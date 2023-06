Pourquoi accepte-t-on d’être surveillé?

Le 16 mai dernier paraissait dans les pages du Devoir un extrait d’un article publié dans L’inconvénient par Jonathan Durand Folco, article dans lequel l’auteur fait l’hypothèse « que la surveillance massive de nos existences par les technologies numériques, notamment à travers les téléphones intelligents et les objets connectés, n’est pas seulement contrainte, mais désirée ». Hypothèse déconcertante s’il en est une et devant laquelle il m’est difficile de garder le silence. Bien que je partage une méfiance envers la marchandisation des données personnelles et la forme de surveillance numérique que cela implique, l’hypothèse repose sur une prémisse erronée qui confond le besoin de reconnaissance avec un supposé désir d’être surveillé.

Dans l’article original, intitulé « Pourquoi aime-t-on être surveillé ? », Durand Folco explique que « le désir d’être épié, vu, aimé, reconnu, partagé, commenté (en bien ou en mal) incarne une nouvelle forme de subjectivité, celle du moi narcissique connecté. La surveillance n’est plus crainte, elle est recherchée, par un désir mimétique socialement entretenu et technologiquement sollicité d’être vu et reconnu par tout un chacun ». Ainsi, au plus profond de nous-mêmes, nous désirerions être épiés, surveillés, comme nous voulons être vus et reconnus.

Cette confusion est rendue possible à la suite de quelques leçons de freudo-marxisme dans lesquelles Durand Folco rappelle la thèse d’Éric Fromm publiée en 1941 sous le titre La peur de la liberté (The Fear of Freedom). Il rapporte ainsi que le succès de la montée des mouvements fascistes s’expliquerait par la présence d’un caractère social autoritaire au sein de la population « qui aurait favorisé un désir de soumission à une figure forte comme Mussolini ou Hitler au sein des classes moyennes et populaires ».

Toutefois, l’explication de la soumission par un désir de soumission apparaît comme un raccourci tautologique et ne permet pas de comprendre l’usage qui fut fait du mensonge organisé en propagande et de la terreur politique, notamment par les nazis. Hannah Arendt, qui décrivait cette terreur comme l’« essence même » du totalitarisme dans ses Origines du totalitarisme, montre bien comment la soumission peut devenir acceptable afin d’obtenir une protection face à une menace omniprésente, aussi fantasmée soit-elle, ou pour se prémunir de la violence qui accompagne la terreur politique.

Cette efficacité du mensonge et de la terreur est une explication plus plausible qu’un quelconque désir inconscient de soumission imputé aux classes populaires. La soumission est le prix à payer pour la paix et la protection, que l’on accepte parfois à tort, parfois à raison.

Le prix à payer

Qu’en est-il maintenant de l’hypothèse de Durand Folco, appuyée sur celle de Fromm, selon laquelle nous serions habités par « un désir plus ou moins inconscient d’être vus, entendus, suivis, reconnus et approuvés par les autres » qui équivaudrait à un désir d’être épiés et surveillés ? D’abord, notons qu’il est étonnant que la reconnaissance soit ici qualifiée de désir plus ou moins inconscient. Étant donné le nombre de fois où mes enfants m’ont répété et me répètent encore « Papa, regarde-moi », je crois, peut-être naïvement, que ce désir d’approbation et de reconnaissance n’est pas du tout inconscient.

Le philosophe allemand Axel Honneth (La lutte pour la reconnaissance) et le philosophe québécois Charles Taylor (Multiculturalisme. Différence et démocratie) ont bien montré comment la reconnaissance est un besoin social vital, et non un désir inconscient, et qu’elle se manifeste par de nombreux signes objectifs que l’on recherche parce que, au moins en partie, ils confirment la valeur de ce que nous faisons (regards approbateurs, mots de félicitations, statuts d’emploi, médailles, diplômes, salaire, etc.). Le besoin d’être vu et reconnu par les figures d’autorité et les personnes qui nous sont significatives, c’est-à-dire que nous reconnaissons nous-mêmes comme étant valides ou comme ayant un pouvoir sur nous, est au fondement même de l’appartenance à un groupe et de la construction de l’identité personnelle.

Bien que ce besoin ne soit pas toujours clairement exprimé ou ressenti, il ne peut être amalgamé avec un désir inconscient d’être surveillé. Ici aussi, le fait d’être vu à son insu, épié, surveillé, apparaît être le prix à payer pour avoir accès aux plateformes des réseaux sociaux qui promettent la visibilité et la reconnaissance à leurs usagers, comme le harcèlement des paparazzis est la rançon de la gloire pour certains.

Or, il ne faut pas confondre la rançon et la gloire. Il apparaît plus raisonnable de penser que nous acceptons que certaines de nos données personnelles soient extraites et exploitées parce que c’est là le prix à payer pour une amélioration de notre expérience client ou parce que nous n’avons pas le choix de le faire pour avoir accès aux plateformes qui nous paraissent si essentielles afin de répondre à nos besoins en quelques clics (que ce soit pour se faire livrer de la nourriture, se déplacer, trouver de l’information ou se montrer sur les réseaux sociaux).

Un manque de vigilance

Il y a là un marchandage qui nous irrite plus ou moins, selon notre enthousiasme ou notre méfiance envers les plateformes numériques de ce monde. Il n’y a pas nécessité d’invoquer de mystérieux désirs inconscients et de généraliser le narcissisme afin d’expliquer que plusieurs acceptent le prix à payer ou sont relativement indifférents à la question, acceptation qui est favorisée par une ignorance généralisée touchant la valeur de nos données personnelles et les méthodes par lesquelles elles sont extraites et exploitées. Notre ignorance et notre incompréhension des enjeux sont bien plus à craindre que l’inconscient.

Porter ce dernier au banc des accusés donne une fausse explication, qui présente une conduite en apparence irrationnelle comme l’expression pure et simple d’un désir irrationnel qui serait déjà formé dans l’inconscient, et nous empêche de chercher à comprendre les raisons des acteurs dans le contexte qui est le leur. Que peut-on faire devant un problème posé en ces termes ? Se lancer dans la psychanalyse des masses populaires et la réforme des désirs inconscients ?

Il me semble que c’est là contourner le noeud du problème, qui se situe dans un système d’éducation qui parvient difficilement à former des citoyens à la hauteur des connaissances scientifiques et technologiques contemporaines, mais qui se situe également dans un système médiatique qui valorise le baratin commercial et le divertissement et qui peine à livrer une information juste et compréhensible aux citoyens. Il se situe dans le laxisme des autorités publiques face aux grandes entreprises du numérique, qui fait écho au manque de vigilance des usagers individuels laissés à eux-mêmes.

Il me semble qu’il y a là un chantier, vaste et ardu, certes, mais réel, alors que le contexte de ces usagers est caractérisé par l’ignorance de la valeur produite bénévolement en utilisant lesdites plateformes supposément gratuites ainsi que des dangers que cela recèle. C’est l’ignorance et le manque de vigilance concertée qui permettent l’arnaque. Accepter une forme de surveillance et de capture de nos données personnelles n’équivaut pas à la désirer.