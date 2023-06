Qui protège vraiment les enfants trans?

Récemment, un groupe de signataires, dont plusieurs sont proches de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) et de sa structure satellite Pour les droits des enfants du Québec (PDEQ), appelaient le ministre de l’Éducation à obliger le personnel scolaire à déplacarder, ou « outer », les jeunes trans à leurs parents. L’« outing » consiste à divulguer l’identité de genre ou l’orientation sexuelle d’une personne sans son consentement et est souvent utilisé comme technique d’intimidation envers les personnes 2STNBGD.

Sous prétexte de faire valoir le droit de savoir des parents, ces signataires mettent à risque les jeunes trans. Ils et elles feignent de s’intéresser à la santé physique, sociale et psychologique des enfants, notamment en faisant référence à certaines études britanniques, alors que la majorité des recherches confirment l’importance d’une approche accueillant les questionnements d’identité de genre des jeunes.

Les fausses informations propagées dans cette lettre peignent un portrait inquiétant des transitions des jeunes alors que la réalité est tout autre. Il ne s’agit pas de forcer les jeunes à faire des transitions médicales, mais simplement de respecter leur identité et d’assurer leur sécurité. Maintenant que la primauté de l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération, dont l’intérêt de ses parents, est un principe bien établi et inscrit dans la loi, pourquoi s’acharner ainsi à faire valoir le droit de savoir des parents ?

Savoir que les équipes-école sont là pour accueillir nos jeunes sans jugement, en leur permettant d’être qui elles, ils et iels sont, devrait nous réjouir. L’école ne devrait pas menacer les jeunes d’« outing », mais plutôt les accompagner dans l’ensemble de leurs apprentissages, y compris ceux relatifs à leurs identités.

De jeunes trans à la mercide l’acceptation de leurs parents

Obliger le personnel scolaire à informer les parents des questionnements ou de l’identité de genre de leurs enfants, c’est oublier que beaucoup de familles n’accepteront pas ces réalités et que cela risque d’exposer ces jeunes à divers types de violence. Deux jeunes trans ou non binaires sur cinq ont songé au suicide dans la dernière année, et un sur cinq a évité l’école au cours des cinq dernières années par peur de se faire harceler ou de voir son identité de genre être divulguée (Trans PULSE, 2021). Seulement 58 % des parents/tuteurs/tutrices des jeunes trans sondés ont verbalement manifesté respect et soutien à l’égard de l’identité de leur enfant. Rappelons que 65 % des jeunes 2STNBGD itinérants et itinérantes se retrouvent à la rue en raison du rejet de leur famille ou d’une fugue (Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+, 2019).

Ces chiffres confirment que nous ne pouvons pas présumer du soutien parental à la maison. Lorsqu’une jeune personne 2STNBGD n’a peu ou pas de soutien de ses parents quant à son identité de genre, le soutien social à l’école devient crucial pour contrebalancer les conséquences négatives du manque de soutien parental.

Une étude réalisée en 2018 indique que « […] les jeunes transgenres qui ont pu utiliser le nom qu’ils avaient choisi dans plusieurs contextes ont signalé moins de symptômes dépressifs et moins d’idées et de comportements suicidaires » (Russell et coll., Journal of Adolescent Health, 2018). Par ailleurs, les jeunes personnes 2STNBGD qui peuvent compter sur le soutien d’adultes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du noyau familial sont quatre fois plus susceptibles de déclarer avoir une bonne ou une excellente santé mentale (Être en sécurité, être soi-même. Résultats de l’enquête canadienne sur la santé des jeunes trans, 2015).

Transition médicale :attention aux amalgames

Il est essentiel de rappeler que respecter l’identité de genre d’un jeune ne revient pas à le pousser à s’engager dans une transition médicale. Malgré l’inexactitude des amalgames faits entre le respect d’une transition sociale (respecter le nom choisi de l’enfant, l’accompagner dans ses questionnements, etc.) et les soins médicaux d’affirmation de genre (prise d’hormones, opérations chirurgicales, etc.) dans la lettre, il est impossible de passer sous silence la désinformation que l’on trouve dans celle-ci.

