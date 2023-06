Écoles et transidentité, un lien de confiance fragilisé

Une lettre publiée samedi dernier dans cette rubrique et signée par des professionnels de la santé accuse les parents du collectif Pour les droits des enfants du Québec (PDEQ) de « propager la haine », de « s’attaquer aux enfants et adolescents trans » et même de « déshumaniser des personnes ». Il s’agissait de s’en prendre à une lettre ouverte que nous avons envoyée au ministre de l’Éducation pour demander que les parents soient informés d’un changement de nom, de pronom ou de mention de sexe de leur enfant à l’école. Pour ce faire, les auteurs déforment nos propos pour les faire paraître faux. Je suis surprise qu’on ait pu si mal nous comprendre, nous prêtant de sinistres motivations qui ne sont pas les nôtres. Je vais donc le dire autrement, dans l’espoir de susciter une réflexion constructive.

Pour commencer, je me sens profondément trahie par les institutions québécoises. Comment peut-on utiliser son statut d’expert en santé, ou en éducation, pour balayer du revers de la main les connaissances des parents découlant de leur lien étroit avec leur enfant ? Les signataires semblent suspecter, a priori, les parents qui n’adhèrent pas les yeux fermés à la mouvance transaffirmative d’être de mauvais parents ou de vouloir prioriser leurs intérêts personnels sur ceux de leurs enfants. Mais quel intérêt personnel pouvons-nous bien avoir, en dehors de celui d’assurer le bien-être de notre enfant ?

Corrigeons d’abord de fausses informations.

PDEQ est un collectif de parents indépendant et autonome et n’est le « satellite » d’aucun autre organisme. Il est cependant tout à fait exact de dire que nous partageons des perspectives similaires à celles d’autres groupes, notamment Genspect (alliance internationale de professionnels, de personnes transgenres, de détransitionneurs, de groupes de parents et d’autres personnes qui cherchent des soins de haute qualité pour les troubles liés au genre) et SEGM (société pour une médecine de genre basée sur des preuves).

En ce sens, nous favorisons une approche prudente, fondée sur des recherches de haute qualité et privilégiant les thérapies d’exploration, ce qui est en totale concordance avec les choix des ministères de la Santé de la Suède, de la Finlande, de la Norvège et, plus récemment, du Royaume-Uni. À titre de comparaison, les statistiques présentées dans la lettre de samedi dernier sont extraites d’un sondage (participants en ligne ou sur papier). Bien qu’utile et peu coûteux, ce type de sondage se qualifie, dans la pyramide des normes de preuve, comme « de faible qualité ».

On nous demande de nous « éduquer ». Or, cela fait des années que les parents à la recherche des meilleures pratiques pour leurs enfants s’informent, lisent les recherches, les études, les rapports scientifiques sur toutes les approches scientifiques, toutes mouvances confondues, liés à la dysphorie de genre. Ne pas arriver aux mêmes conclusions ne signifie pas nécessairement un manque de connaissances.

Nous sommes parfaitement d’accord que la seule façon d’aborder un jeune qui se questionne sur son genre ou son sexe est d’avoir une attitude accueillante et bienveillante. Mais la solution n’est pas automatiquement celle de valider une transition sociale ou médicale. Les experts mondiaux sont très divisés sur l’efficacité, les bienfaits, la réversibilité et l’innocuité des différentes approches thérapeutiques. Si consensus scientifique il y a, il est sur l’insuffisance de preuves solides permettant de trancher en faveur d’une approche ou d’une autre.

Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les auteurs de la lettre, une transition sociale n’est pas un acte neutre. À cet effet, la Dr Hilary Cass, pédopsychiatre mandatée par le ministère de la Santé britannique pour réviser les protocoles de soins des mineurs dysphoriques, déclarait dans son rapport intermédiaire qu’« une transition sociale peut ne pas être considérée comme une intervention ou un traitement, parce qu’il se produit à l’extérieur du cadre des services de santé. Cependant, il est important de la considérer comme une intervention active, car elle peut avoir des effets significatifs sur l’enfant ou l’adolescent en termes de psychologie ».

Un deuxième fait incontesté sur lequel les parents de PDEQ sont bien informés est celui-ci : « La transition sociale des enfants prépubères augmentera considérablement le taux de persistance de la dysphorie de genre par rapport aux études de suivi des enfants atteints de dysphorie de genre qui n’ont pas reçu ce type d’intervention psychosociale et, curieusement, pourrait être qualifiée d’iatrogène. » Cette affirmation est corroborée et soutenue par 11 études référencées dans un rapport d’expert.

Ce sont ces informations qui motivent les parents à demander au ministre d’émettre des directives claires pour que l’école leur communique les informations concernant leur enfant. Il n’appartient pas à la direction de l’école de se substituer aux professionnels de la santé, ou de la Direction de la protection de la jeunesse pour déclarer les parents inaptes à veiller au bien-être de leur enfant.

Abordons maintenant la question du « outing ».

Les confidences d’un élève à un adulte de son école doivent évidemment rester secrètes, dans le respect des limites autorisées par la loi. Contrairement au dévoilement d’une orientation sexuelle qui peut être confiée à un nombre limité de personnes et qui ne change en rien la prise en charge de l’élève par l’équipe-école, une transition sociale est, par définition, un acte public, car cela implique un changement de prénom et de pronoms, assorti d’une obligation pour les membres d’un établissement de les utiliser.

De quelle confidentialité parle-t-on quand l’école au complet, de l’équipe de direction aux enseignants, en passant par les camarades de classe, le personnel administratif et le personnel de ménage, est au courant du changement de nom d’un élève tout en ayant la consigne de le cacher aux parents ? Et que dire du fait de ne pas inscrire le changement du nom d’usage d’un jeune dans son dossier scolaire, dans le but de le camoufler aux parents ? C’est une manoeuvre qui, pour le moins, ne nous semble pas favoriser une saine communication école-famille.

Les auteurs de la lettre parlent de symptômes dépressifs et de comportements suicidaires. Or, signaler aux parents la détresse psychologique de leur enfant n’a rien à voir avec du « outing », c’est tout simplement la responsabilité de l’école. Un bon nombre de professionnels de la santé mentale et psychosociaux sont formés à l’approche scolaire qui implique une étroite collaboration individu-famille-réseau. Au Québec, l’éminent pédopsychiatre Guy Ausloss ayant oeuvré auprès des adolescents placés en institution a toujours fait l’éloge de la compétence des familles et, au cours de sa longue carrière de clinicien et formateur en intervention familiale systémique, a considéré les parents comme des partenaires et des collaborateurs.

Pourquoi en serait-il autrement dans le cas d’une détresse psychologique profonde liée au genre ? Comment garder les parents dans l’ignorance d’une détresse psychologique pouvant mener au suicide de leur enfant ?

Il est stupéfiant de constater que toutes les bonnes pratiques et les mesures de prudences en matière d’approche médicale ou de psychothérapie sont redéfinies dès lors qu’un jeune exprime un inconfort en lien avec son sexe biologique, comme s’il n’était pas avant tout un enfant. À croire que les lois ne s’appliquent plus, que les articles du Code civil consacrant le droit et le devoir du parent de veiller à la garde, à la surveillance, à l’éducation et au bien-être de son enfant n’ont plus cours. L’exceptionnalisme de tout ce qui touche à la transidentité me laisse perplexe.

Monsieur Drainville, ne vaudrait-il pas mieux revoir les recommandations données aux écoles à la lumière de toutes les connaissances disponibles et en entendant le point de vue de tous les partis concernés ?