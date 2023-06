Comment les femmes sont le seul espoir pour une paix durable en Afghanistan

Quand les talibans ont atteint le pouvoir en 1996, les droits des femmes afghanes ont tout de suite été leur première cible. Aucune distinction n’était faite entre la sphère professionnelle et personnelle, où les possibilités d’affirmation et émancipation ont été totalement niées, souvent au nom d’une loi morale paralysante ; de même l’accès à l’instruction secondaire et universitaire des jeunes filles.

En 2001, à la suite de l’invasion du pays par les États-Unis et les alliés de l’OTAN qui a mis fin au régime et à l’oppression des Talibans, le destin des femmes a inévitablement passé en deuxième plan en laissant la priorité à la lutte contre les organisations terroristes installées sur le territoire afghan.

Malgré cela, pendant les vingt années suivantes, jusqu’au retour des militants talibans à Kaboul le 14 août 2021, les femmes ont réussi à atteindre de nombreux postes à responsabilité dans la société civile en commençant par l’engagement politique, où elles occupent un tiers des sièges de l’Assemblée nationale : une présence ambitieuse, entraînante et en même temps si fragile à cause des nombreuses discriminations et épisodes de violence.

En 2018, Zarifa Ghafari est devenue, à l’âge de vingt-quatre ans, la plus jeune mairesse d’Afghanistan ; perçue comme une véritable menace, elle a dû quitter la ville de Maydan Shahr, dans la région de Vardak, après avoir survécu à trois tentatives d’assassinat. « Le jour où Kaboul est retombée aux mains des talibans a été le pire de ma vie », se souvient celle qui n’aurait jamais imaginé devoir quitter son propre pays.

La participation active des femmes dans le processus politique afghan et leur présence de plus en plus nombreuse au sein des structures du pouvoir est l’un des principaux obstacles au réel établissement de la règle des militants talibans dans les coulisses de la société. Loin des lois et des interdictions, les députées et activistes ne cessent pas de lutter pour affirmer leurs droits tout en continuant à défendre ceux des citoyennes restées au pays.

En Grèce, des dizaines de parlementaires exilées ont reconstitué une assemblée parallèle afin de pouvoir se confronter sur les thèmes d’actualité et de faire pression sur les décisions internationales concernant les droits des femmes en Afghanistan. Shagufa Noorzai, députée et enseignante, affirme à ce propos : « Les femmes représentent la moitié de la société, nous sommes donc très importantes. Vous ne pouvez pas nous cacher » ; une détermination et une volonté de changement qui vont au-delà des frontières et qui n’épargnent pas la nouvelle génération.

Nila Ibrahimi, 15 ans à peine, était parmi les intervenants au Geneva Summit for Human Rights and Democracy, le 17 mai dernier. Son histoire est le dernier témoignage, par ordre de temps, de la résistance des femmes afghanes aux interdictions mises en place par le régime totalitaire des talibans ; son appel à réagir aux discriminations concernant le droit et l’accès à la scolarisation de ses jeunes camarades a pris de l’importance grâce à la puissance divulgatrice des réseaux sociaux en portant la façon de s’engager sur des thèmes comme les droits de la personne, et de faire du militantisme à une dimension numérique.

Les efforts et les conquêtes quotidiennes des femmes afghanes doivent être sauvegardés et encouragés, et cela peut être possible par une démarche holistique qui comprend plusieurs aspects : stratégique, économique et diplomatique. Les efforts militaires seuls ne peuvent pas abattre l’extrémisme et ouvrir une voie vers la démocratie en assurant la reconnaissance et le respect des droits des femmes.

Le seul parcours possible pour la réalisation d’une paix durable en Afghanistan est politique et passe tout d’abord par l’émancipation des femmes : reconnaître leurs droits civils et sociaux, en commençant par l’accès à la scolarisation, à une importance fondamentale — une sorte de formule stratégique capable de mener vers le progressif établissement d’un stable système démocratique.