Par ailleurs, ce genre d’argumentaire sous-estime la difficulté d’obtenir des soins de santé d’affirmation de genre. Il n’est tout simplement pas vrai d’affirmer que les jeunes trans sont complètement autonomes dans leurs soins de transition médicale et peuvent recevoir des interventions d’affirmation de genre sans que leurs parents donnent leur accord. Il est aussi important de noter que la plupart des opérations d’affirmation de genre sont carrément inaccessibles aux personnes mineures (WPATH, 2022). Les différents processus mis en place pour accorder l’accès à de telles interventions sont rigoureux, tellement rigoureux que parfois les jeunes n’arrivent pas à y avoir accès malgré un réel besoin, et ce, même avec le soutien de leurs parents.

L’hypocrisie de l’argumentde la santé mentale

Comment peut-on soutenir vouloir préserver la santé mentale des jeunes en forçant leur coming out sans qu’ils ou elles soient prêts ou prêtes à le faire ? Cela cause inévitablement du stress, en plus de leur envoyer le message que ces jeunes ne sont pas respectés au même niveau que leurs camarades. Forcer les écoles à « outer » les jeunes nuit à leur bien-être, nuit au sentiment de confiance et au sentiment de connexion que la jeune personne a avec son école, et par conséquent, à sa santé physique et mentale (London-Nadeau et coll., 2023).

Après tout, quel est le risque d’appeler un élève par le prénom qu’il nous demande d’utiliser alors que l’on sait qu’il s’agit d’une demande essentielle au bon développement des enfants 2STNBGD ? Il est complètement ironique de constater que cet argumentaire, prétendant vouloir préserver la santé mentale des jeunes, va à l’encontre des recommandations de la Société canadienne de psychologie et fait un amalgame pernicieux entre l’identité trans, la santé mentale et l’autisme. Forcer un déplacardage, ou « outing », auprès des parents aura pour résultat que certaines jeunes personnes ne demanderont pas à ce qu’on utilise leur nom d’usage en milieu scolaire et, par conséquent, continueront de subir les conséquences négatives associées au fait de se faire morinommer et mégenrer (symptômes dépressifs, idées et comportements suicidaires, etc.).

Un acharnement qui fait mal

L’énoncé de position de la Société canadienne de psychologie avance que « la montée des messages cissexistes et antitrans dans les médias va de pair avec la montée de politiques et lois cissexistes et antitrans » et que « ces messages portent également atteinte aux droits […] des personnes 2STNBGD en légitimant et en encourageant la discrimination et la violence cissexistes ». La lettre du mois dernier contribue à déshumaniser les personnes issues de la pluralité des genres et encourage le maintien d’un environnement hostile envers celles-ci, notamment en leur retirant ce qui représente parfois la seule source de soutien accessible pour elles.

De façon répétée, PDF Québec et les gens qui gravitent autour de cette organisation propagent cette haine envers les personnes trans. Lorsqu’un droit aussi simple que celui de ne pas subir d’intimidation en milieu scolaire et de la part du personnel scolaire est débattu dans les médias et qu’on s’attaque ainsi aux enfants et adolescents trans, il est normal de se demander pourquoi le gouvernement finance cette organisation qui dit défendre en s’attaquant aux autres. Les personnes trans ont toujours existé et l’école ne doit pas devenir un milieu davantage hostile pour elles.

