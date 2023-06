L’approche coloniale de la CAQ en matière de sécurisation culturelle

L’auteur est pédiatre urgentiste et professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill. Il s’implique dans le collectif Soignons la justice sociale et a écrit le livre primé Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien (Lux éditeur).

Le 9 juin, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a déposé le projet de loi 32 (Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux). Même si des instances et des regroupements autochtones ont salué certains éléments du PL32, plusieurs lacunes ont été soulevées, tant sur le plan du processus, de son élaboration que sur celui de son contenu.

Dans un communiqué de presse, on apprend que les chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador « ont réitéré à maintes reprises au ministre Lafrenière qu’il n’incombait pas au gouvernement québécois d’aller de l’avant avec cette approche parce qu’il revient aux Premières Nations de définir et d’assurer le respect de leur sécurisation culturelle ». Pour leur part, le Bureau du Principe de Joyce et Femmes autochtones du Québec soulignent que « les organisations autochtones ne semblent pas entretenir la même définition de la sécurisation culturelle que le gouvernement du Québec ».

En effet, la Coalition avenir Québec (CAQ) semble être figée dans un cadre de « sensibilité culturelle » ou de « compétence culturelle » favorisant une approche « interculturelle », mais essaie malhabilement de le faire passer pour de la « sécurisation culturelle. » Le libellé du PL32 stipule que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux doivent « adopter une approche de sécurisation culturelle envers les Autochtones » et doivent « adopter des pratiques sécurisantes » qui consisteraient à « considérer les valeurs et les réalités culturelles et historiques des Autochtones », à « favoriser le partenariat avec les Autochtones ainsi qu’une communication efficace avec eux », à « être accueillant et inclusif à l’égard des Autochtones » et à « adapter, lorsque possible, l’offre des services de santé et de services sociaux ».

Cependant, il n’y a aucune mention de la colonisation par les Européens, des conséquences du colonialisme ou des discriminations imbriquées au sein du système de santé, notamment à travers le colonialisme médical. Pourtant, nommer ces éléments — historiques, politiques, économiques, sociaux — structurels est une pierre angulaire de la sécurité culturelle.

Le concept de cultural safety (traduit par plusieurs comme « sécurité culturelle » plutôt que « sécurisation culturelle ») a été élaboré vers la fin des années 1980 par l’infirmière et éducatrice maorie Irihapeti Ramsden, pour ensuite se répandre et s’ancrer à plusieurs niveaux en Nouvelle-Zélande tout au long des années 1990. Ramsden explique dans sa thèse de doctorat en soins infirmiers (déposée en 2002, l’année précédant son décès), que les idées de la sécurité culturelle permettent de répondre au fait que « les enjeux de privation de ressources économiques, du territoire, de personnes et d’identité, c’est-à-dire la colonisation, ont des conséquences majeures sur la santé et les maladies qui sont restées largement méconnues et non analysées dans la formation des infirmières et des sages-femmes ».

Selon Ramsden, « la sécurité culturelle cherche toujours à situer son action dans les systèmes de croyances et les comportements du soignant plutôt que dans ceux du patient » en utilisant un cadre pédagogique d’analyse des rapports de pouvoir, « que ce soit en fonction du sexe, de la sexualité, de la classe sociale, du groupe professionnel, de l’âge, de l’appartenance ethnique ou d’une grande combinaison de variables », mais c’est l’usager qui décide ultimement s’il se sent en sécurité dans le contexte de ces soins.

S’inspirant d’une approche de sécurité culturelle et de soins tenant compte des traumatismes subis (trauma-informed care), l’Association médicale canadienne (AMC) a récemment annoncé le début d’un processus de présentation d’excuses officielles pour les torts causés aux peuples autochtones. La CAQ devrait en prendre note.

Alika Lafontaine, médecin et premier président autochtone de l’AMC, a déclaré : « L’histoire de la profession [médicale] est aussi l’histoire du Canada. Cette histoire est notamment marquée par les effets dévastateurs des hôpitaux pour “Indiens”, des expérimentations médicales forcées sur des Autochtones et des disparités liées aux investissements dans les infrastructures, mais aussi par le racisme systémique, la négligence et les mauvais traitements. C’est un “passé” qui demeure bien présent dans les expériences quotidiennes des peuples autochtones partout sur notre territoire commun. » Lafontaine a aussi souligné que « pour qu’une réconciliation soit possible, il faut de la confiance ».

Une façon d’établir cette confiance dans notre réseau de santé et des services sociaux est d’adopter le Principe de Joyce pour assurer que le gouvernement québécois reconnaisse l’autonomie et l’autodétermination des peuples autochtones, notamment en respectant les « savoirs et connaissances traditionnels et vivants des Autochtones en matière de santé ». Jennifer Petiquay-Dufresne, directrice générale du Bureau du Principe de Joyce, a rappelé justement que « les dernières mobilisations d’organisation et d’experts autochtones nous ont montré que le lien de confiance entre le gouvernement [québécois] et les peuples autochtones passe indiscutablement par l’adoption du Principe de Joyce et la reconnaissance du racisme et de la discrimination systémiques », mais que, « pour l’instant, le gouvernement et son projet de loi ne répondent pas à nos attentes ».

En évacuant du PL32 le contexte colonial qui sous-tend les relations entre le gouvernement du Québec et les peuples autochtones qui résident dans cette province, et en faisant référence au Principe de Joyce sans l’adopter sous prétexte que, selon elle, le racisme systémique n’existe pas, la CAQ essaie de dépolitiser un outil d’autodétermination — la sécurité culturelle — qui est foncièrement politique. Devant une telle approche coloniale, on ne devrait pas être surpris que la confiance manque cruellement à l’appel.