À nous de guider la révolution de l’intelligence artificielle

L’humanité survivra-t-elle à la bombe climatique et aux inégalités stratosphériques ? Ces cataclysmes devront être énergiquement combattus, collectivement. Et l’intelligence artificielle (IA) sera déterminante dans ces combats.

L’IA à la rescousse ? Les écarts de richesse deviendront encore plus toxiques, ou pas ; cela dépendra à qui bénéficieront les profits pharaoniques que générera inévitablement l’IA. Plus d’inégalités généreront moins de décisions sociétales collectives bénéfiques pour la grande majorité. Plus de conflits aussi, en particulier avec les changements climatiques.

Malheureusement, il ne reste que quelques années (voire quelques mois ?) avant l’avènement des premiers trillionaires de l’IA. Inversement, si l’IA se développe principalement au bénéfice de tous, la croissance des inégalités — déjà sans précédent — pourra au minimum être freinée, alors que la crise climatique pourra être réduite avec cette technologie… et beaucoup de volonté populaire. Deux conditions nécessaires à un impact net positif de l’IA.

Essentiels entrepreneurs sociaux

Les entreprises, employés, fondations et OBNL du Québec auront un rôle clé à jouer. Notre classe d’affaires est beaucoup plus égalitariste que ne l’est celle au sud de notre frontière. Nos innovations sociales réussies — nos CPE, les fonds d’investissement de travailleurs, le Chantier de l’économie sociale, la DPJ (lorsqu’elle est suffisamment financée) — sont inspirantes et mondialement reconnues.

Il est temps que nous, citoyen.es et entreprises engagées, saisissions le taureau par les cornes. Créons le monde dans lequel nous voulons vivre. Et si nous voulons que la primauté du profit ne soit plus omniprésente, nous devrons exporter à l’international ces modèles d’affaires en IA.

Une baguette magique numérique

Pour y arriver, pensez à l’IA comme une baguette magique que vous pouvez appliquer à un problème environnemental ou social concret pour vous, dont vous connaissez bien les besoins et dont il existe déjà de nombreux contenus présentement accessibles en ligne, sous la forme de millions de vidéos, études, billets de blogue, guides et outils.

Cette baguette magique peut déjà tout faire ou presque, et ce n’est qu’un début. Notre vision pour une IA socialement innovante peut par exemple offrir aux PME québécoises un assistant virtuel qui mettra l’intelligence artificielle au service de leur engagement social et environnemental, en plus de leur offrir un accompagnement personnalisé et des ressources, fournisseurs et financements qui leur sont disponibles.

C’est le pari un peu fou de ChatESG, que nous lançons ces jours-ci. Les PME n’ont pas beaucoup de ressources ni de temps. Elles ont besoin d’une alternative abordable et rigoureuse au modèle de consultants en responsabilité sociale d’entreprise. Ces consultants — qui vendent des banques d’heures — garderont toute leur pertinence dans leurs écosystèmes respectifs pour des mandats plus complexes.

Prenons l’exemple de DuProprio, cette start-up technologique — une autre réussite d’ici — qui a transformé rapidement et durablement le rapport de force entre acheteurs, vendeurs de maisons et courtiers.

DuProprio a démocratisé l’achat et la vente de maisons. Faisons la même chose pour des problèmes environnementaux et sociaux – la santé mentale, le décrochage scolaire, l’itinérance – en y opposant une technologie aux ressources illimitées qui peut être mise au service de l’immense majorité des 8 milliards d’humains aux besoins infinis.

Contrairement à ChatGPT, l’algorithme et les paramètres de ChatESG sont beaucoup plus encadrés. L’algorithme est entraîné sur des millions de contenus scientifiques et de bonnes pratiques en matière d’impact social et de développement durable.

Ces mégadonnées sont synthétisées par l’IA en quelques jours ou semaines, puis engravées dans sa mémoire. Assez pour occuper un humain extrêmement productif pendant 60 ans s’il y travaille 24 h par jour, sept jours sur sept. C’est ainsi qu’une simple conversation orale ou à l’écrit entre une p.-d.g. et un tel assistant virtuel permettra à l’IA de lui présenter instantanément les meilleures options.

L’avenir de l’IA passera par les assistants virtuels à la fois spécialisés et personnalisés.

IA c. problèmes sociaux

Il faut évidemment encadrer démocratiquement les risques de l’IA. Cela ne doit toutefois pas nous empêcher d’expérimenter et d’innover pour les bonnes causes. Un autre exemple est ChatDPJ, une assistante virtuelle – présentement en développement – qui accompagnera les ex de la DPJ dans leur transition vers la vie adulte. Les possibilités sont infinies.

Misons sur des modèles d’affaires collaboratifs, qui complémentent les expertises et organisations incontournables déjà existantes, peu importe le domaine ; cela en décuplera l’impact. Cocréons les prochaines applications combinant l’IA et les ressources déjà existantes, avec un processus basé sur les meilleures pratiques en la matière. Développons les prochains ChatPME, ChatOBNL, Chat Itinérance, Chat Santé mentale, alouette. Osons, osez.

L’IA transformera radicalement nos sociétés. Raison de plus pour codévelopper des solutions représentant l’avis de tous. Proposons les meilleurs chemins, avec une IA qui représente nos priorités, nos valeurs, nos expertises et nos capacités d’innover. Les innovations qui se démarqueront et s’imposeront les premières dicteront les normes et l’économie de demain. C’est une course contre la montre. Nous devons être les précurseurs de cette révolution.

Pour reprendre l’expression, ne me dites pas que le ciel est la limite alors qu’il y a des traces de pas sur la Lune.