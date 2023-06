La difficile entreprise de transformer l’exercice de la diplomatie canadienne

Le Canada veut se donner les moyens de retrouver son influence sur la scène internationale en transformant la façon dont il exerce sa diplomatie dans le monde. Pour ce faire, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a présenté aux chefs de mission réunis à Ottawa la semaine dernière un document de travail résultant d’une revue interne du fonctionnement des trois composantes d’Affaires mondiales Canada : le ministère des Affaires étrangères, celui du Commerce international et celui du Développement international.

Après un an de consultation et de réflexion, les fonctionnaires ont accouché d’un document de haute tenue dont les recommandations seront mises en oeuvre au cours des trois prochaines années. Ces recommandations s’articulent autour de quatre champs d’action : acquérir une nouvelle expertise en matière de politiques ; accroître la présence du pays à l’étranger ; investir dans le personnel ; enfin, améliorer les outils, les processus et la culture nécessaires pour exécuter les mandats de la diplomatie canadienne. Le lecteur aura compris que ce document n’est pas un énoncé de politique étrangère, mais se révèle plutôt un guide pour l’appliquer.

Au cours des dernières années, j’ai souvent mis en relief dans ces pages et ailleurs la façon dont la diplomatie canadienne est devenue une entreprise administrée par des gestionnaires soucieux d’efficacité plutôt qu’une boîte où des diplomates génèrent des idées destinées à améliorer les relations internationales. Les deux actions sont nécessaires pour conduire une diplomatie active, mais la première a carrément pris le dessus sur la deuxième. Le document déplore cette situation : « Certains employés, lit-on, particulièrement [ceux] possédant une expertise approfondie dans des zones géographiques et des domaines particuliers, se sont sentis de plus en plus désavantagés au fil du temps, y compris dans les processus de promotion, où l’accent a été mis sur les compétences en matière de gestion plutôt que sur l’expertise […]. »

Le résultat de cette dérive managériale ne s’est pas fait attendre. La dernière fois où le Canada s’est distingué sur la scène internationale fut en 1996-2000 grâce aux initiatives diplomatiques spectaculaires de Lloyd Axworthy, un de nos grands ministres des Affaires étrangères, et d’une brillante cohorte de diplomates.

Le gouvernement veut remédier à cet état des choses en misant sur une meilleure formation interne, en favorisant les plus créatifs, en suscitant l’esprit d’initiative et de risque, en recrutant plus de spécialistes et en offrant un meilleur cadre de vie personnelle et professionnelle. Mais renverser une tendance favorisée depuis une vingtaine d’années prendra du temps et un suivi de chaque instant. Les autorités ministérielles devront s’assurer que les idéateurs progressent aussi rapidement aux échelons supérieurs que le font les gestionnaires, si elles veulent créer une masse critique de conseillers capables d’expliquer à leurs maîtres politiques les meilleurs choix à faire pour la diplomatie canadienne.

« La diplomatie est une question d’influence », lit-on dans le document, et cette influence s’exerce en grande partie par une présence sur le terrain. Dans ce domaine, le constat établi dans le document de travail est accablant pour un pays du G7. Nous ne sommes carrément pas à la hauteur de notre prétention à jouer un rôle sur la scène internationale. Le Canada dispose de 178 missions (ambassades et consulats) dans 110 pays, dont 40 sont concentrées dans 4 pays : États-Unis, Chine, Inde et Mexique. Ce dispositif est stable depuis vingt ans alors que la concurrence entre grandes et moyennes puissances pour influer sur les affaires internationales n’a jamais été aussi intense. Ainsi, la Corée du Sud est présente dans 191 pays, l’Allemagne dans 153, la Turquie dans 136 et la petite Norvège, avec ses quatre millions d’habitants, dans 81.

La situation n’est pas plus jolie dans les organisations internationales. Le nombre d’employés de la représentation du Canada auprès de l’ONU est aujourd’hui l’un des plus faibles parmi les partenaires et concurrents du G7, avec 25 employés contre 60 à 150 employés pour les six autres membres du G7 : Allemagne, Italie, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni. Le document de travail contient bien quelques recommandations pour augmenter la présence canadienne, mais il ne fixe aucun objectif visant à s’approcher du dispositif déployé par nos alliés. Le manque de ressources humaines peut avoir un impact direct sur les chances du Canada de mener une bonne campagne afin de décrocher un siège dans les grandes instances internationales, comme le Conseil de sécurité.

L’initiative visant à transformer l’exercice de la diplomatie canadienne est un premier pas pour redonner ses lettres de noblesse au pays. Toutefois, elle ne peut se contenter d’être un exercice d’ingénierie administrative destinée à serrer les boulons, repeindre les murs ou connecter nos diplomates aux dernières technologies les plus modernes. Elle doit être accompagnée d’idées sur le sens à donner à l’action du Canada sur la scène internationale. La publication l’an dernier de la stratégie indo-pacifique allait dans ce sens pour cette région du monde. Il reste beaucoup à faire pour d’autres régions.