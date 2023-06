Comment empêcher les entreprises de combustibles fossiles de bloquer l’action climatique

Alors que le Canada brûle et que l’est de l’Amérique du Nord étouffe sous notre fumée, les compagnies de charbon, de gaz et de pétrole, au Canada et à travers le monde, continuent d’utiliser les clauses de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) dans les accords internationaux d’investissement (AII) pour empêcher les gouvernements de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Dans son dernier rapport, publié en mars 2023, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a constaté que le maintien de la possibilité — avec seulement 50 % de chances de succès — de limiter l’augmentation du réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels (l’objectif ultime de l’Accord de Paris de 2015) n’exige pas seulement que tous les projets de charbon, de pétrole et de gaz qui ne sont pas encore en production soient abandonnés (comme l’Agence internationale de l’énergie nous l’avait déjà dit en 2021, avis que le gouvernement canadien a ignoré en autorisant le projet pétrolier en haute mer Bay du Nord en 2022). Mais il exige aussi maintenant qu’au moins une partie des infrastructures de combustibles fossiles existantes soient fermées.

Dans ce contexte, on s’inquiète de plus en plus de voir le RDIE faire obstacle aux mesures prises par les États pour lutter contre les changements climatiques. Le RDIE permet aux entreprises de combustibles fossiles et à ceux qui investissent dans ces entreprises ou dans leurs demandes de RDIE d’attaquer toute mesure susceptible de réduire leurs profits, y compris celles qui visent à faire face à l’urgence climatique. Les gouvernements qui tentent d’empêcher des projets qui renforcent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et accélèrent les changements climatiques peuvent ainsi être tenus responsables de milliards de dollars de dommages.

Par exemple, en 2017, la société pétrolière et gazière Vermilion, basée à Calgary, qui extrait près de 75 % du pétrole français, a utilisé la menace d’une poursuite RDIE pour dissuader le gouvernement français de légiférer sur l’arrêt progressif de l’extraction des combustibles fossiles. Le projet de loi a été abandonné et remplacé par une loi édulcorée qui continue de l’autoriser.

Une « cupidité grotesque »

Les combustibles fossiles sont le secteur le plus litigieux dans le cadre du système RDIE, représentant près de 20 % du nombre total d’affaires connues. La plupart de ces affaires sont tranchées en faveur des investisseurs étrangers, qui ont obtenu gain de cause dans 76 % des cas au stade du fond. En outre, le montant moyen accordé dans les affaires relatives aux combustibles fossiles — plus de 600 millions $US — est presque cinq fois supérieur au montant accordé dans les affaires non liées aux combustibles fossiles.

Les cinq grandes compagnies pétrolières ont enregistré un bénéfice net sans précédent de 153,5 milliards $US pour 2022, et s’approchent du chiffre total de 200 milliards de dollars de bénéfice net ajusté, c’est-à-dire excluant les provisions et les éléments exceptionnels.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a dénoncé la « cupidité grotesque » des compagnies pétrolières et gazières et de leurs bailleurs de fonds, et a déclaré qu’il était immoral qu’elles tirent des profits records de la crise énergétique actuelle sur le dos des populations et des communautés les plus pauvres, « à un coût énorme pour le climat ».

Il existe cependant un moyen de mettre fin à cette folie. Compte tenu de la menace existentielle que représentent les changements climatiques, les États devraient retirer unilatéralement le consentement qu’ils ont donné aux investisseurs étrangers dans les AII contenant des clauses RDIE pour soumettre à l’arbitrage les réclamations découlant de mesures de lutte contre les changements climatiques.

Les États devraient également retirer unilatéralement à leurs entreprises nationales de charbon, de pétrole et de gaz, ainsi qu’à ceux qui investissent dans ces entreprises ou leurs réclamations RDIE, le droit qu’ils leur ont donné unilatéralement en devenant parties à des AII contenant des clauses RDIE de poursuivre d’autres États parties pour des mesures de lutte contre les changements climatiques.

Un État ne pourrait être poursuivi pour avoir retiré son consentement à ce que des réclamations contre lui fondées sur des mesures qu’il a prises ou se propose de prendre pour lutter contre les changements climatiques soient soumises à l’arbitrage en vertu de la clause RDIE d’un AII auquel il est partie que par un autre État partie à cet AII.

Un acte politique

L’ouverture d’une procédure de règlement des différends entre États est toujours un acte politique. Dans les circonstances politiques actuelles très tendues qui entourent à la fois les changements climatiques et le RDIE, la décision d’un État de retirer unilatéralement son consentement à l’arbitrage a peu de chances d’être contestée par d’autres États.

Étant donné que l’obligation créée par les AII de soumettre les plaintes au RDIE est due aux autres États parties à ces AII, les investisseurs étrangers ne pourraient poursuivre l’État qui s’est retiré que sur la base d’une perte alléguée de profits résultant de mesures de lutte contre les changements climatiques.

Les investisseurs étrangers formulant de telles allégations auraient de toute façon introduit leurs réclamations dans le cadre du RDIE, de sorte que le retrait du consentement n’augmente pas le risque de litige de l’État qui se retire.

Si un État ayant retiré unilatéralement son consentement à l’arbitrage en vertu des clauses RDIE des AII faisait néanmoins l’objet d’une réclamation RDIE de la part d’une entreprise de charbon, de pétrole ou de gaz ou de ceux qui investissent dans cette entreprise ou dans ses réclamations RDIE en raison de mesures prises par cet État pour lutter contre les changements climatiques, et que cette réclamation parvenait au stade du fond, l’État pourrait invoquer la défense fondée sur l’état de nécessité pour justifier ces mesures.

La doctrine de l’état de nécessité est une règle coutumière internationale selon laquelle une situation factuelle de péril grave et imminent pour les intérêts essentiels d’un État peut légalement justifier une violation d’une obligation internationale par cet État comme seul moyen de sauvegarder ces intérêts essentiels.

Les changements climatiques, alimentés par l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, constituent un péril extrêmement grave et imminent qui menace les intérêts essentiels de tous les États, et en fait de l’ensemble de l’humanité.

Il est trop tard pour arrêter les changements climatiques. Le mieux que nous pouvons espérer maintenant est d’éviter leurs effets les plus catastrophiques et les plus irréversibles.

Le RDIE n’est pas compatible avec la nécessaire transition énergétique. Son maintien ne fera que prolonger l’ère des combustibles fossiles et accélérer les changements climatiques catastrophiques.

Au lieu de protéger les profits, le droit devrait être mis au service de la justice climatique. Empêcher les entreprises de charbon, de pétrole et de gaz et ceux qui investissent dans ces entreprises ou leurs réclamations RDIE de continuer à utiliser le RDIE pour bloquer l’action des États en matière de climat serait un bon début.