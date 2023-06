Protéger la biodiversité urbaine et l’habitat du Technoparc

De nouvelles menaces à la biodiversité s’annoncent dans le secteur de Montréal constitué de forêts, de friches arbustives et de milieux humides communément appelé le Technoparc. Il faut urgemment corriger le tir et protéger ce qu’il reste de ce haut lieu de biodiversité, qui abrite une riche flore et une faune diversifiée de mammifères, d’oiseaux, de batraciens et d’insectes, dont plusieurs espèces en péril, y compris 16 oiseaux et le papillon monarque.

L’un des principaux engagements issus de la COP 15 est celui d’intégrer la protection de la biodiversité dans l’ensemble de nos décisions collectives, que ce soit au sein des entreprises, de nos institutions ou de nos municipalités. Pendant la COP 15, onze universités québécoises et trois cégeps ont pris l’engagement de prioriser la biodiversité et de tenir compte de l’impact de leurs établissements sur la biodiversité, un peu comme on tient compte de notre empreinte carbone, et ce, pour l’ensemble de nos activités et opérations.

À la COP 15 également, de nombreuses villes du monde ont signé l’Engagement de Montréal, qui commande d’intégrer la biodiversité à la planification territoriale, de conserver les milieux naturels et de restaurer les écosystèmes et leur connectivité. Pour Montréal, la signature de cet engagement s’aligne avec son objectif de protéger 10 % de son territoire ainsi que son Plan de protection des pollinisateurs. Cela concorde également avec l’engagement de la Communauté métropolitaine de Montréal de protéger 30 % de son territoire d’ici 2030, dans le contexte du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Or, selon l’Observatoire du Grand Montréal, il ne reste que 23,6 % du territoire terrestre pouvant se qualifier de milieu naturel. Dans ce contexte, chaque milieu naturel existant mérite d’être protégé en vue d’atteindre nos cibles de 30 %. La décision toute récente de l’entreprise Hypertec d’acheter un terrain de grande valeur écologique pour y construire un bâtiment industriel au sein des milieux humides et forestiers du Technoparc constitue une menace importante à cet habitat naturel et aux engagements de Montréal pour la biodiversité.

Le projet impliquerait de couper 5000 arbres, d’empiéter sur des zones humides, et d’asphalter environ 18 500 mètres carrés de sol vivant et de friches arbustives. Pourtant, plus de 180 espèces d’oiseaux fréquentent ou nichent dans ce seul secteur où Hypertec veut construire. En matière de conservation de la biodiversité et de protection des habitats, chaque parcelle, chaque lot est important, surtout dans les secteurs déjà fragmentés par l’activité humaine.

Au Canada, dans l’ensemble, ce sont les écosystèmes du sud du pays qui sont les plus riches en biodiversité et les plus menacés. Par ailleurs, la protection de la biodiversité en milieu urbain bénéficie grandement à nos populations. L’îlot verdoyant que représentent ces milieux naturels contribue à filtrer l’air et l’eau, réduit la chaleur, capte et stocke le carbone gratuitement, et peut servir de lieu d’accès à la nature, contribuant d’autant à la santé physique et mentale des gens qui le fréquentent. La recherche dans le domaine de la santé a déjà bien documenté l’impact positif des milieux naturels sur les individus et les communautés.

Alors que le climat se dérègle, que la qualité de l’air se dégrade, et que les populations d’oiseaux et d’insectes sont en chute libre, il y a des endroits sur lesquels nous ne devrions tout simplement pas construire. Il est beaucoup plus efficace — moins cher, plus rapide, meilleur pour la biodiversité, meilleur pour les budgets carbone — de préserver les espaces verts existants que de reverdir ceux qui ont été asphaltés.

En tant que professeures et professeurs, chercheuses et chercheurs et membres de la communauté étudiante, nous demandons à Hypertec d’envisager un autre emplacement plutôt que de contribuer à la perte d’habitat dans les écosystèmes exceptionnels qui subsistent à Montréal.

*Ont aussi appuyé cette lettre :

Louise Gratton, biologiste, M. Sc.

