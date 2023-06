L’INEE et le praticien réflexif

Les débats politiques et publics entourant la création de l’Institut national d’excellence en éducation (INEE) laissent, jusqu’ici, peu de place à la formation pratique des futurs enseignants. Nous souhaitons donc mettre de l’avant les enjeux liés au rôle des enseignants accueillant les stagiaires dans leurs classes et celui des superviseurs universitaires impliqués dans l’accompagnement des stagiaires.

La formation pratique doit aussi être au coeur de ce débat. Elle assure de multiples liaisons entre les stagiaires et toutes les personnes engagées dans leur formation, autant dans les établissements scolaires qu’à l’université. La création de l’INEE, dans le contexte du présent projet de loi, porte atteinte à ces liaisons souvent fragiles.

La mission de la formation pratique

Si l’INEE dans son arrimage à l’actuel projet de loi 23 voyait le jour pour dicter comment il faut enseigner au Québec et sur quelles recherches il faut s’appuyer pour le faire, la nature et la profondeur même de la formation pratique en seraient grandement affectées.

Bien plus qu’un simple transfert de « façons de faire », la formation pratique à l’enseignement favorise l’émergence d’une identité professionnelle propre à chaque stagiaire. Elle permet à chaque personne en formation de trouver sa propre voie en enseignement et par le fait même de faire entendre sa voix unique. Ainsi, enseignants d’expérience et superviseurs s’allient pour favoriser le développement de l’autonomie des stagiaires par le biais d’une exploration de la complexité de la profession enseignante.

Cette démarche favorise le développement, chez les stagiaires, de la capacité d’interprétation des multiples situations de classe. Enfin, elle permet une prise de conscience de l’agilité nécessaire aux enseignants pour faire les choix et ajustements que requiert l’exercice efficace de cette profession. Il s’agit d’une démarche d’accompagnement et de formation allant bien au-delà d’une recherche d’adhésion à un modèle standardisé d’enseignement.

Concrètement, ce travail d’accompagnement nécessite une étroite collaboration entre stagiaires, superviseurs et enseignants associés. La complémentarité des rôles, le respect des perspectives de chacun et la confiance mutuelle des partenaires de formation y sont essentiels.

Les enseignants d’expérience impliqués dans l’accompagnement des stagiaires maintiennent l’équilibre souvent fragile entre le legs de leur savoir-faire et le développement de celui des stagiaires inscrits dans un programme de formation universitaire à l’enseignement.

Cette complémentarité des rôles relève également de la présence des superviseurs, dont le travail consiste entre autres à ouvrir l’éventail des possibles (travaux de recherche, cadres théoriques présentés dans les cours du programme de formation, exemples de pratiques, etc.) et à aider la personne stagiaire à faire des choix en fonction du contexte de classe dans lequel elle ou il intervient. Cet accompagnement vise par le fait même à développer chez les stagiaires une réelle pratique réflexive ainsi que leur capacité à effectuer des choix, mais aussi à réfléchir et à agir devant la pluralité des événements.

Les « données probantes » peuvent s’avérer une option possible pour cibler des stratégies ponctuelles en éducation (on pense par exemple à des pratiques en orthophonie ou à des stratégies spécifiques de planification), mais elles ne peuvent certainement pas suffire à alimenter la formation des futurs enseignants dans toute sa complexité.

À travers les expériences en contexte de formation et une réflexion critique, les futurs enseignants acquièrent une vision juste du développement de leurs élèves et apprennent à choisir les stratégies adéquates pour les accompagner dans leur réussite. C’est par le déploiement de cette pratique dite réflexive dans des contextes multiples que les stagiaires perfectionnent leur style d’enseignement. Nous avons toutes et tous en mémoire un enseignant ayant marqué favorablement notre parcours scolaire par sa manière bien singulière de faire l’école. Cette personne, unique en son genre, n’était-elle pas d’une redoutable efficacité ?

Puisqu’elle ne repose pas sur la simple application de stratégies prédéterminées et qu’elle relève plutôt d’une démarche de réflexion et d’interactions, la formation pratique en enseignement ne peut minimiser l’importance d’une confiance mutuelle entre tous les membres de la communauté éducative. Cette confiance est au coeur de tout geste éducatif et constitue une des pierres angulaires de l’éducation de pays comme la Finlande. En effet, dans ce pays, elle se concrétise notamment par la mise en place d’un système décentralisé dans lequel les écoles et les universités disposent d’une grande autonomie en matière de contenus, de postures de recherche et de formation des enseignants. Il s’agit d’une dimension sociale et humaine du système d’éducation finlandais dont on entend très peu parler, mais qui est déterminante de son succès.

Nous craignons que le projet de loi 23 proposé par le ministre Drainville, et à travers celui-ci l’INEE, aille à contre-courant de la mission de toutes les personnes impliquées en formation pratique de développer chez les stagiaires une solide pratique réflexive et une réelle autonomie professionnelle. Il exprime une certaine méfiance envers les intervenants du système d’éducation, ce qui est loin d’être fédérateur pour l’avenir de l’éducation au Québec.

* Ont aussi cosigné cette lettre :

