malhonnêtes qui tentent par tous les moyens de contourner la loi.

Comme si la situation n’était pas assez préoccupante, l’introduction du projet de loi C-31 par la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, suscite des inquiétudes réelles quant au recul du droit au logement et à la protection des locataires au Québec. Malgré les dispositions existantes visant à garantir le droit au logement, en permettant aux propriétaires de refuser une cession de bail sans motif sérieux, le gouvernement risque de créer une situation où les locataires sont davantage exposés aux pratiques abusives et aux hausses excessives de loyer.

Cette proposition pourrait compromettre les droits fondamentaux des locataires déjà menacés par divers facteurs, en plus de contribuer à la pénurie de logements. Au lieu de renforcer les garanties existantes, cette proposition perpétue donc un climat d’insécurité pour les locataires et favorise les intérêts des propriétaires, au détriment du droit au logement pour tous.

À la lumière de ces propos, il est crucial de travailler à des solutions pour garantir l’accès au logement pour tous, et surtout, de garantir et de renforcer les dispositifs existants en matière de droit des locataires. Il faut le rappeler, le droit au logement est avant tout un droit fondamental. Le logement ne doit pas être considéré comme un simple bien économique, mais plutôt comme une condition de base pour l’épanouissement humain. Ce n’est ni une marchandise ni un privilège. Ainsi, à l’ère de grands enjeux tels que le changement climatique et l’augmentation de la population mondiale, il nous faut rectifier la donne et assurer une vision morale du droit au logement pour tous.