Tanya Handa, professeur·e, postdoctorat

Liliana Perez, Geographer, Ph. D.

Martin Simard, professeur·e, postdoctorat

Jacques Ibarzabal, professeur·e, postdoctorat

Marc J. Mazerolle, professeur·e, postdoctorat

Marie-Hélène Brice, biologiste, Ph. D.

Justine Le Vaillant, biologiste, postdoctorat

Wendy Morgado, biologiste, M. Sc.

Rose Lacombe, étudiant·e, B. Sc.

Joëlle Lafond, étudiant·e, M. Sc.

Jacques Brodeur, Professeur·e, Ph. D.

Catherine Scott, biologiste, Ph. D.

Patrick Bergeron, professeur·e, postdoctorat

Annie Chaloux, professeur·e, Ph. D.

Laura Désilets, étudiant·e, M. Sc.

Mathilde Gaudreau, chargée de cours, Ph. D.

Carole Sinou, coordonnatrice de collection, Ph. D.

Jocelyn Lauzon, étudiant·e, M. Sc.

Andrew Hendry, professeur·e, postdoctorat

Guillaume Blanchet, professeur·e, postdoctorat

Sara Correa-García, biologiste, postdoctorat

Carolyne Houle, biologiste, M. Sc.

James Grant, professeur·e, postdoctorat

Laurence Feyten, biologiste, Ph. D.

Janay, étudiant·e, Ph. D.

Andréanne Lessard, chargée de cours, M. Sc.

Thibault Bourdin, biologiste, M. Sc.

Sarah Piché-Choquette, biologiste, postdoctorat

Magdalena Castro, professeur·e, M. Sc.

Yaya Baumann, étudiant·e, Ph. D.

Erica Fellin, étudiant·e, M. Sc.

Mathilde Besson, étudiant·e, Ph. D.

Alison Munson, professeur·e, postdoctorat

Jessica Gillung, professeur·e, postdoctorat

Francis van Oordt, biologiste, Ph. D.

Rachel Bergeron, étudiant·e, Ph. D.

Pierre Legendre, professeur·e, postdoctorat

Mathilde Robitaille, étudiant·e, M. Sc.

Ariane Burke, professeur·e, postdoctorat

Eric Pedersen, professeur·e, postdoctorat

Sylvain Delagrange, professeur·e, postdoctorat

Francis Banville, étudiant·e, Ph. D.

Olivia Rahn, étudiant·e, B. Sc.

Etienne Yergeau, professeur·e, Ph. D.

Morgane Henry, étudiant·e, Ph. D.

Brogan Stewart, Environmental Scientist, Ph. D.

Sarah I, étudiant·e, Ph. D.

Gabriel Dansereau, biologiste, M. Sc.

Daniel Munro, biologiste, postdoctorat

Julie Talbot, professeur·e, postdoctorat

Alison Derry, professeur·e, postdoctorat

Myriam Cloutier, étudiant·e, B. Sc.

Carol Zastavniouk, biologiste, M. Sc.

Renato Henriques da Silva, biologiste, postdoctorat

Marc-Olivier Beausoleil, étudiant·e, Ph. D.

Jerome Theau, professeur·e, postdoctorat

Amélie Morin, biologiste, B. Sc.

Vincenzo Corelli, étudiant·e, M. Sc.

Gisèle Trudel, professeur·e, Ph. D.

Clément Hardy, étudiant·e, Ph. D.

Maggie Blondeau, étudiant·e, M. Sc.

François Lambert, biologiste, M. Sc.

Steven Kembel, professeur·e, postdoctorat

Christian Messier, professeur·e, postdoctorat

Allegra Spensieri, étudiant·e, M. Sc.

David Roy, cofondateur, Ateliers pour la biodiversité, M. Sc.

Élise Filotas, professeur·e, postdoctorat

Dominique Berteaux, professeur·e, Ph. D.

Laura Lardinois, étudiant·e, B. Sc.

Ehab Abouehif, professeur·e, postdoctorat

Jochen Jaeger, professeur·e, postdoctorat

Janaina Serrano, étudiant·e, Ph. D.

Amélie Quesnel, biologiste, M. Sc.

