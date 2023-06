Amadou le Québécois

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Né au Sénégal (Dakar), Amadou vient d’une famille pauvre de douze enfants où l’instruction n’allait pas loin. Mais tous lui reconnaissaient des talents hors de l’ordinaire. Au prix de bien des sacrifices, la famille et la parenté le poussèrent vers les études et, comme on l’avait espéré, il connut beaucoup de succès. Son père était fier de son fils. Doué lui aussi, il avait dû abandonner l’école. Il a donc reporté son espoir sur Amadou.

Le fils a voulu aller plus loin et a postulé une bourse pour étudier en France. Il l’a obtenue. Il s’est rendu, intimidé, à un bureau ministériel à Dakar pour recevoir sa bourse. C’est le haut responsable de l’Éducation lui-même qui s’en chargea, mais seulement après avoir prélevé « sa part », comme c’était l’usage. Amadou faisait connaissance avec un aspect de son pays qu’il ne connaissait pas et qui l’indigna. Refusant de se plier au manège, il renonça à la bourse.

Il parvint toutefois à poursuivre ses études au Sénégal. Quelques années plus tard, rêvant toujours à un doctorat en Europe, il s’engagea dans la même démarche qui se termina de la même façon. Il était révolté, et malgré tout fier de son geste.

Il persista et finalement se fit admettre au prestigieux programme ERASMUS géré par l’Union européenne et réservé à la crème des étudiants. Il se retrouva donc en France, emportant dans ses bagages une profonde antipathie pour son pays dont il se sentait trahi.

Il commença ses études en statistique. Il m’explique qu’il avait choisi une science « pure », éloignée des intrigues du « social » qui l’avaient tant dégoûté. Il travailla sous la direction d’un professeur attentif qui sut percevoir son talent. Il avançait rapidement. Mais le mauvais sort le rattrapa encore, cette fois sous la forme d’un méli-mélo bureaucratique auquel il ne comprit rien mais qui le contraignit à rentrer chez lui.

Ce fut une autre dure épreuve. Et il ne gardait pas que de bons souvenirs de la France où, pour la première fois, il avait fait l’expérience du racisme. Il s’y voyait constamment marginalisé (« Je ne me sentais pas bien comme humain »). Il était fâché aussi que des professeurs français lui adressent la parole en anglais.

Malheureux, il se retrouva donc à nouveau au Sénégal. Malheureux, mais tenace et courageux. Il parvint à retourner en Europe, cette fois aux Pays-Bas, où il reprit ses études. Tout allait bien, mais une fois son stage terminé, il a dû partir. Cette fois, il a résolu de se « caser » pour de bon. Mais où aller ? Il s’est souvenu qu’à son école primaire, l’enseignant avait donné comme exercice d’entrer en correspondance avec un enfant étranger. Il avait choisi le Québec. L’exercice a finalement duré deux ou trois ans avec une petite Québécoise. Il apprit ainsi sur notre société beaucoup de choses qui lui plaisaient et qui lui revinrent en mémoire.

Alors il s’est dit : voilà ma future patrie ! C’est ce qui est arrivé. Il s’est débrouillé pour venir au Québec comme immigrant, il a fini son doctorat en biostatistique à l’UQAM (avec des stages à l’Université de Montréal et à McGill), puis il a épousé une Québécoise (chanceux pour une fois : une Saguenéenne…). Ils ont maintenant deux enfants. Leur mère a tenu à leur donner des prénoms sénégalais pour qu’ils maintiennent une relation avec le pays de leur père.

Il enseigne maintenant à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est mon voisin de bureau, il est devenu mon ami. En fait, il l’est devenu avant que je ne le connaisse. Le croisant tous les jours dans les corridors, j’ai pu apprécier sa gentillesse, son visage franc, souriant, son côté blagueur aussi. J’ai compris la sympathie qu’il suscite autour de lui. Sa taille élancée d’athlète ne lui nuit pas.

Il est très reconnaissant envers le Québec, où il est heureux. Il s’émerveille du contraste des saisons, il aime le Saguenay, le sirop d’érable, la tarte aux bleuets et même notre grosse tourtière (il est costaud). Il dit n’avoir vécu aucun épisode de racisme depuis son arrivée au Québec, il y a dix ans, et ses enfants non plus. Il se sent parfaitement admis, apprécié. Il aide les jeunes Africains à s’intégrer. Sa méthode est simple : aller vers les autres. Il croit qu’une personne devient raciste quand elle a peur de l’autre ; en allant au-devant d’elle, on peut la désarmer.

Il est devenu un vrai Québécois. Il pratique l’autodérision, il se moque (prudemment) de ses interlocuteurs, il aime Félix Leclerc, il s’est mis au patinage, mais il trouve que c’est bien glissant. Pour l’instant, il apprend surtout à tomber (et si possible à se relever).

Il pense que les choses sont plus faciles au Québec qu’en Europe. Il dit : « On voit que vous avez déjà été colonisés, vous êtes plus modestes, plus gentils » (je m’abstiens de le contredire). Il ajoute qu’il voit ici plus d’équité, d’égalité, de cordialité. Mais il observe aussi que le Québec est différent de l’Afrique : les jeunes parlent beaucoup et les vieux, très peu… Au Sénégal, me dit-il, les vieux sont considérés comme des puits de savoir et de sagesse. Les jeunes écoutent et apprennent.

C’est beau de le voir aller. Il répand partout sa bonne humeur, son entrain. Comme s’il avait une grosse dette à rembourser.

Que fera-t-il le 24 juin ? Il fera la fête en « courant » avec sa famille les spectacles de la Saint-Jean.