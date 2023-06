Le logement n’est pas un actif financier, c’est une nécessité humaine

Dans la foulée du projet de loi 31, qui vise à actualiser certaines dispositions législatives en matière de droit du logement, la ministre responsable de l’Habitation au Québec, France-Élaine Duranceau, propose d’interdire la cession de bail et refuse de mettre en place un registre des loyers.

Pourtant, la cession de bail est l’une des seules mesures qui permettent actuellement de préserver une infime part de logements abordables dans le parc locatif privé, et le registre des loyers est la seule mesure qui permettrait d’éviter les hausses abusives et de sortir de la crise du logement à long terme.

Plus fondamentalement, ce qui choque dans la défense que Duranceau fait de son projet, c’est que, d’une part, elle admet qu’on se trouve en situation de crise du logement et que, d’autre part, elle parle du logement comme d’un actif à valoriser :

« Ça n’a pas de bon sens. T’es propriétaire, tu prends des risques, t’investis ton argent dans un actif et tu n’en as même pas le contrôle », disait-elle récemment.

Dans cette affirmation, la ministre, qui, rappelons-le, est une ex-courtière immobilière, dévoile ici clairement ses véritables intentions. Pour elle, le logement est d’abord et avant tout un investissement financier à valoriser. Le problème dans cette définition, c’est qu’elle fait abstraction du fait que le logement est une nécessité humaine. En traitant l’habitation comme un bien financier, elle déshumanise la question. Après tout, il est beaucoup plus aisé de parler de rentabilisation des actifs que d’assumer le fait qu’on retire sa maison à une famille.

Est-ce que le pouvoir de refuser la cession de bail profite aux petits propriétaires ?

Les petits propriétaires d’immeubles de logements verront à court terme plusieurs avantages au pouvoir de refuser une cession de bail. Toutefois, sur le long terme, à l’échelle de la province, cette mesure contribuera à l’augmentation du coût des nouvelles propriétés puisque des logements plus élevés se traduisent par une valeur foncière et un prix d’achat plus élevés. Sur le long terme, l’effet de cette mesure pour la quasi-totalité des ménages québécois sera de rendre l’accès à la propriété toujours plus hors de portée.

Grands fonds d’investissement immobiliers

Et lorsque les propriétés sont hors de prix pour les ménages, d’autres acteurs les acquièrent, et c’est de ceux-ci qu’il faut parler !

Ultimement, c’est une classe de propriétaires bien particulière qui bénéficiera de l’interdiction des cessions de bail et de l’absence d’un registre des loyers : les grands fonds d’investissement immobiliers, les fonds d’investissement privés et les autres gestionnaires de fonds et firmes d’investissement. Comme l’ont démontré plusieurs recherches canadiennes, dont celles d’Alan Walks, de Martine August et d’Andrew Crosby, ces acteurs s’approprient une partie grandissante du parc de logement locatif depuis une dizaine d’années. C’est croire que la ministre Duranceau est la marionnette de ces fonds privés, puisque ces derniers parlent du logement comme d’un « actif à valoriser ».

Si vous allez sur le site Real Estate News Exchange, un forum où échangent ces grands acteurs financiers au Canada, et que vous choisissez les villes québécoises, vous constaterez qu’elles sont perçues comme mûres pour l’investissement.

Est-ce que ça veut dire plus de logements ? Non.

Ces fonds viennent ici acquérir des immeubles et les rentabiliser avec le moins d’investissements possible. Si on se fie aux pratiques utilisées par les grands fonds comme Timbercreek à Ottawa pour le projet Herongate, ces firmes achètent des immeubles, les laissent dépérir jusqu’à ce que leur démolition soit inévitable, puis procèdent à l’éviction des locataires et à la construction de condos de luxe. Les seuls gagnants sont ici les gros acteurs qui possèdent des milliers de portes.

Et si la ministre voit le logement de la même manière que ces fonds d’investissement, comment peut-elle défendre le droit de la population québécoise à se loger et à accéder à la propriété, et comment prévoit-elle une sortie de crise ? Non, le plan de la ministre n’est pas là pour le bien collectif. Il vise à préparer le terrain pour ces grandes compagnies, et c’est toute la population québécoise qui en paiera le prix.

Les droits de locataires et les droits des petits propriétaires ne sont pas en opposition, ils sont alignés. Quand les droits des locataires sont bien protégés, l’immobilier n’est pas un investissement intéressant pour ces grands fonds et l’accès à la propriété à prix abordable est possible. C’est pourquoi le droit à la cession de bail et un registre obligatoire des loyers sont deux mesures incontournables. On ne sortira pas de la crise du logement de sitôt, mais le projet de loi 31 nourrit le problème.