Allison Roth, biologiste, postdoctorat

Eric Harvey, professeur·e, postdoctorat

Chantale Moisan, biologiste, M. Sc.

Oliver Hillel, expert, M. Sc.

Marie-Pier Ménard, étudiant·e, B. Sc.

Madhav Badami, professeur·e, Ph. D.

François Riou, biologiste, B. Sc.

Antoine Caron-Guay, étudiant·e, M. Sc.

Jean-Sébastien Guénette, biologiste, M. Sc.

Geneviève Perreault, biologiste, M. Sc.

Maxime Čapkun-Huot, biologiste, B. Sc.

Alizée Girard, biologiste, M. Sc.

Laurie Boulerice, étudiant·e, M. Sc.

Arthur Bilger, étudiant·e, DEC

Fanny Maure, directrice scientifique, postdoctorat

Virginie Millien, professeur·e, postdoctorat

Thalie Désaulniers, professionnelle de la protection des milieux naturels et de la biodiversité, DEC

Flavio Affinito, étudiant·e, M. Sc.

Anna Hargreaves, professeur·e, postdoctorat

Cameron So, étudiant·e, Ph. D.

Gabrielle Tai, étudiant·e, B. Sc.

Rebecca Garner, étudiant·e, B. Sc.

Kristen Lalla, biologiste, M. Sc.

Charlotte Lessard, biologiste, M. Sc.

Sier-Ching Chantha, agente de recherche en verdissement, Ph. D.

Alison Hackney, biologiste, M. Sc.

Audréanne Loiselle, étudiant·e, Ph. D.

Gaspard Tanguay-Labrosse, étudiant·e, Ph. D.

Paul Savary, étudiant·e, postdoctorat

Rebecca Anne Clark, étudiant·e, M. Sc.

Valérie Bolduc, étudiant·e, B. Sc.

Emile Bisson-Curadeau, étudiant·e, M. Sc.

David Walsh, professeur·e, postdoctorat

Amaia Albizua, professeur·e, postdoctorat

Lyndia Dernis, MD, Ph. D.

Caroline Begg, professeur·e, Ph. D.

David Toro, étudiant·e, M. Sc.

Alain Paquette, professeur·e, postdoctorat

Jaimee Palmer, étudiant·e, M. Sc.

Isabelle Bernier, professeur·e, B. Sc.

Sébastien Caquard, professeur·e, Ph. D.

Élise David, professeur·e, M. Sc.

Vanessa Poirier, étudiant·e, M. Sc.

Antonio Rodriguez-Campbell, biologiste, M. Sc.

Katie Millette, biologiste, Ph. D.

Stéphanie Boucher, conservatrice, entomologiste, Ph. D.

Alyssa Eby, biologiste, M. Sc.

Nancy Gagné, professeur·e, Ph. D.

Cynthia Philippe, professionnelle, M. Sc.

Navid Forouhar, étudiant·e, M. Sc.

Jamie Madden, étudiant·e, M. Sc.

Isabelle Delisle, dir. sci., Ph. D.

Claude Guertin, dir. sci., Ph. D.

Frédérique Truchon, biologiste, M. Sc.

Serena Sinno, biologiste, M. Sc.

Mick Wu, biostatisticien, postdoctorat

Leila Vaziri, écologiste, Ph. D.

Ricardo Duenez, professeur·e, M. Sc.

Nova Doyon, professeur·e, postdoctorat

Marie-Lyne Després-Einspenner, biologiste, M. Sc.

Mélissa Coursol, étudiant·e, M. Sc.

Anne Tremblay-Gratton, biologiste, M. Sc.

Mathilde Salamon, biologiste, postdoctorat

Florence Blanchard, biologiste, M. Sc.

Chloe Cull, étudiant·e, M. Sc.

Irwin Rapoport, étudiant·e, B. Sc.

Lyne Lefebvre, professeur·e, M. Sc.

Nathalie Ainsley, pour Mères au front Montréal, coordonnatrice, B. Sc.

Hélène Dion-Phénix, étudiant·e, Ph. D.

Lisa Sparkes, biologiste, DEC

Guillaume Larocque, professionnel, Ph. D.