* Ont aussi cosigné cette lettre :

Antoine Cloutier-Blais, omnipraticien, prescripteur d’hormonothérapie, clinique L’Agora (Montréal)

Javi Fuentes Bernal, MSW, TS, clinique Mauve et AGIR Montréal

Celeste Trianon, juriste-militante, d.g. du Collectif juridique trans

Roxanne Gervais, directrice générale, Diversité 02

Laurent Breault, directeur général, Fondation Émergence

Marion Bertrand-Huot, Conseil québécois LGBT

Sophie Labelle, autrice, bédéiste et conférencière

Association étudiante modulaire de sexologie (AEMS), UQAM

Ayva Allen, FEMTL

Pascal Vaillancourt, direction générale, Interligne

Maxim-e Gosselin, Jeunesse lambda

Nicholas Chadi, M.D., MPH, pédiatre et clinicien-chercheur

Root, directeur de la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+

Annie Pullen Sansfaçon, professeure titulaire, École de travail social, Université de Montréal, et directrice scientifique, équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles, anciennement titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles (2018-2023)

Gabrielle Boulianne-Tremblay, autrice, comédienne et militante pour les droits des personnes trans

Daphne Barile, Action s anté travesti(e) s et transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)

Émilie Grandmont, AlterHéros

Mylène de Repentigny-Corbeil, Les 3 sex*

Marie-Philippe Phillie Drouin, Divergenres

Yolaine Morneau, parent de jeune trans ou non binaire

Claude Amiot, Entraide trans Saguenay–Lac-Saint-Jean

Marie-Josée Cécyre, infirmière et conférencière

Sam Asselin-Mailloux, Divergenres

Charlotte Veilleux, Divergenres

Lou-Ann Morin, Ph. D., professeure de psychologie

Guillaume Boivin, D. Ps., psychologue

Camille Chamberland, M.A., sexologue et psychothérapeute

Juno Desjardins, Centre de solidarité lesbienne

James McKye, travailleur communautaire 2SLGBTQIA+, cégep Dawson

Sabrina Gendron-Fontaine, c.o., conseillère d’orientation et professionnelle de recherche au Laboratoire inclusif de recherche et développement (LIRD), UdeS

Natasha Dionne, travailleuse sociale, Champlain College

Stéphanie Houle, sexologue

Jasmine Breil, infirmière

Laura Raibaldi, administratrice chez Trans Outaouais

Valérie Ferland, sexologue et psychothérapeute

Marie-Pier Goulet, sexologue, M.A. et psychothérapeute

Mathé-Manuel Daigneault, coordonnateur de l’Équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles, professionnel de recherche au Laboratoire inclusif de recherche et développement (LIRD) de l’UdeS, formateur EDI/DSG pour Formations DSG

Andrée-Ann Frappier, sociologue et enseignante au collégial

Émile Harvey, candidat à la maîtrise en communication organisationnelle

Francesco MacAllister-Caruso, coprésident de Fierté dans la Capitale et étudiant au doctorat en science politique à l’Université Concordia

Mélanie Millette, professeure, Département de communication sociale et publique, UQAM

Fran Delhoume, formatrice EDI, cofondatrice de Nüense

Melissa St-Louis, professionnelle en développement organisationnel, formatrice EDI, cofondatrice de Nüense

Yann Zoldan, Ph. D., professeur de psychologie

Geneviève Paulin-Pitre, D. Ps., psychologue

Emmanuel Martin-Jean, c. Ph. D. en éducation à l’UQTR, entrepreneure chez HolistEd et parent

Roxane Nadeau, autrice trans et responsable marketing en publication jeunesse

Daphné Waskiewicz, travailleuse sociale

Alice Boudreau, travailleuse sociale

Mickael Girard-Lauzier, M.D., médecin de famille

Dominique Pallanca, Ph. D., psychologue

Sylvie Archambault, parent d’un enfant trans

Florence Gallant Chenel, coprésidente, Conseil québécois LGBT

Lou Nadeau, conseiller d’orientation

Jessica Miousse, D. Ps., psychologue

Carolane Parenteau-Labarre, candidat·e à la maîtrise en sociologie, UQAM, et Conseil québécois LGBT

Mathieu Lindsay, UQAM

Maude Poirier-Caron, candidate à la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail, concentration gestion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans les organisations

Geneviève Cantin, Sphère santé sexuelle globale

Élie Tremblay, MPO, étudiant·e à la M. Sc. en orthophonie et en audiologie

Cassandra Hamel-Baz, orthophoniste

Jonathan Dubé (il/he), M. Sc, candidat au doctorat en neuropsychologie clinique, Université de Montréal

Vanessa Forgues, sexologue, M.A. et psychothérapeute

Mykaell Blais, formateur et intervenant chez Trans Mauricie et Centre-du-Québec

Myriam Daguzan Bernier, sexologue, B.A.

