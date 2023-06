Sullivan et Riopelle, une amitié féconde

À l’occasion du 100e anniversaire de naissance de Françoise Sullivan (le 10 juin 1923) et de Jean Paul Riopelle (le 7 octobre 1923), nous rappelons ici, en deux temps marquants, l’amitié qui prévalait entre ces deux artistes.

Danse dans la neige (février 1948)

Au cours d’une soirée chez Mme Gauvreau, le 26 février 1948, Jean Paul Riopelle demande à Françoise Sullivan ce qu’elle a fait depuis leur dernière rencontre. Elle lui parle de son projet de créer des chorégraphies pour chacune des saisons, que la saison de l’été a été réalisée et filmée par sa mère pendant les vacances familiales en juin 1947, aux Escoumins, à la pointe à Jacques Cartier, un site de granit rose arrondi par les vagues. Elle ajoute qu’elle aimerait beaucoup faire l’hiver dans la neige. Aussitôt dit, Jean Paul Riopelle l’invite : « Viens demain à la maison. » Françoise Sullivan nous confiera ceci : « C’est le génie de Riopelle de faire les choses spontanément, instinctivement. On n’attend pas avec lui. »

Françoise nous racontera plus tard ce qui est arrivé le lendemain, le 27 février : « J’ai pris l’autobus et, dans un sac, j’ai apporté bottes de ski, legging, jupe de travail, chandail, gants et tuque. Quand j’arrive chez Riopelle à Otterburn Park, Maurice Perron est déjà là. Françoise Riopelle nous prépare un bon repas et Maurice chante des chansons françaises. Ce fut une belle soirée. »

« Le lendemain nous partons tôt, Jean Paul avec la caméra 16 mm, Maurice nous suit avec son appareil photo. Nous traversons les champs derrière la maison, des champs bruns et glacés. On va de champ en champ, on marche longtemps, nous sommes un peu découragés, quand soudain on arrive à un lieu où il y a de petites collines au pied du mont Saint-Hilaire. Et là, la neige, toujours glacée, est toute blanche et le lieu se présente comme un panorama lunaire, un paysage nu et froid. Nous étions soudainement transportés dans un lieu de rêve et de merveilles. J’étais au sommet d’une pente abrupte, glaciale et parsemée de masses de neige me demandant comment la parcourir. C’est alors que le soleil est apparu et que mon courage s’est manifesté. J’ai osé parcourir cette étendue de neige en courant, en dansant, en m’arrêtant. »

Le film qu’a fait Jean Paul Riopelle de cette performance est malheureusement perdu. Les photos de Perron nous montrent le lieu de la performance, un terrain enneigé et irrégulier, comportant de profondes dénivellations. Dans les années 1940, la danse était une discipline artistique réglée par plusieurs conventions et rituels, évoluant toujours sur la scène d’un théâtre en toute sécurité, avec l’aide d’assistants pour régler l’éclairage, s’occuper des vêtements et des décors.

Avec son projet des saisons, voilà que Françoise Sullivan contrevient à ce rituel en donnant ses performances sur des terrains accidentés, que ce soit une berge, un terrain vague ou une rue du Vieux-Montréal, ayant pour tout éclairage et décor les éléments naturels ou environnants. Pour Danse dans la neige, Françoise mettra de côté les vêtements légers et tutus réservés à la danse classique et au ballet pour enfiler des vêtements d’hiver, des bottillons et une tuque. Le champ de la création est complètement bouleversé, les conventions du lieu sont rejetées et la danse devient une improvisation viscérale.

Les photos de Maurice Perron nous montrent aussi l’attitude de Françoise Sullivan dans sa création. Une Françoise Sullivan forte et audacieuse : ici le bras droit tendu avec un poing fermé, ailleurs les bras ouverts prêts à vous enlacer, là repliés sur elle en toute retenue. Les mouvements, marqués autant par les bras et les jambes que par la tête et le corps, montrent plusieurs attitudes dans un temps court, en soubresauts, imprégnés d’introspections et d’ouvertures libres à l’inconscient. Françoise ne suit pas une notation pré-arrangée, elle est, dans le temps et dans l’espace, entière et seule dans la création du moment. Elle n’a d’autre référence qu’elle-même.

Ainsi naît une oeuvre nouvelle et unique, en dehors des sentiers connus et répertoriés. Françoise ose la liberté, défie la reconnaissance, montre sa joie de vivre hors des conventions et de la raison. C’est cette attitude partagée avec Jean Paul Riopelle qui a nourri leur amitié. C’est cette attitude qui donnera aux deux artistes la force et l’audace de créer des oeuvres nouvelles, nous amenant à reconnaître des réalités humaines insoupçonnées. Et c’est la force et l’originalité de ces oeuvres dans leur rendu unique qui feront de ces deux artistes des figures importantes de l’histoire de l’art.

Récital de danse à la Maison Ross (3 avril 1948)

Françoise Sullivan aura son studio à la Maison Ross, au 3644 de la rue Peel, depuis l’été 1947 jusqu’en 1950. Le 3 avril 1948, elle lance Récital de danse, aujourd’hui considéré comme le premier spectacle de danse moderne à Montréal, qu’elle présente à ses amis et connaissances. Elle invite la chorégraphe et danseuse Jeanne Renaud, tout juste rentrée de New York pour un bref séjour à Montréal, à se joindre à elle et à y présenter ses chorégraphies avec les siennes. Au total, neuf chorégraphies seront présentées.

Le projet suscite beaucoup d’enthousiasme chez les amis du groupe des automatistes, qui y apportent leur aide spontanée. C’est ainsi que Jean Paul Riopelle sera à la régie pour la chorégraphie Dualité dansée par Françoise Sullivan et Jeanne Renaud sur une musique de Pierre Mercure. Jean-Paul Mousseau créera des costumes, une scène de théâtre en jute et l’affiche du spectacle. Maurice Perron sera aux éclairages, Claude Gauvreau lira un texte de Thérèse Renaud et Françoise Riopelle confectionnera un costume.

Ces deux moments sont des témoins privilégiés de l’amitié entre Françoise Sullivan et Jean Paul Riopelle : la force tranquille de la première et l’exubérance désinvolte du second. Jean Paul Riopelle nous a malheureusement quittés, mais Françoise Sullivan est heureusement toujours avec nous. Bon anniversaire, Françoise.