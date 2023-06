Grand Prix et prostitution, attention à faire fausse route

On émerge de la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1, qui suscite chaque année des protestations contre la pollution environnementale qu’elle crée et contre l’exploitation sexuelle qui y sévit gravement. Ces critiques sont légitimes, mais elles ne sont pas à l’abri de certaines dérives.

D’abord, sur le plan environnemental, il m’apparaît dérisoire de vouloir chasser le Grand Prix de F1 de Montréal pour cause de pollution alors que le parc automobile et la vente de VUS ne cessent d’augmenter dans la métropole, une donnée qui a beaucoup plus d’impact sur l’environnement qu’une course de voitures de trois jours. On a pas mal de chemin à faire pour réduire notre consommation d’énergie et notre empreinte écologique, individuellement et collectivement, avant de pointer du doigt les courses de F1 comme responsables notables du problème environnemental.

Quant à l’exploitation sexuelle pendant l’événement, il est absolument impératif de lutter contre ce fléau en faisant tout en notre pouvoir pour décourager les hommes d’acheter des femmes et des filles (et toute personne prise dans la prostitution) pendant ce week-end de courses. Mais ce n’est pas en éradiquant le Grand Prix de F1 qu’on va éradiquer la prostitution, une réalité séculaire aux racines profondes et aux causes complexes.

Le problème, ce n’est pas la F1.

Le problème, c’est que partout, tout le temps, des hommes créent une demande pour la prostitution. Pendant la F1, ils sont tout simplement plus nombreux à le faire et de façon moins complexée.

Cibler la F1 comme l’ennemi à abattre nous détourne de la source véritable du problème, soit l’achat de services sexuels par des hommes, et ce, à longueur d’année.

En outre, les adeptes de F1 ne sont pas tous et toutes des imbéciles qui cautionnent la prostitution, ou qui en profitent. Il est possible d’être amateur de Formule 1 ET d’être contre l’exploitation sexuelle qui augmente dramatiquement pendant l’événement.

Silence

Par contre, ce qui m’apparaît inacceptable, c’est quand on est amateur de F1, qu’on sait l’horreur qui se trame en parallèle du Grand Prix et qui noircit la vie de milliers de Noémie, et qu’on n’en dise rien tout en se pavanant dans les estrades du circuit Gilles-Villeneuve. Ça, c’est inacceptable. Surtout pour les personnalités publiques, qui ont un pouvoir médiatique que le commun des mortels n’a pas, et qui ont donc la possibilité d’exercer une pression sur l’organisation du Grand Prix et sur les clients de la prostitution. Quand on a un savoir, ce savoir doit être opérant. Sinon, on fait partie du problème. Et notre silence devient une violence.

À noter ici que le silence le plus inadmissible est celui de l’organisation du Grand Prix de Formule 1, qui connaît la corrélation entre l’événement et l’explosion de la prostitution dans toutes les villes où elle s’installe, et qui s’en détourne insolemment alors qu’elle a les ressources médiatiques et financières pour mettre en place des campagnes de sensibilisation qui dénonceraient l’exploitation sexuelle pendant l’événement.

Finalement, plusieurs considèrent que le Grand Prix de F1 est une mascarade infecte où pullulent les « douchebags » et les machos en manque de virilité. Ce jugement moral est valable, mais il n’est pas un argument recevable pour éradiquer cette compétition de monocoques. Moi, je n’aime pas le golf ni le curling. Mais il y a du monde qui aime ça. Et ça ne me regarde pas.

On fait fausse route en s’aventurant sur des chemins argumentaires jonchés de sophismes et de raccourcis intellectuels. Et pendant ce temps, les clients de la prostitution continuent de défiler à toute vitesse dans les chambres d’innombrables Noémie.