Marie Houzeau, directrice générale, GRIS-Montréal

Ingrid Verduyckt, professeure agrégée, École d’orthophonie et d’audiologie, Université de Montréal

Vincent Bourassa Bédard, Ph. D., orthophoniste

Joëlle Cloutier-Boulay, travailleuse sociale

Florence Yvon, direction des services, Interligne

Yeimy Savoie, étudiante de 3e année en sexologie, UQAM

Mireille St-Pierre, sexologue, B.A.

Melody Courson, Ph.D., orthophoniste

Theodore Rivard, facilitateur communautaire

Catherine Forant, travailleuse sociale

Sébastien Finlay, étudiant en orthophonie, UdeM

Marie-Soleil Coutu, infirmière clinicienne

Florence Ashley Paré, professeure adjointe entrante, Université de l’Alberta

Ash Paré, travailleur·euse social·e, B.Sc., étudiant·e en travail social à la maîtrise (M. Sc.), Université McGill

Audrey Labelle, sexologue, B.A.

Fanny Girard-De Serres, sexologue

Thien-Phuong (Sabrina) Vo, coordonnatrice des services du Hive Gender Advocacy Centre de l’Association étudiante de Dawson (cégep Dawson)

Kimberley Manning, professeure, Département de science politique, Université Concordia

Rosalie Gravel, B. Sc., étudiant en psychologie, Université de Montréal

Maude St-Germain, Sphère santé sexuelle globale

Catherine Lavarenne, autrice, Conseil québécois LGBT

Sam Bélanger, Le Piamp

Martin Fournel, directeur général, Le Néo — Lanaudière

Ambre Roberge, bachelière en sexologie, conférencière et candidate à la maîtrise en sexologie

Maria Arcobelli Sacco, comité exécutif, PFLAG Montréal

Colleen Ovenden, comité exécutif, PFLAG Montréal

Maxime Plante, candidataire à la maîtrise en travail social (Université Laval)

Victor Junior Roberge, Fraîchement jeudi

Jonathan Blais, chargé de cours universitaire en travail social

Marc-André Raymond, D. Ps., psychologue

Julie Fortier, d.g., Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témincamingue

Bruce Cameron, gai et GRIS-Montréal

Janik Bastien Charlebois, professeure, Département de sociologie, UQAM

Kévin Lavoie, professeur agrégé, École de travail social et de criminologie, Université Laval

Alexandre Bédard, Alliance Arc-en-ciel de Québec

Audrey Mantha, TS, coordination, CSL

Robert-Paul Juster, professeur, Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de Montréal

Naoufel Testaouni, directeur général, Queertech

Guillaume Tremblay-Gallant, Portail VIH sida du Québec

Alexandre Dumont-Blais, directeur général, RÉZO

Samuell Beaudoin, direction générale, GRIS Estrie

Mylène De Repentigny-Corbeil, directrice générale, Les 3 Sex*

Corinne Lamy, responsable à la coordination, LGBT+ Baie-des-Chaleurs

Cédric Champagne, Divers-Gens

Guillaume Cyr, chargé de cours, Département de didactique, UQAM

Chloé Dextraze, sexologue, Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries

Jade Cousineau, sexologue

Lionel Lehouillier, Trans Outaouais

Magali Guilbault Fitzbay, Les 3 sex*

Samuel Desbiens, directeur général de Trans Mauricie et Centre-du-Québec

Gabriel Lanthier, militant pour les droits des personnes trans et bénévole à Trans Outaouais

Samya Lemrini, administratrice, Helem Montréal

Vicky Labelle, sexologue, Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Anne-Sophie Bendwell, étudiant.e à la maîtrise en éducation

Association des étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM (ADEESE)