Catherine Vallée, biologiste, M. Sc.

Lauren Bianco, étudiant·e, B. Sc.

Lissiene Neiva, professeur·e, M. Sc.

Daniel Néron, professionnel, M. Sc.

Harriet Middleton, étudiant·e, Ph. D.

Louise Auclair, retraitée, B. Sc.

Stéfanie Larose, étudiant·e, M. Sc.

Sergio Rossi, professeur·e, postdoctorat

Juliette Vélu, étudiant·e, M. Sc.

Noemie Sheppard, étudiant·e, M. Sc.

Laure Waridel, professeur·e, Ph. D.

Marco Festa-Bianchet, professeur·e, postdoctorat

Julie Tremblay, biologiste, DESS

Cathy Vaillancourt, professeur·e, Ph. D.

Jules Delisle, biologiste, M. Sc.

Geneviève Gareau, enseignante, B. Sc.

Monique Poulin, professeur·e, Ph. D.

Sylvia Wood, dir. sci., postdoctorat

Claire Vasseur, biologiste, M. Sc.

Jared Sparr, étudiant·e, B. Sc.

Stephanie Felkai, professeur·e, M. Sc.

Guillaume Dostie, professeur·e, M. Sc.

Gillian O’Driscoll, professeur·e, postdoctorat

Bernard Landry, biologiste, postdoctorat

Alexi Hobbs, photographe, B. Sc.

Justine Boulent, chercheuse, Ph. D.

Johanne Saint-Charles, professeur·e, Ph. D.

Natasha McQuaid, Research Fellow, M. Sc.

Osvaldo Valeria, professeur·e, postdoctorat

Marc Bélisle, professeur·e, postdoctorat

Jena Webb, directrice des programmes, CoPEH-Canada, Ph. D.

Andrew Blakneey, biologiste, Ph. D.

Jean-Philippe Michel, médecin, Ph. D.

Hugue Asselin, coordonnateur du Centr’ERE — Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et l’écocitoyenneté (UQAM), M. Sc.

Loree Tamanaha, médecin, M.D.

Caroline Lalande, professionnel, M. Sc.

Manon Leduc, médecin, Ph. D.

Madeleine Audet, professeure retraitée, Ph. D.

Sophie Bernard, professeur·e, Ph. D.

Aude Dugas-Frenette, médecin, Ph. D.

Chloé Courteau-Vézina, médecin, M.D.

Dimitri Zuchowski, professeur·e, M. Sc.

Isabelle Ledoux, médecin, Ph. D.

Elizabeth Robinson, médecin, M.D.

Nathalie Lebel, médecin, M.D.

Amy Poteete, professeur·e, Ph. D.

Matthew Barbour, professeur·e, Ph. D.

Véronique Prud’homme, médecin, Ph. D.

Sylvain, biologiste, B. Sc.

Véronique Vermette, biologiste, M. Sc.

Inês Lopes, éducatrice à l’environnement et à la justice sociale, Ph. D.

Brice Caillié, directeur général, Réseau de milieux naturels protégés (RMN), M. Sc.

Pierre Drapeau, professeur·e, Centre d’étude de la forêt, titulaire de la Chaire en aménagement forestier durable UQAT-UQAM, Ph. D.

Stéphane Béranger, chimiste, M. Sc.

Dan Kneeshaw, professeur·e, postdoctorat

Cassandra Lamontagne, Sustainability Manager, M. Sc.

Jackie Martin, Urban Agriculture and Biodiversity Coordinator, B. Sc.

Matthieu Beaumont, biologiste, M. Sc.

Nadia Karina Ponce Morales, coordonnatrice du développement durable, HEC Montréal, M. Sc.

Barbara Frei, scientifique, postdoctorat

Stéphanie Burelle, médecin, Ph. D.

Marian MacNair, biologiste, M. Sc.

Christopher Cloutier, professeur·e, M. Sc.

Asseye Neglo, conseillère en développement durable, Ph. D.

Essivi Gagnon Koudji, étudiant·e, Ph. D.

Mireille Poulin, biologiste, M. Sc.