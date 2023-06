L’Ukraine comme laboratoire d’humanité

Chaque semaine de l’été, Le Devoir vous entraîne sur les chemins de traverse de la vie universitaire. Une proposition à la fois savante et intime à cueillir comme une carte postale. Aujourd’hui, nous allons, avec Gabrielle Joni Verreault, à la rencontre de ceux qui, grâce aux technologies, s’engagent dans l’effort de guerre en Ukraine.

Jeudi 15 décembre 2022, 20 h. La nuit est tombée et outre ce que peuvent atteindre les faisceaux des phares de la Ford Fiesta 2001, tout n’est qu’obscurité. L’unique son qui perce le voile de noirceur de la plaine environnante est la révolution aiguë du moteur tournant à plein régime. Nous cherchons à sortir de la boue noire et grasse qui nous immobilise. Je donne — presque littéralement — un coup d’épaule à la roue pour nous sortir du bourbier : la moitié du corps dans l’habitacle, l’autre dehors, mes bottes enlisées avec les pneus qui s’agitent sous la voiture paralysée.

Pour m’encourager, je joins ma voix aux lamentations du moteur en hurlant tous les jurons de mon répertoire, issus des trois langues que je connais. Comme ma salve de blasphèmes québécois résonne dans l’air froid, elle rencontre la sourde détonation d’un canon d’artillerie, qui interrompt cette tirade de vulgarité. « Did you hear that ? » dis-je, interrogeant le conducteur qui m’assiste. Il met la transmission au neutre, prête l’oreille… et au deuxième coup retentit, me dit simplement : « Holy sh*t, Lara… » Sans rien ajouter, nous reprenons notre chorégraphie synchronisée de coup d’épaule et de moteur. L’homme au volant s’appelle Ivan Karaman, un Serbe que j’ai rencontré sur Internet et que je connais depuis 24 heures. Mes parents seraient fiers !

Nous sommes près du fleuve Dniepr, dans l’Oblast de Kherson et je suis Gabrielle Joni Verreault, alias « Lara », étudiante au doctorat en bioéthique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. L’Ukraine est mon laboratoire.

Je m’y suis rendue pour la première fois en mai 2022 pour apporter une cargaison de médicaments à Kiev. En amont de cette excursion, j’avais passé presque deux mois à Varsovie afin de coordonner le transport de ce chargement depuis le Canada en passant par la Pologne, mais aussi pour m’impliquer dans d’autres initiatives humanitaires avec mon fiancé. C’est dans le centre de coordination logé dans le Palais de la culture et des sciences de la capitale polonaise que se manifeste la première idéation de mon projet de doctorat.

Au contact d’un nombre impressionnant de volontaires provenant de tous azimuts ayant en commun l’honnête désir d’aider l’Ukraine, je comprends qu’il y a autant de raison d’aider qu’il y a de personnes agitant le quotidien du Centrum Wsparcia Koordynacji Warszawa. Alors que ce spectacle se déroule sous mes yeux, un autre s’offre à moi dans mon cellulaire : les réseaux sociaux sont enflammés. Je vois un immense groupe de guérillas numériques se former — le NAFO — afin de combattre la désinformation russe avec un savant mélange de mèmes et d’humour noir ; des campagnes de financement coordonnées par des citoyens pour aider les bataillons de leurs amis au front ; des vidéos 4k de drones modifiés distribuant des charges explosives, ou des extraits de caméra d’intervention fixée aux corps de soldats qui partagent leurs images.

À ce moment encore étudiante à la maîtrise en bioéthique — que j’ai consacrée à l’intelligence artificielle et aux impacts du numérique sur notre monde —, dire que j’étais fascinée par toutes ces ingénieuses mobilisations technologiques et citoyennes serait un euphémisme. Déjà impliquée humanitairement, je souhaitais aller plus loin et mettre mes compétences au service de cet inspirant mouvement.

Appuyé par mon directeur Bryn William-Jones, le doctorat naît : aller à la recherche des valeurs et convictions profondes des civils qui, grâce aux technologies, s’engagent dans l’effort de guerre, que ce soit dans l’espace physique ou numérique. Mais ce n’est pas tout : l’invasion à grande échelle de la Russie aura fait déferler sur l’Ukraine, une vague de sympathie puisée à même les coeurs de citoyens de nombreuses nations.

L’injustice diffusée pas seulement par les médias traditionnels, mais aussi depuis la perspective personnelle de victimes sur les réseaux sociaux, a fait que l’Ukraine, contrée plus ou moins connue avant l’agression, n’a plus rien d’inconnu. Elle a galvanisé des masses de volontaires étranges, combattants comme humanitaires, qui mettent leur vie sur pause afin de se rallier à sa cause, une cause qui transcende les frontières physiques et virtuelles.

Une telle mobilisation est possible grâce au pouvoir de la connectivité et de l’accessibilité aux technologies qui démocratisent l’accès au meilleur comme au pire. Je pars donc aussi à la découverte de leur compas moral : celui des citoyens non ukrainiens qui plaquent tout pour répondre à l’impératif moral qui les guide vers le pays des Cosaques. Cette implication partisane change la face de la guerre : les civiles pourront prendre plus que jamais part à des campagnes militaires étrangères, même depuis chez eux. Les cadres éthiques actuels de la guerre doivent être repensés pour que tous soient le plus en sécurité possible.

Mardi 24 janvier 2023, aux alentours de 16 h 30. J’ai la tête appuyée sur la vitre du Ford et je regarde défiler un paysage morne de champs en dormance. Ils sont criblés de taches noires qui les défigurent, témoignage des horreurs récentes. Ivan conduit ; nous venons de livrer plusieurs kilos de médicaments en guise de remerciement au village de Borozens’ke, que nous quittons par la même route que nous avions empruntée en remorqueuse, un mois plus tôt. Car, après être sortis de la boue, à peine 15 minutes plus tard, nous étions tombés en panne aux portes du village.

Cela nous avait valu beaucoup d’explications avec la police militaire, qui tentait de comprendre l’absurdité louche du pairage d’un Serbe et d’une Québécoise, dehors en plein couvre-feu, dans un pays en guerre. Une fois les éclaircissements établis, la police, ainsi que tout le village, prirent soin de nous en nous faisant découvrir leur communauté — brisée, mais forte — et en nous livrant leurs douloureux témoignages.

Aucune quantité d’argent ou de médicaments ne sera jamais suffisante pour payer ma dette envers la communauté de Borozens’ke, qui nous a accueillis alors qu’ils devaient être ceux que l’on aide. J’espère à tout le moins réussir à leur rendre hommage, à travers ma recherche, et aussi en partageant ce petit bout d’histoire avec vous pour que vous puissiez voir à quel point l’Ukraine a beaucoup à nous apprendre, bien au-delà de la recherche.