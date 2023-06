L’université soumise aux entreprises

Un gouvernement dévoile sa pensée de multiples façons : dans ses discours, dans ses lois, dans les consignes et ordres donnés aux représentants de l’État, mais aussi (peut-être surtout) dans les dépenses qu’il choisit de faire (ou de ne pas faire). Ainsi est-ce par la Politique de financement des universités que se révèle, en filigrane, ce que tel ou tel gouvernement pense des universités, quelle conception il se fait d’elles, de leur rôle dans la société, des missions qu’on doit (ou non) leur confier.

À cet égard, l’appel de mémoires lancé par la ministre de l’Enseignement supérieur, en mai dernier, fait voir une pensée on ne peut plus nette, qui soumet l’université aux entreprises et attend essentiellement d’elle des retombées économiques sonnantes et trébuchantes. Selon cet appel, il s’agit « d’améliorer la contribution des établissements universitaires aux enjeux de main-d’oeuvre dans les secteurs stratégiques pour l’économie québécoise » et de « renforcer la capacité des établissements universitaires de valoriser, sur le plan économique, la recherche et l’innovation ».

Ce faisant, on réduit ce qui devrait être une société du savoir à une économie du savoir, excluant toute autre sorte de « valeur » que celle du capital, et on transforme l’université en une sous-traitante des entreprises, chargée de produire des diplômés pour combler leurs besoins de main-d’oeuvre, au gré des fluctuations du marché de l’emploi et des décisions du gouvernement quant aux secteurs jugés « stratégiques ». Ce n’est encore qu’un appel à mémoires et le processus de refonte de la Politique de financement des universités en est au tout début ; il y a donc encore quelque espoir que l’opposition à cette intention conduise le gouvernement à l’abandonner.

Ces deux axes centraux de la refonte annoncée soulèvent pour l’instant les plus grandes inquiétudes. À les lire, on a l’impression que ce ne sont plus seulement la recherche et l’innovation qui relèvent désormais du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, mais les universités au grand complet, le ministère de l’Enseignement supérieur se contentant d’appliquer dans ce domaine les directives venues d’ailleurs.

Contribuer au bien commun

Il ne s’agit pas ici de nier l’importance des universités et des diplômés universitaires dans l’économie : elle est sans cesse plus grande et se ramifie constamment, dans d’innombrables domaines allant de l’aménagement au vieillissement, en passant par la bio-ingénierie, les communications, la cybercriminalité, l’environnement, l’éthique, la foresterie, l’intelligence artificielle, la santé publique, et bien d’autres encore. Toutefois, il importe de se souvenir du fait que ce rôle crucial dévolu aujourd’hui aux savoirs créés et transmis par et dans les universités a été atteint grâce à leur autonomie, sans injonction directe à engendrer à très court terme et sur demande des diplômes, brevets et produits destinés au marché.

Il importe de se rappeler que les missions fondamentales des universités québécoises sont précisément de contribuer au bien commun, par la création et la transmission des savoirs, ainsi que par la formation d’esprits critiques libres. Ces missions enjoignent les universités à poursuivre un objectif citoyen, celui de rendre les savoirs accessibles à l’ensemble de la collectivité québécoise, dans toutes les régions, quelles que soient les origines sociales, et un objectif humaniste, celui de permettre grâce à cette accessibilité « l’épanouissement culturel et spirituel des personnes et la promotion culturelle des collectivités », pour reprendre l’heureuse expression du rapport Angers de 1979.

Loin d’insister sur l’importance économique des universités, ce rapport conseillait au contraire de ne pas laisser les entreprises s’emparer des savoirs, pour en tirer des profits n’enrichissant que quelques individus, au détriment du bien commun. Je ne peux que surenchérir, pour dire que les universités québécoises doivent créer et démocratiser les savoirs, pas les privatiser. Dans un monde où règne la réduction des individus à de purs rouages économiques, au travail comme dans les loisirs, les universités (comme l’art et la littérature) peuvent et devraient servir de rappel que d’autres finalités existent, et qu’il est possible de s’émanciper de la stricte logique du profit.

Cette logique économique, dans laquelle l’université est contrainte à devenir le département « Recherche et développement » des grandes entreprises, motive également d’autres politiques gouvernementales. En effet, on la retrouve à chaque page de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) publiée à l’été 2022, intégrée à une conception de l’innovation limitée à cette seule dimension, alors que la transformation des pratiques, grâce aux savoirs nouveaux, crée de multiples formes d’innovations culturelles, environnementales et sociales.

Une ambition unidimensionnelle

Or, pour faire face aux défis qui sont apparus à l’horizon, la société québécoise aura besoin de tous les savoirs, pas seulement de diplômés issus des quelques filières élues par les officines gouvernementales, en fonction des intérêts du parti au pouvoir, de ses ministres et députés. Cette Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation a aussi le défaut de faire rayonner comme modèle ultime de l’innovation et de la richesse de faire du Québec une copie de l’Ontario. Tel semble en effet pour le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie comme pour le gouvernement en général, en commençant par le premier ministre, le summum du bonheur humain. Cette ambition est très limitée, très « provinciale », en plus d’être unidimensionnelle.

Repenser la Politique de financement des universités en fonction des besoins en main-d’oeuvre est une stratégie à courte vue et qui sera toujours en décalage par rapport aux fluctuations de l’économie, du fait des délais requis pour la formation des étudiants, surtout dans le cas des emplois nécessitant des maîtrises ou des doctorats. Ce décalage sera d’autant plus grand que la création de nouveaux savoirs et de nouvelles technologies en découlant engendre constamment des emplois qui n’existaient pas il y a quelques années à peine, au moment où les étudiants venant d’obtenir leur diplôme ont commencé leurs études universitaires.

Face à cette menace d’instrumentalisation économique des universités, cette menace contre la réalisation de leurs missions fondamentales, il importe que l’ensemble des groupes formant la communauté universitaire québécoise s’élèvent et expriment leur refus : étudiants, professeurs, chargés de cours, employés de soutien, dirigeants d’établissement. Espérons que ces derniers ne vendront pas leur autonomie et le rôle historique de leurs établissements contre le plat de lentilles d’un meilleur financement.

Que la hausse du financement des universités soit nécessaire, tous en conviendront et la plupart des mémoires déposés à la suite de l’appel montreront pourquoi les universités en ont besoin pour maintenir l’accessibilité, garantir un meilleur encadrement des étudiants, hausser le taux de diplomation, réduire la précarité, diversifier la recherche et la création, réduire les graves problèmes de santé mentale, assurer la vitalité de la science en français et des universités francophones, etc. Cependant, il ne suffit pas de hausser le financement pour qu’il soit meilleur, si ses objectifs sabotent les principes mêmes des universités. Il faut au contraire que ce refinancement permette aux universités de se consacrer pleinement à leur rôle fondamental, au service de la société québécoise tout entière, pas des seules entreprises.