Et si un siège à l’UNESCO était un tremplin et non un strapontin?

Encore une fois, à cause d’une déclaration aventureuse du ministre de la Culture Mathieu Lacombe, revient sur le tapis la fameuse question de la présence du Québec à l’UNESCO.

L’accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada a été signé en mai 2006. Il y est reconnu « qu’au Canada, la spécificité du Québec, fondée entre autres sur l’usage de la langue française et une culture unique, l’amène à jouer un rôle particulier au niveau international ». Donc, d’emblée, la spécificité du Québec y est reconnue, ainsi que son rôle sur le plan international. Ce n’est pas rien !

J’ai été représentante du Québec à l’UNESCO de 2011 à 2014. Lors de ma nomination, je connaissais très bien l’organisation, ayant été la présidente de la Commission canadienne de 2006 à 2010, présidente du Comité international de bioéthique de l’UNESCO de 2002 à 2005, et chercheuse invitée à l’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, qui forme les planificateurs de l’éducation dans plusieurs pays. Donc, je connaissais l’institution ainsi que ses différentes missions en éducation, culture, sciences humaines, sciences naturelles et communication.

J’ai accepté ce poste parce que je croyais que la présence du Québec était un atout formidable qui lui permettait de faire valoir son expertise et d’entrer en contact en toute liberté avec les représentants de 195 pays. Et je n’ai pas été déçue. J’ai pu travailler et donner mon avis dans de multiples réunions durant ses années, et entre autres contribuer à la définition des Objectifs du développement durable, particulièrement en éducation, et à la définition des réorientations budgétaires de l’organisation exigées par la coupe de la contribution annuelle des États-Unis.

Cette présence d’un représentant permanent du Québec a permis à des ministres et à de hauts fonctionnaires québécois de prendre la parole à la conférence générale, de participer à plusieurs conférences de leur choix et d’enrichir nos réseaux de partenaires. En tant que francophones et grâce à nos compétences en éducation, nous avons été invités à prendre part à des tables rondes en éducation, bioéthique et culture, et à prendre part à des expositions. Des pays comme l’Écosse et la Catalogne sont venus nous consulter pour savoir comment nous fonctionnions à l’UNESCO.

Plus qu’un strapontin

Bien sûr, nous ne sommes pas un pays. Certains ont souligné qu’il eût mieux valu être membre associé. Cependant, l’Acte constitutif de l’UNESCO indique que : « Les territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme Membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite des relations extérieures. »

Donc, si le Québec avait souhaité être membre associé, il lui aurait fallu reconnaître, en vertu de l’article II (3) de l’Acte constitutif de l’UNESCO, qu’il n’a pas la responsabilité de ses relations internationales — une répudiation directe de la doctrine Gérin-Lajoie — et obtenir, outre l’aval du gouvernement canadien, et celui des deux tiers de la Conférence, ce qui demeure inconcevable pour les États membres, qu’ils soient dans un régime unitaire comme la France ou le Royaume-Uni, ou pour des fédérations comme les États-Unis ou la Russie.

Ce statut est, à mon avis, plus qu’un strapontin. Il est plutôt un tremplin. Il est un précédent unique dans l’ensemble du système onusien et permet au Québec de faire des contributions utiles et originales dont le mérite lui revient. On l’a constaté tant eu égard à la Convention sur la diversité des expressions culturelles qu’en éducation, ou encore par l’accueil de la Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l’UNESCO à Québec à l’automne 2014.

J’ai occupé plusieurs fonctions dans ma vie qui reposaient sur différents arrangements administratifs, et je crois que des partenariats peuvent être productifs et avantageux pour les parties s’ils ne sont pas minés par les jeux de pouvoir.

J’ai même eu, à la fin de mon séjour, une invitation de la directrice d’alors, Irina Bokova, à un déjeuner en tête à tête avec elle, rencontre durant laquelle elle m’a souligné à quel point le travail du Québec était apprécié. Bref, loin d’être un strapontin, l’accord s’est révélé un tremplin grâce au travail de ses représentants successifs et au travail concerté du ministère des Relations internationales avec les ministères partenaires concernés.