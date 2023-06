Vive le «kenèp» libre

L’auteur est le fondateur de Vive la ruelle et directeur de contenu du Group of Fifty. Il collabore également au Washington Post.

À quelle fréquence visitez-vous les épiceries haïtiennes ? Montréal en com­pte de nombreuses, principalement pour répondre aux besoins de sa grande et bien enracinée communauté haïtienne. Cependant, j’ai l’impression que bon nombre de Montréalais blancs n’y ont jamais mis les pieds parce qu’ils ne savent pas trop quoi faire avec tous ces produits tropicaux inconnus. Il peut être intimidant d’être entouré de plantes étranges dont vous ne sauriez comment manger les fruits sans guide.

Pour nous, les latinos, c’est différent. Dans tout le bassin des Caraïbes, les agriculteurs cultivent les mêmes produits : maïs, haricots, manioc, plantains et plusieurs fruits tropicaux. Ils ont des noms différents selon les endroits, mais même si nous ne savons pas comment les Haïtiens les appellent, on les reconnaît visuellement.

C’est pourquoi j’aime parcourir la boutique haïtienne de mon quartier, ici, dans La Petite-Patrie, à la recherche de fruits qui me rappellent mon enfance : guanábanas, nísperos, lechozas et plein d’autres que personne ne connaît ici, sauf, bien entendu, les Haïtiens.

Récemment, j’ai touché le gros lot. À ma stupéfaction, j’ai constaté que le monsieur derrière le comptoir de l’épicerie haïtienne de mon quartier emballait… des mamones. Je n’avais jamais vu ce petit fruit vert en 14 ans de vie à Montréal, et mon coeur a fait un bond. Je lui ai demandé si je pouvais en goûter un, pour confirmer que c’était effectivement ce que j’imaginais que c’était. « Un kenèp ? Oui, bien sûr ! » a-t-il dit, en m’offrant un de ces petits bijoux verts. J’ai planté mes dents dans la peau pour en séparer l’écorce, révélant une pulpe jaune éclatant.

Ensuite, j’ai commencé à sucer le fruit et l’épicerie, puis le monde entier, s’est dissous autour de moi. Je vivais un pur moment proustien. La sensation ? Imaginez la friandise préférée de votre enfance, délice que vous n’avez pas goûté depuis des décennies, et qui, soudain, inonde à nouveau votre bouche. L’expérience m’a presque fait pleurer de bonheur.

Plus tard, sur Wikipédia, j’ai appris que l’arbre que nous appelons le mamón ou mamoncillo au Venezuela, mais que les Haïtiens appellent kenèp, est reconnu par la science comme le Melicoccus bijugatus. Cet arbre fruitier est natif du nord de l’Amérique du Sud, tout comme moi, mais il est cultivé aujourd’hui partout dans le bassin caraïbe. Le goût d’un kenèp est difficile à décrire : il est à la fois sucré, acidulé et aromatique. Surtout, c’est un goût reconnaissable à la sensation sèche qu’il laisse dans votre bouche, presque comme le fait un vin tannique.

Mais sa caractéristique la plus… caractéristique est le fait que la pulpe est très bien attachée à la graine, qui représente environ 90 % du volume du fruit. Bref, c’est un fruit qui exige une certaine détermination pour qui s’attaque à sa consommation : il faut sucer fort pour aspirer la pulpe d’un mamón. Plus qu’une simple collation, manger un mamón est un passe-temps.

J’en ai donné un à ma fille de 11 ans, qui n’en avait jamais mangé de sa vie. « Qu’est-ce que c’est ? » m’a-t-elle demandé. Je lui ai montré comment en ouvrir un, puis je lui ai demandé de sucer la pulpe avec ardeur.

Ses yeux se sont écarquillés lorsqu’elle a goûté le mamón pour la première fois. Il faut dire que c’est un goût vif et frais, facile à apprécier. Après quelques minutes à travailler sur son premier mamón, sans avoir réussi à aspirer toute la pulpe du fruit, elle a levé les yeux et conclu : « Waouh, il faut de la patience pour manger ce truc ! »

Tout à ma joie de continuer à partager cette découverte, j’ai regardé sur mon téléphone pour voir quel Vénézuélien de ma connaissance habitait le plus près de chez moi, et je me suis rendu directement chez lui, à vélo, pour lui livrer, en personne, des mamones.

« En Haïti, ils les appellent kenèp et, apparemment, ils en importent ici l’été », ai-je dit à mon ami Armando avant d’ouvrir le paquet que j’avais apporté pour lui montrer ce fruit tant convoité. Ses yeux se sont écarquillés comme les miens l’avaient fait un peu plus tôt. Il en a immédiatement mis un dans sa bouche, a craqué la peau avec ses dents et a entamé le processus d’aspiration de la pulpe.

J’ai vu un bonheur béat se répandre sur le visage d’Armando alors qu’il séparait méticuleusement la pulpe de la graine. « Que c’est bon », a-t-il dit, en extase, avant d’ajouter : « Nous devons le faire savoir à tout le monde. »

Paradoxalement, en ces jours d’impeccable rectitude politique où nous sommes constamment exhortés à célébrer la diversité de nos communautés, nous restons prudents. Nous savons qu’il vaut mieux ne pas demander aux gens de s’éloigner trop de leur zone de confort. C’est dommage, parce que ça veut dire que plein de Montréalais vont continuer de se priver des plaisirs du kenèp sans aucun motif valable.

Je voudrais donc lancer un défi à tous les lecteurs : si vous n’avez jamais mis les pieds dans une épicerie haïtienne de votre vie, prenez 30 secondes pour en chercher une sur Google Maps. Si vous êtes dans la ville de Montréal, ou même dans quelques banlieues plutôt éloignées de la Rive-Nord comme Bois-des-Filion, vous serez surpris de voir à quel point il y en a une proche.

Appelez-les. Demandez-leur si elles ont des kenèp en stock en ce moment.

Si la réponse est oui, allez-y tout de suite et demandez aux membres du personnel s’ils peuvent vous montrer comment on fait pour manger un kenèp. Vous ferez leur journée, c’est sûr et certain ! Mais l’expérience fera aussi la vôtre. Vous allez ainsi pouvoir découvrir non pas juste une sensation gustative totalement nouvelle, mais un nouveau passe-temps, qui va vous rendre plus proche de vos voisins des Caraïbes.