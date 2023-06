Hypertech minimisera les perturbations à l’écosystème fragile du Technoparc

Un groupe de citoyens a récemment fait part de ses préoccupations concernant la construction du nouvel Éco-Campus Hypertec dans le Technoparc et son impact potentiel sur la biodiversité dans la région de Montréal.

En tant qu’entreprise engagée dans le développement durable et la responsabilité environnementale, nous tenons à les rassurer.

Tout d’abord, Hypertec est solidaire des engagements pris lors de la COP15 et des efforts déployés par diverses institutions pour donner la priorité à la conservation de la biodiversité.

Nous croyons fermement que la préservation des habitats naturels et des écosystèmes en milieu urbain est d’une importance capitale et une responsabilité commune.

Le nouvel Éco-Campus Hypertec sera l’un des bâtiments les plus écologiques et les plus durables au monde. Il deviendra une vitrine technologique pour la pratique de la construction et des opérations durables.

Notre engagement pour la protection de la biodiversité comprend notamment :

Le transfert des terrains excédentaires. Nous avons proposé de vendre à la Ville de Montréal plus de la moitié des terrains que nous avons acquis dans le Technoparc, soit plus de 700 000 pieds carrés.

Ces terrains comprennent les zones les plus sensibles dans ce secteur et pourraient être inclus dans l’Éco-Campus Hubert Reeves. Ce geste permettrait la conservation de la biodiversité dans le Technoparc en créant ainsi une plus grande zone protégée.

L’évaluation de l’impact sur l’environnement. Avant de commencer ce projet, nous avons réalisé une série d’études d’impact environnemental approfondies. Pour assurer la protection de ces zones sensibles et de ces espaces verts, nous avons travaillé avec des experts scientifiques environnementaux, des biologistes, des architectes et des urbanistes de premier plan, afin d’élaborer un plan global qui respecte les normes les plus strictes en matière de protection de l’environnement.

Nous avons également discuté avec les différents ordres de gouvernement, des groupes environnementaux et des regroupements d’universitaires afin de nous assurer d’avoir accès à toute l’information disponible pour prendre des décisions éclairées.

Nos conclusions nous ont guidés dans l’adoption de mesures visant à minimiser les perturbations à l’écosystème telles que la préservation des espaces verts existants, l’aménagement stratégique du site et l’utilisation de technologies de construction écologiques.

Une fois le projet achevé, nous nous sommes également engagés à ce qu’il y ait plus d’arbres sur le site qu’il n’y en avait à l’origine, notamment par la relocalisation de ceux qui se trouveraient sur le site du bâtiment, et par la construction d’une des plus grandes serres au monde sur le toit d’un édifice industriel, dont une partie de la production ira aux banques alimentaires locales.

Conservation de la biodiversité. Hypertec s’est engagé à protéger les habitats des animaux présents sur le site pendant les différentes étapes menant à la construction de son Éco-Campus.

Les zones qui pourraient être affectées seront recréées afin de minimiser l’impact que pourrait avoir notre nouveau bâtiment.

Gestion efficace des ressources. Notre projet intègre des technologies de pointe et des matériaux durables afin d’optimiser la consommation d’énergie et de minimiser la production de déchets. Nous nous engageons à utiliser des sources d’énergie renouvelable, à mettre en oeuvre des systèmes à haut rendement énergétique, à gérer les eaux propres et usées et à promouvoir une gestion responsable des déchets durant les phases de construction et d’exploitation.

Engagement communautaire. Nous nous engageons à collaborer avec les organisations environnementales, les regroupements universitaires et autres groupes soucieux de la protection de la biodiversité en recueillant leurs commentaires afin d’améliorer continuellement nos initiatives de développement durable et d’assurer la préservation de l’écosystème présent dans le Technoparc.

Avec ce projet, Hypertec maintient son engagement d’être un chef de file des meilleures pratiques durables. Nous continuerons à soutenir les initiatives qui favorisent la conservation de la biodiversité, à réduire notre empreinte écologique et à promouvoir la protection des espaces verts vitaux dans les zones urbaines.

En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir durable qui valorise et protège notre patrimoine naturel, assurant ainsi la protection de notre planète pour les générations futures.