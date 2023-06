Enseigner à l’aveugle, sans données fiables ni avis sérieux

Je termine une carrière d’enseignant. Trente ans d’enseignement au collégial et quelque temps au secondaire. Pendant toutes ces années, j’ai vu et subi de nombreuses réformes pédagogiques, des réformes de programme et des réformes conceptuelles. On appliquait les nouvelles réformes sans évaluer les anciennes. On « avançait » à l’aveugle. J’ai aussi assisté à des séminaires et à des conférences qui étaient très souvent complètement inutiles. Vous connaissez peut-être les intelligences multiples, ou encore la différence entre les auditifs et les visuels. Avez-vous déjà écouté un conférencier utiliser un néologisme à toutes les deux phrases ? Ou cet autre qui veut vous vendre la méthode « à la découverte » pour les élèves de 4e secondaire. Ceux-ci devaient retrouver les lois des circuits électriques par eux-mêmes (temps : 1 h 30 ; nombre d’élèves : 40). Comme si Gustav Kirchhoff avait découvert ces lois en un après-midi. Ridicule.

J’ai vu la vénération pour les vidéos, puis les « acéplates », suivies par les « acéplates » électroniques, les classes inversées, la folie des tableaux interactifs, l’enseignement et l’évaluation en ligne, la magie de la technopédagogie, etc. Maintenant, nous en sommes à l’intelligence artificielle… Chacun de ces outils se voulant une révolution indispensable. Mais ces outils nous font souvent oublier que l’enseignement est d’abord une relation humaine.

L’enseignement par objectifs est devenu l’enseignement par compétences. C’est bien, mais savez-vous combien il y a de définitions de ce qu’est une compétence ? Chez nous, les conseillers pédagogiques ont décidé que chaque numéro de cours devait correspondre à une seule compétence (sauf exception…). Mais ce n’est pas le cas dans le collège voisin, et chez l’autre, c’est encore différent. Avez-vous déjà entendu parler du cristal de la connaissance qui génère sa propre énergie ? De l’arc-en-ciel des compétences ? Avez-vous déjà dessiné en groupe des nuages sur de grands cartons blancs avec des crayons de couleur et des Post-it pour exprimer les liens « pédagogiques » ? On pourrait remplir des pages et des pages avec toutes les absurdités pédagogiques et idéologiques auxquelles sont exposés les enseignants.

Bien sûr, tout n’est pas négatif, j’ai eu quelques professeurs de pédagogie qui savaient distinguer la théorie et la pratique. Les petites parties utiles des technologies sont aussi demeurées.

Mais la question demeure : comment enseigner efficacement une matière, comment s’assurer que nos étudiants comprennent et pas seulement en surface, mais aussi en profondeur ? Compte tenu des contraintes, quelle est la meilleure façon d’enseigner ? Ou plutôt, quelles sont les meilleures manières d’enseigner en fonction du niveau et de la matière ?

Le temps du changement

Notre système d’éducation va mal. Que l’on parle d’intégration, de qualité, de système public, de composition des classes, de rétention des enseignants, d’efficacité pédagogique, d’échec des garçons, etc., à peu près toutes les composantes de notre système éducatif sont défaillantes. Bien sûr, on peut mettre la faute sur les politiciens. Mais il va falloir constater et admettre que ce que nous voyons aujourd’hui est le résultat des actions du ministère de l’Éducation et des facultés d’enseignement.

Actuellement, beaucoup d’enseignants naviguent presque à l’aveugle. Ils se fient à leur instinct. Certains ont un bon instinct, d’autres moins. D’autres encore suivent la dernière idée à la mode et ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas.

Les enseignants, tout comme le ministère, doivent obtenir des données fiables et des avis sérieux. En tant qu’enseignant de science préuniversitaire, j’aurais aimé savoir si mes étudiants réussissent à l’université. Ai-je bien fait mon travail ? Qu’est-ce que je pourrais faire pour l’améliorer ? Malheureusement, et malgré mes demandes répétées, je quitte l’enseignement, et je n’ai pas eu de réponse à mes questions. Alors, j’ai fait de mon mieux en espérant avoir été utile à mes étudiants.

Le statu quo n’est plus une option. C’est le temps du changement, et la création de l’Institut national d’excellence en éducation me semble un premier pas vers ce changement.

Certains s’y opposeront en soutenant qu’il faut laisser la liberté aux enseignants de faire ce qu’ils veulent. Mais faire ce qu’on veut ne veut pas dire faire n’importe quoi. On peut laisser les enseignants être créatifs, mais il faut leur donner accès à un cadre conceptuel et expérimental solide.

Laisser la chance au coureur

Les ingénieurs savent qu’il y a une multitude de façons de construire un pont, mais ils savent aussi que tous doivent respecter les lois de la physique.

Il faut faire le ménage dans ce que j’appellerai l’ésotérisme pédagogique. Il faut aussi essayer de libérer l’éducation des nombreux groupes de pression qui veulent profiter de la disponibilité des jeunes cerveaux. L’école ne doit pas être un lieu d’endoctrinement, mais un lieu d’éducation qui permet le développement du sens critique.

Malheureusement, rien de ce qui existe aujourd’hui n’a permis de faire évoluer positivement la situation du système d’éducation. En fait, on constate que c’est l’inverse qui se produit. Alors, continuer de faire la même chose a donc peu de chances de produire des résultats différents.

C’est pourquoi je suis d’avis qu’il faut laisser la chance au coureur. La création de l’Institut national d’excellence en éducation me semble non seulement souhaitable, mais surtout nécessaire.

D’ailleurs, un de ses premiers mandats pourrait être celui d’essayer de comprendre pourquoi les parents fuient le système public. Par la suite, il serait possible de proposer des solutions pragmatiques et non des constructions idéologiques qui ne fonctionnent pas dans le monde réel.