Pour une nouvelle discussion nationale sur la protection du territoire agricole au Québec

Depuis mon premier mandat à titre de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, j’ai le privilège de parcourir l’ensemble de nos régions et d’aller à la rencontre des familles agricoles et des entreprises du secteur bioalimentaire qui façonnent l’identité de notre territoire. Le dynamisme, l’ingéniosité et la fierté que j’observe ne sont pas sans rappeler que toute cette vitalité est fragile et tient parfois à peu de chose.

Il importe dans un premier temps de souligner que notre territoire agricole, ressource patrimoniale du Québec, est limité et non renouvelable lorsqu’altéré ; moins de 2 % de la superficie totale du Québec est utilisée à des fins agricoles. Nous devons aussi noter que les meilleures terres pour nous nourrir sont encore en plus petit nombre et se trouvent majoritairement dans la plaine du Saint-Laurent, où se concentre principalement le développement urbain. Finalement, nos terres agricoles revêtent un caractère stratégique pour l’économie de plusieurs régions en raison des fermes qui les occupent, et elles sont à la base de notre autonomie alimentaire.

En contemplant notre territoire agricole, on voit émerger d’autres constats : perte de superficies cultivées, expansion des milieux urbains, accroissement du nombre de terres en friche, augmentation importante de la valeur des terres et difficultés croissantes d’accès à celles-ci par notre relève.

C’est dans ce contexte que j’ai annoncé une grande consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, avec comme objectif de dresser un état de la situation exact et factuel, assorti de réflexions et de recommandations. Un rapport synthèse de cette démarche, prévu pour mars 2024, servira de pièce maîtresse pour la modernisation de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui aura pour but d’assurer notre capacité à nourrir le Québec de demain et la vitalité de notre territoire.

Le fruit est mûr pour façonner un nouveau consensus social

Cette nouvelle discussion nationale se veut rassembleuse, respectueuse des acquis du Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement et également lucide quant à l’état actuel des choses. Je fais le souhait qu’elle pointe vers la société que nous aspirons à bâtir pour demain.

Cette démarche s’inscrit dans plusieurs visées, notamment celles-ci : accroître la protection des terres agricoles de meilleure qualité, encourager la mise en valeur des terres en friche, diminuer certaines contraintes liées aux activités agricoles, promouvoir la cohabitation des usages, favoriser la vitalité des communautés rurales ainsi que faciliter l’accès de la relève aux terres agricoles.

Ce consensus, je souhaite le voir se construire avec l’ensemble des acteurs des milieux agricole et municipal. Leur présence lors de l’annonce témoigne d’un engagement collectif qui va bien au-delà des considérations individuelles.

Je constate également une sensibilité au sein de la population quant à l’importance de protéger notre territoire agricole. J’observe aux quatre coins du Québec un leadership qui vise à mieux le protéger et le dynamiser. Je nous convie maintenant à travailler tous ensemble.

Continuer de nourrir notre monde et de développer nos collectivités

La nécessité d’organiser le développement urbain de notre territoire en protégeant nos terres agricoles sera pour toujours à la fois un défi et une grande responsabilité collective. Quarante-cinq ans après l’adoption, sous l’impulsion de Jean Garon, de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978), on doit aujourd’hui reconnaître l’importance, dans l’intérêt du bien commun et de l’autonomie alimentaire du Québec, de poursuivre le travail.

Le régime de protection des terres agricoles doit être maintenu, mais leur seule protection ne permettra pas d’en assurer la pérennité. Il faudra également les mettre en valeur, les utiliser selon leur plein potentiel, tout en prenant en compte les considérations environnementales et les répercussions des changements climatiques.

Être ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est pour moi un grand privilège et aussi le rôle le plus important que j’ai eu à assumer au cours de ma vie professionnelle. Gouverner nous offre l’occasion de poser des gestes qui peuvent être déterminants pour notre société. Le temps est venu de réfléchir à nouveau, ensemble et de nous mobiliser pour nous assurer de pouvoir continuer à nourrir notre monde pour les décennies à venir, d’offrir aux générations futures le meilleur environnement pour pratiquer l’agriculture et de contribuer au développement de nos collectivités dans une vision d’avenir pour le Québec.