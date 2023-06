Le Québec à l’UNESCO, entre idéalisme et pragmatisme

Dans la foulée de la mission du ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, à l’UNESCO, la question de la place du Québec dans cette enceinte onusienne s’est à nouveau posée. Je me permets une mise au point en appuyant ma légitimité sur le fait que j’ai eu le privilège d’avoir été le premier représentant officiel du Québec, de 2006 à 2011, en vertu de l’Accord Canada-Québec sur l’UNESCO.

D’entrée de jeu, il est nécessaire de rappeler que l’UNESCO est une agence de l’ONU gouvernée par les règles des Nations unies. Pour en être membre, il n’y a que deux voies possibles, à moins de vouloir y être accrédité parmi les ONG ou les commissions nationales, comme c’est le cas pour la Catalogne.

La première voie est celle des membres à part entière et est réservée aux États souverains reconnus par la communauté internationale, ce qui leur confère tous les pouvoirs, tels que siéger aux instances (assemblée générale, conseil exécutif, comités intergouvernementaux, etc.), participer aux travaux des instruments normatifs (conventions), influencer les ordres du jour, les projets de décision et la conduite des débats.

Le fait de jouir d’un statut officiel au sein de la Délégation permanente du Canada donne au Québec un accès à l’ensemble de ces activités et instances, à la condition de trouver un terrain d’entente avec les autorités canadiennes. La diplomatie s’exerce donc à tous les niveaux.

L’UNESCO compte 193 États membres, dont la Palestine. Le Saint-Siège y est observateur et deux États sont dits non-membres : les États-Unis et Israël, qui ont claqué la porte en 2018 à la suite de l’adhésion de la Palestine, privant ainsi l’organisation d’une certaine légitimité internationale, et surtout d’un budget important. Les États-Unis ont annoncé leur volonté de se joindre de nouveau à l’organisation prochainement.

La deuxième voie est celle des membres associés. Douze petits États fédérés ou régionaux, souvent insulaires, font partie de ce groupe. Ils ne peuvent exercer les pleins pouvoirs, sont plus observateurs et doivent leur adhésion aux pays auxquels ils appartiennent.

Aucun des membres associés ne peut être comparé au Québec. Sans dénigrer les îles Vierges britanniques, Aruba, Tokélaou ou les îles Åland, le Québec a de plus grandes ambitions, un dispositif diplomatique unique dans le monde, une appartenance significative à l’univers de la francophonie, une contribution reconnue sur la scène internationale dans le développement durable, la culture, l’éducation, les sciences et bien d’autres encore.

La seule option possible

L’arrangement politique et administratif qui permet au Québec de siéger au sein de la délégation permanente du Canada et de faire entendre sa voix en fonction de sa politique internationale, de son programme et de ses compétences est non seulement la meilleure, mais la seule option possible. Les règles de fonctionnement des organisations internationales sont ainsi.

La réalisation qui démontre le mieux le bien-fondé de cet arrangement pour le Québec est sans aucun doute la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, l’un des plus grands succès de la diplomatie québécoise depuis la consécration de la doctrine Gérin-Lajoie. Les chercheurs québécois, les artistes, la société civile et le gouvernement, sous le leadership du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, ont bénéficié de l’Accord Canada-Québec et de son arrangement.

En complicité avec l’Organisation internationale de la Francophonie, cet écosystème a défilé pendant des années dans les bureaux de l’UNESCO et des délégations à Paris, a jeté les bases des premières versions de la Convention, a imposé son rythme dans les instances, a influencé les directives opérationnelles et a positionné ses experts afin de renforcer les capacités des pays du Sud.

Jamais ce succès n’aurait été possible sans l’arrangement politique et administratif en vigueur depuis 2006. On pourrait décliner d’autres réalisations significatives sous le leadership du Québec, en matière d’éthique dans les sciences, de lutte contre la radicalisation ou de responsabilité éthique de l’intelligence artificielle.

Cette pratique des relations internationales rend parfois d’autres États membres et la fonction publique onusienne mal à l’aise, tout comme elle fait une brèche dans l’ordre westphalien des États souverains et fait grincer des dents quelques représentants d’Affaires mondiales Canada. Mais moderniser les institutions dérange toujours un peu.

Il sera intéressant de voir comment cet arrangement influencera le comportement du Canada dans les travaux du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique, dont la quatrième séance de négociation aura lieu à Ottawa au printemps 2024. Bien que ce futur instrument normatif ait fait l’objet d’un grand forum la semaine dernière à l’UNESCO, c’est le Programme des Nations unies pour l’environnement qui en sera le maître d’oeuvre.

Le Québec est un acteur important et reconnu dans les grandes messes des conventions de l’ONU sur le climat et la biodiversité. En ce sens, il est légitime qu’il soit complice avec le gouvernement du Canada, comme c’est le cas à l’UNESCO.