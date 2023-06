Le biais masculin de votre cerveau

Imaginez la scène suivante : les musiciens marchaient dans la gare. Comme on prévoyait du beau temps, plusieurs femmes n’avaient pas de veste.

En lisant la deuxième phrase, vous attendiez-vous à découvrir que des femmes faisaient partie du groupe ? Sans doute pas, selon les conclusions d’études en psychologie du langage sur le genre grammatical et notre cerveau. Tour d’horizon pour saisir pourquoi « le masculin l’emporte », bien malgré lui.

Un genre, deux sens différents

À la lecture du nom « musiciens », deux interprétations sont possibles. Le sens « spécifique » réfère à un groupe exclusivement masculin, un peu comme un orchestre seulement composé d’hommes. C’est ce qu’on vous a enseigné à l’école, avant même d’aborder le sens « générique » qui, lui, renvoie à un groupe mixte composé d’hommes et de femmes. Au masculin générique, qu’il y ait une ou vingt femmes dans l’orchestre, un seul homme suffit pour parler de « musiciens ».

Pour une seule forme au masculin, il existe donc deux sens. Notre cerveau a-t-il une préférence pour l’un ou l’autre ?

Les études en psychologie du langage montrent que notre cerveau tend à choisir plus souvent le sens spécifique que le sens générique lorsqu’il rencontre un nom au masculin. Ainsi, en lisant que « des chercheurs ont fait une découverte », vous risquez plus souvent d’imaginer des hommes en sarraus qu’un groupe mixte de scientifiques.

Poursuivons le raisonnement en nous rappelant la phrase du début.

Les musiciens marchaient dans la gare. Comme on prévoyait du beau temps, plusieurs femmes n’avaient pas de veste.

L’équipe de Pascal Gygax, de l’Université de Fribourg, a demandé à des sujets volontaires si la deuxième phrase leur semblait être une suite possible de la première. Leur réponse rapide est révélatrice : les sujets jugent moins souvent la deuxième phrase comme une suite possible de la première lorsqu’elle mentionne des femmes plutôt que des hommes. Autrement dit, en lisant un nom au masculin pluriel, notre cerveau a tendance à s’imaginer un groupe d’hommes. Il sera ensuite surpris d’apprendre qu’une ou plusieurs femmes font partie du groupe. Qu’on le veuille ou non, notre cerveau a choisi le sens spécifique.

Pourquoi ? Si un mot possède deux sens différents, le cerveau veut lui imposer rapidement un sens. Il ira plus souvent vers le sens spécifique, notamment car il l’a appris avant le générique. Opter pour le spécifique est son raccourci le plus simple.

Des représentations tendancieuses

Au-delà des études en laboratoire, quels sont les effets de ces biais sur notre représentation du monde ? Faisons-nous la part des choses au quotidien ?

Tentons une expérience. Notez sur un papier cinq acteurs que vous adorez.

Comptez ensuite le nombre d’hommes et de femmes sur votre liste. Avez-vous nommé plus d’hommes que de femmes ? Les expériences menées par Markus Brauer et Michaël Landry à l’Université de Clermont-Ferrand montrent que l’utilisation d’un doublet masculin-féminin (p. ex. : acteurs ou actrices) plutôt qu’un masculin générique (p. ex. : acteurs) incite des sujets à nommer plus de femmes. Évoquez la désignation féminine, et les femmes viennent à l’esprit plus spontanément.

Dans une autre expérience menée par Armand Chatard et ses collègues à Clermont-Ferrand, on a sondé des jeunes de 14 à 15 ans sur leurs perspectives de réussite dans diverses carrières. Pour des métiers qu’on associe typiquement aux hommes (p. ex. : mécanicien, informaticien, électricien), les adolescentes estiment avoir plus de chance de réussir quand on leur présente un doublet plutôt qu’un nom au masculin. Le simple fait de nommer l’existence du métier de mécanicienne ou d’informaticienne augmente l’idée qu’une femme peut réussir dans ce métier.

Vers l’écriture inclusive

De nombreuses personnes réclament qu’on évite l’emploi du masculin générique pour écrire plus inclusivement. Heureusement, la langue française nous offre de nombreuses stratégies à adopter pour rejoindre un plus grand nombre. En voici quelques-unes :

Utiliser des doublets (p. ex. étudiants et étudiantes, lecteurs et lectrices) ;

Employer des noms collectifs (p. ex. communauté étudiante, lectorat) ;

Avoir recours à des noms épicènes (p. ex. collègues, membres).

La recherche doit maintenant se pencher sur ces différentes formes d’écriture inclusive. L’objectif : déterminer leurs répercussions sur la lecture et l’écriture et s’assurer que ces nouvelles façons d’écrire soient accessibles à tous et à toutes et demeurent conformes à la grammaire, à l’orthographe et à la typographie françaises. Et vous, tenterez-vous l’expérience de l’écriture inclusive ?