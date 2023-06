Et si on visait réellement la réussite éducative et scolaire pour tous?

Le projet de loi 23 créerait entre autres l’Institut national d’excellence en éducation. Cet institut vise notamment à collecter des informations sur la réussite des élèves et à établir les meilleures pratiques d’enseignement pour soutenir cette réussite. Après une pluie de réactions polarisées, force est d’admettre que ce projet de loi ne fait pas l’unanimité du côté des chercheurs experts en éducation.

Notre expertise, nous l’avons développée dans les milieux scolaires et par nos travaux de recherche sur l’éducation et l’enseignement aux élèves dont on dit qu’ils ont un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou des troubles et des difficultés d’apprentissage. Bref, avec un grand nombre des quelque 25 % des élèves qui sont dits à risque, handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Si on veut une plus grande réussite au Québec, notre réflexion doit inclure ces élèves.

De notre point de vue, il ne s’agit pas uniquement d’élèves à qui il faudrait enseigner plus explicitement, mais d’élèves qui mettent en difficulté le système d’éducation et à qui l’on fait souvent porter la responsabilité des difficultés qu’ils rencontrent à l’école.

Soyons francs, l’école convient-elle à quelqu’un en 2023 ? À quoi sert l’école aujourd’hui ? À réussir des examens ? La fuite vers le privé est le symptôme aux tonalités de « sauve-qui-peut » des mieux nantis pour éviter une école publique insatisfaisante pour tous : élèves, parents et enseignants. Dire qu’on pourrait, avec des « données probantes » issues d’un certain type de devis expérimentaux, déterminer des « pratiques efficaces » pour tous et à la grandeur du Québec est un leurre que nous dénonçons vivement.

Aucune pratique ne saurait être efficace pour tous les élèves et celles qui fonctionnent pour un certain nombre d’entre eux, fussent-ils majoritaires, en laissent nécessairement d’autres de côté. Que fait-on alors ?

Des normes et pratiques non pertinentes

Il faut reconnaître qu’une part des élèves est généralement en échec en fonction d’une norme établie ayant peu à voir avec l’apprentissage et la réussite éducative et scolaire. Un élève qui a un diagnostic de dyslexie, à qui l’on s’acharne à faire apprendre l’orthographe année après année en lui envoyant le message évident qu’il en est incapable, pourrait utiliser son énergie pour faire d’autres apprentissages valorisants dans lesquels il est en mesure de s’engager. Tout adulte sensé vous dira qu’il est bien pratique d’écrire à l’ordinateur en 2023 et de se fier à des logiciels ou à d’autres personnes plus compétentes pour écrire sans erreurs du premier coup.

Et que dire du sort réservé aux élèves qui ont une déficience intellectuelle ? Confinés à évoluer à part, à développer des habiletés inutiles dans un environnement quasi carcéral, ne sont-ils pas simplement victimes d’un système éducatif qui n’a jamais su leur proposer de développer autre chose que ce qui réussit aux autres ? Ces élèves pourraient-ils être encouragés à devenir des personnes épanouies en misant d’abord sur leurs forces, leur singularité et leurs intérêts pour contribuer à la société ?

L’école comprend des normes et des pratiques qui ne sont pertinentes que pour certains élèves privilégiés dans certains contextes. Elles doivent pouvoir être remises en question puisqu’actuellement, au mieux, elles ennuient les bons élèves, au pire, elles condamnent les autres à abandonner tôt, convaincus qu’ils ne seront jamais bons à rien. Et que dire de leurs enseignants, coincés dans la préparation perpétuelle aux examens, alors que leurs élèves sont toujours en train d’apprendre et de développer des compétences, même s’ils ne le font pas de la même manière que les autres.

Réfléchir à la réussite scolaire, mais surtout à la réussite éducative et aux finalités de l’éducation, apparaît alors incontournable parce qu’il n’y a pas de consensus social sur le style d’humains que l’on contribue à éduquer. Il s’agirait, en suivant les traces de la philosophe Hannah Arendt, inspirée d’Aristote, de déterminer consensuellement quelle part concéder à l’animal laborans, orienté vers le travail productif à consommation immédiate, à l’Homo faber, dont le savoir-faire et la créativité réalisent des oeuvres qui enrichissent le monde durablement, sans oublier l’Homo politicus, qui, par l’action concertée avec ses pairs, prend part à la vie politique de la cité.

Une « commission Parent 2.0 »

Le débat actuel en cache un beaucoup plus profond, et beaucoup plus intéressant ! Qu’est-ce que la réussite éducative ? La réussite scolaire à la formation générale des jeunes peut-elle vraiment être différenciée dans l’intérêt de nos jeunes et de nos collectivités ? On dit vouloir former des jeunes ouverts sur les autres et sur le monde, mais quel exemple leur donnons-nous lorsque nous mettons à l’écart sous leurs yeux, de différentes manières, les élèves qui n’entrent pas dans les normes « d’excellence » que nous nous sommes imposées plus ou moins consciemment ?

Une trop grande proportion de jeunes a des difficultés à se développer dans notre système scolaire, beaucoup d’autres souffrent d’ennui ou d’anxiété de performance. Il nous semble qu’il est temps de repenser ce système scolaire limité, méprisant ses élèves, leurs parents et leurs enseignants. Et si on visait vraiment la réussite éducative et scolaire pour tous ?

C’est une visée qui ne se réalisera pas par le bout de la lorgnette des prescriptions technocratiques, mais plutôt par une exploration avec toutes les forces vives de l’éducation. Ainsi, une initiative telle qu’une « commission Parent 2.0 » devient nécessaire pour réaffirmer et adapter à notre époque les objectifs fondateurs, à savoir : que le système éducatif doit « donner à chacun la possibilité de s’instruire ; rendre accessibles à chacun les études les mieux adaptées à ses aptitudes et à ses goûts ; préparer l’individu à la vie en société ». Nécessaire aussi pour en définir les voies et moyens à mobiliser aujourd’hui pour atteindre ces objectifs.