Des écrans protecteurs dévoreurs d’humanité

Depuis quelques années, je passe plusieurs semaines à Sifnos, une île de la mer Égée en Grèce que j’apprécie énormément. L’autre soir, je prenais un verre de vin blanc à La bicyclette jaune, Kitrino podilato, de son nom grec. Située au coeur du village d’Artemonas, cette pâtisserie loge dans une maison digne du pays des Hobbits avec ses petites pièces et ses murs blanchis à la chaux qui ressemblent à de la guimauve, sans oublier sa belle terrasse extérieure, où il fait bon contempler le ciel étoilé.

Alors que je venais à peine d’arriver, je remarque les quatre jeunes femmes qui sont assises tout près sur une banquette en demi-cercle en pierre du pays. Ce qui attire mon attention, c’est le silence qui règne à leur table. Elles ne se regardent pas, ne se parlent pas, ou à peine. C’est que toutes les quatre sont concentrées sur leur téléphone intelligent. La seule chose que je vois bouger, ce sont leurs index, qui, à la manière d’essuie-glaces, se déplacent d’une manière intermittente pour probablement faire défiler un flot d’images ou de textos qu’elles consultent machinalement.

Parfois, l’une d’elles se penche vers l’une de ses amies pour lui montrer son écran. L’autre opine alors du bonnet en affichant un léger sourire ou en prononçant quelques mots avant de retourner à son propre écran. Pendant près d’une heure, le temps que je quitte l’endroit, jamais elles n’ont décroché de leur tyran de verre et de métal qui tenait en otage leur attention.

Des boucliers antihumains

Si j’ai été aussi attentif à cette scène, qui en fait n’est pas inusitée, c’est probablement parce que je venais de lire coup sur coup deux ouvrages remarquables de Sherry Turkle intitulés Seuls ensemble et Les yeux dans les yeux. Dans ces essais, l’anthropologue et psychologue démontre, en s’appuyant sur des centaines d’exemples et de témoignages recueillis, jusqu’à quel point le téléphone intelligent en est venu au fil du temps à jouer le rôle de bouclier protecteur pour ceux et celles qui le tiennent presque en permanence dans leurs mains, quitte à dormir avec lui le soir venu.

Par définition, un bouclier sert à se protéger des attaques, des coups en provenance d’un ennemi réel ou potentiel. Ici, l’ennemi pour celui qui se cache derrière son écran protecteur qu’est son cellulaire est l’autre, tout être humain qui tenterait d’une manière un peu trop directe d’avoir un contact physique avec lui, de le regarder dans les yeux, de lui adresser la parole afin d’avoir une véritable et authentique conversation ; en somme, d’établir ce que l’on appelait dans un monde presque révolu une relation humaine.

Ainsi, le téléphone intelligent a de plus en plus pour fonction de créer une bulle protectrice autour de son propriétaire, de médiatiser ses rapports avec le monde en général et tout particulièrement avec les autres êtres humains, tout en le protégeant de la spontanéité d’une réelle conversation qui pourrait être ressentie comme trop invasive.

Cette mise à distance des autres permet par la même occasion d’éviter les désaccords, les frictions, les conflits de toutes sortes, mais aussi les malaises et les imprévus qui peuvent surgir comme autant d’agents déstabilisateurs. Avoir une véritable conversation en temps réel et face à face représente donc un trop grand risque de s’exposer émotionnellement et ne peut que générer un stress inutile pour ces personnes fragilisées par toutes ces années passées dans leur cocon numérique.

Novlangue 2.0

Alors vive le monde des images et des vidéos téléchargées en vrac sur les réseaux sociaux dans lequel les adeptes du sans-fil tentent de se persuader que si une photo vaut mille mots, des milliers d’images de leur personne et de leur vie quotidienne parviendront très bien à exprimer leur moi intérieur tout comme leurs sentiments les plus profonds.

Il en va de même avec les textos que ces personnes hyperbranchées se mitraillent à qui mieux mieux grâce à l’agilité de leurs deux pouces. Ainsi prisonnières des outils que leur offrent ces technologies déshumanisantes, elles entretiennent des échanges qui ressemblent tout au plus à des simulacres de conversations qui, composées d’émoticônes, d’abréviations et d’un vocabulaire famélique, auraient fait rougir d’envie les créateurs de la novlangue dont il est question dans la célèbre dystopie de George Orwell. Avec de tels moyens mis à leur disposition, rapidement elles s’habituent à écrire des banalités, à répéter mille clichés ou lieux communs : « Té où ? », « Tu fais quoi ? », « Cool ! », « See you later ! »…

Au diable les « questions ouvertes », comme les appelle Sherry Turkle, où deux êtres prennent le temps de dialoguer sur la complexité de la vie et de leurs émotions, de développer une réelle complicité, de faire connaître des sentiments intimes et parfois quelques secrets. Demander à une personne « Comment vas-tu ? », prendre le temps de l’écouter tout en la regardant dans les yeux ou en lui tenant la main représente dorénavant, dans le monde du tout-numérique dans lequel nous sommes plongés, un exploit rare qui pourrait nous faire croire que cette capacité à s’identifier à autrui et à ce qu’il ressent que l’on nomme l’empathie devrait dorénavant être reconnue comme une faculté en voie de disparition.