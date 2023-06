La vie chère

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial ; elle est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’ouvrage collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

Il me semble que je n’ai jamais autant parlé d’argent. Avec des parents, au coin de l’école, qui se demandent s’ils peuvent se payer la prochaine sortie pédagogique à 60 $ (c’est que le coût du transport scolaire a augmenté, pénurie aidant, voyez…). Avec mes copines, qui lèvent le nez sur le jambon pus achetable, le fromage même pas fin, les chips et le prêt-à-manger.

Avec mes pairs du conseil d’établissement scolaire, depuis que l’inflation a failli sonner la fin des collations (il nous en reste deux par semaine, fiou !), que l’indice des prix à la consommation a bondi sans que l’argent ministériel suive, que les éducateurs du service de garde doivent parcourir des kilomètres pour venir au boulot, car habiter le quartier coûte trop cher pour leur salaire et leurs quarts de travail coupés.

Avec mes collègues qui évoluent en culture, à propos du prix des billets de théâtre, des délais indus de paiement aux pigistes (quand le paiement vient), des salaires anémiques pour des postes exigeant des compétences astronomiques (devenez d.g. d’un organisme culturel pour 40 000 $ par année, ne trouvez-vous pas attrayantes ces conditions qui sont à peine davantage que la hausse octroyée d’un seul coup aux députés ?).

Avec la gardienne de mes enfants, qui se cherche depuis des mois un 3 ½ pas trop crade dans un quartier central à maximum 1000 $ ; une fiction, que je constate par moi-même depuis que j’écume pour elle Facebook Marketplace, où les 3 ½ tournent autour de 1300 $, les 4 ½, autour de 1600 $ et plus, les 5 ½, autour de 1800 $ et plus mais davantage autour de 2300 ou 2500 $ et au-delà, à moins d’avoir une miraculeuse place — je vous salue Marie, pleine de grâce et de vivre-ensemble — en coop.

Avec des amies, qui n’osent pas se séparer parce qu’elles n’ont pas les moyens de le faire ; avec d’autres, qui ont mis la hache dans leurs vacances, qui vont chez Renaissance plus seulement par choix ni amour du vintage, qui zappent le latté au café du coin, qui se désabonnent de presque toutes les plateformes de contenu payant.

Et jusqu’ici, je n’ai parlé que de cas de figure de personnes en relative situation de privilège, ni techniquement « pauvres » mais pas « riches » non plus, qui coupent dans le superflu, mais qui continuent de pouvoir mettre du pain sur leur table et du beurre (à huit piasses la livre) sur leur pain. Pour l’instant. Jusqu’à la prochaine hausse des taux directeurs, ou jusqu’à ce qu’une rénoviction louche leur fasse perdre leur loyer encore abordable.

Pas membres du club ? Tant pis !

En septembre 2022, 54 % des Canadiens disaient vivre d’une paie à l’autre. Depuis, le coût des loyers continue d’augmenter. Or, la ministre québécoise du Courtage immobilier et du Copinage (pardon, «responsable de l’Habitation»), France-Élaine Duranceau, a planché sur un projet de loi qui dépossédera les locataires de l’ultime bouclier qu’ils pouvaient utiliser pour préserver certains logements des hausses abusives : la cession de bail. « Ils n’ont qu’à investir en immobilier », quoi de plus simple ! À vos fourches, citoyens — si seulement vous pouvez les trouver en spécial.

Dans mes cours d’économie familiale, qui remontent à des temps relativement anciens, on m’a appris que les rabais sur les denrées à l’achat de plusieurs articles devaient obligatoirement se répercuter sur leur prix unitaire. Trois citrons pour 2,25 $, ça voulait dire 0,75 $ pour un seul, pas plus (une vraie de vraie règle de trois). Or, les bannières font dorénavant ce qu’elles veulent. « 2,25 $ pour 3, 1 $ l’unité », peut-on lire de plus en plus souvent. Soit on paie davantage, soit on laisse les citrons pourrir au frigo. La CAQ, elle, aimerait bien qu’on en fasse de la limonade — plus d’entrepreneurs, c’est moins de monde aux crochets de la société. Quand on veut on peut, aide-toi et le ciel t’aidera, quand la vie te donne des citrons, et caetera.

Simon-Pierre Beaudet, auteur d’Ils mangent dans leurs chars, faisait en outre récemment remarquer sur les médias sociaux l’apparition des prix Club en épicerie : pas membre de cette carte de points qui extraira tes données personnelles, ce prospère minerai d’avenir ? Paie le gros prix. Adhérer ne donne plus de points bonis ; désormais, refuser d’être membre, c’est être pénalisé en payant plus cher. Il faut dorénavant consentir à ce que les riches corporations scrutent notre vie privée pour manger sans se ruiner.

Les caissières sont remplacées par des machines, les commis se transforment en polices du coupon de caisse (non seulement on se tape le boulot mais on se fait soupçonner de vol, une belle expérience). Propulsés par cette « solution créative » effectuée sous couvert de pénurie de main-d’oeuvre et du mot « inflation » dorénavant entendu sur une base quotidienne, les profits des grandes bannières continuent de s’engraisser pendant que la clientèle se serre la ceinture. En 2023, les profits de Metro ont bondi de 10,9 % pour les six premiers mois de son exercice financier, comparativement à la même période l’an dernier.

Déjà en mars 2023, les banques alimentaires criaient à l’aide. Au camp de jour de mon quartier, le nombre de familles ayant réquisitionné une place subventionnée pour leur enfant a triplé. Le goulot d’étranglement se resserre, les inégalités se creusent. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté attend le prochain plan d’action en la matière de pied ferme. Les solutions se font trop rares, mais difficile de crier quand on cumule trois emplois, en mode survie. « On veut un 4 ½, pas un plan », écrivait une chroniqueuse.

Alors que le spectre d’une récession plane, ses effets, non fantomatiques et cruellement réels, se font déjà sentir. À coup de 500 $ d’aide gouvernementale ponctuelle, on n’est pas sortis de l’auberge. De toute façon, vaut mieux rester à l’intérieur : il y a le feu, dehors.