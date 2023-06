Une vie de milliardaire vaut combien de vies migrantes?

L’autrice est une sociologue des relations internationales. Elle a écrit le livre Perdre le Sud (Éditions Écosociété, 2020) et édité l’ouvrage collectif Perspectives féministes en relations internationales (PUM, 2022).

Jeudi 22 juin, les passagers du sous-marin Titan, ces touristes partis observer l’épave du Titanic à 4000 kilomètres sous la surface de l’Atlantique, ont été déclarés morts. Le sous-marin aurait implosé en raison des matériaux le composant. Les débris du cercueil de métal ont été retrouvés à environ 685 kilomètres de la côte canadienne. Le monde entier avait les yeux fixés sur l’opération de sauvetage titanesque pour sauver cette poignée de personnes, le patron de la compagnie de tourisme, un milliardaire britannique, un scientifique spécialiste du Titanic, un businessman et son fils. Les gardes côtières canadiennes et étasuniennes, du support aérien, des équipes privées avec des équipements de pointe : rien n’a été épargné.

Avec des mises à jour journalières sinon plusieurs fois par jour, le lectorat des médias internationaux gardait espoir jusqu’à midi jeudi dernier, puisqu’il restait en principe de l’oxygène jusqu’à ce moment-là. Pourtant, la marine étasunienne avait déjà établi la probabilité d’une implosion le 18 juin, au moment où le contact a été rompu avec la terre ferme.

Le 14 juin, un bateau de pêche avec jusqu’à 750 passagers a coulé dans la mer Ionienne, segment de la mer Méditerranée au large des côtes ouest du Péloponnèse. Le naufrage, écrasant toutes les vies à bord sauf une centaine, a eu lieu à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la ville grecque de Pilos. Cinquante kilomètres. La distance entre Dollard-des-Ormeaux et Pointe-aux-Trembles. Les gardes côtières grecque et européennes auraient observé le bateau surchargé quelques heures avant le naufrage et auraient pris la décision de ne pas porter secours à ses passagers.

Les deux tragédies sont des drames pour les familles laissées derrières. Mais ceux et celles n’ayant pas de liens familiaux avec les victimes ont porté une attention beaucoup plus particulière à la première qu’à la deuxième.

S’intéresse-t-on davantage aux ultra-riches qu’aux personnes migrantes ?

Mes professeures de journalisme m’ont appris à déterminer quelles nouvelles sont dignes d’être publiées. La « newsworthiness » est triangulée en fonction du nombre de morts, du caractère sensationnel d’une nouvelle et de la distance entre celle-ci et le public cible. Le premier facteur est explicite : le décès de 50 personnes aux Philippines risque moins de se retrouver en première page que celui de 1000 personnes au Mexique. Le caractère sensationnel d’un événement dicte que la mort d’un homme tentant de sauver des enfants piégés dans une mine en Thaïlande sera davantage publiée qu’un homme qui décède dans un accident de voiture à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le troisième facteur est plus complexe, puisque la distance entre un événement et un public est plus que géographique. Un accident d’auto à Alma aura bien sûr plus de chance de se retrouver au Téléjournal du Saguenay-Lac-Saint-Jean que celui de Sherbrooke. Mais la distance est souvent subjective : un individu à qui on s’identifie davantage suscitera davantage notre pitié. Cinquante décès en France toucheront davantage les Montréalais que le même nombre en Arabie Saoudite. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris en 2019 a fait couler davantage d’encre ici que la destruction des mausolées de Tombouctou au Mali en 2016.

J’utilise souvent cette évaluation de la « newsworthiness » pour discuter de la hiérarchisation entre des vies occidentales et des vies non occidentales. Notamment, entre 1972 et 1985, un chercheur étasunien a quantifié l’ampleur de la couverture médiatique étasunienne entre 35 désastres naturels ayant coûté la vie à plus de 300 personnes. Au-delà de la sévérité de l’incident, la proximité dite « culturelle » était le facteur le plus déterminant. En 1976, un tremblement de terre au Guatemala ayant causé la mort de 4000 personnes a fait l’objet de seulement un tiers de la couverture d’un tremblement de terre en Italie ayant causé 1000 morts.

La différence entre le Titan et les migrants de la mer Ionienne n’est toutefois ni raciale, ni suivant la fracture Nord et Sud Global. Deux personnes sur cinq dans le sous-marin étaient pakistanaises, tout comme près de la moitié des personnes à bord du bateau échoué le 14 juin. La petite ville pakistanaise de Bandli pleurerait à elle seule au moins 24 des naufragés. Le sauvetage de dizaines de personnes sans gilets de sauvetage agrippant des bouts de bois pour ne pas couler rappelle sarcastiquement Rose lâchant la main de Jack. Et que dire du fait que le Titan se rendait à l’épave du Titanic qui, en coulant, a privilégié la vie des personnes en première classe sur celles des pauvres en cale.

Au-delà du caractère surprenant de l’épopée du sous-marin ironiquement nommé, l’intérêt plus grand porté au Titan vient au moins en partie du fait que le public s’est davantage identifié à une poignée de personnes si riches qu’elles peuvent payer des centaines de milliers de dollars pour un trip à 20 000 lieues sous les mers qu’à des personnes fuyant la guerre ou la pauvreté. Le New York Times a fait un portrait très sensible de l’entrepreneur pakistanais de 48 ans et de son fils, mais d’aucun des villageois de Bandli décédés au large de la Grèce. Je m’en veux de connaître les noms, les aspirations, les histoires des uns, mais d’ignorer tout des autres.

L’implosion du Titan est certainement plus « sensationnelle » que le naufrage d’un (autre) bateau en Méditerranée. Pourquoi ? Car ce type d’événements est devenu trop commun. Ça me fait mal de l’écrire, mais c’est la réalité. Les politiques européennes et les inégalités mondiales ont transformé l’étendue d’eau entre l’Afrique du Nord et l’Europe en gigantesque cimetière marin. Selon les estimations, plus de 25 000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée depuis 2014. Ces chiffres sont tellement aberrants qu’ils en sont devenus des statistiques. Des chiffres froids.

Le fait de hiérarchiser les tragédies est compréhensible, dans un monde où des dizaines d’événements surviennent tous les jours. Il serait accablant de pleurer chacun des décès du monde. Une telle empathie serait débilitante. Mais les histoires qu’on raconte, les lignes qu’on publie et celles qu’on lit font que certaines tragédies parlent de statistiques et d’autres de vies humaines.