Censurer le discours antiavortement, c’est ouvrir à l’arbitraire

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

La décision prise récemment par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, de demander au Centre des congrès de Québec de résilier le contrat de location qui le liait à l’organisation chrétienne Harvest Ministries est pour le moins problématique. D’autant plus que contraindre ses organisateurs à modifier, à trois semaines de préavis, le lieu où ce congrès devait se tenir revient pratiquement à interdire de facto la tenue de cet événement.

Au risque de choquer, précisons : que ce « Rallye feu, foi et liberté » soit ou non un événement antiavortement ne change absolument rien à l’affaire. Dans une démocratie, les droits et libertés, dont ceux de réunion, d’expression et de pensée, ne sont pas là pour protéger les thèses qui font consensus au sein de la population ou celles qui s’accordent avec les vues du gouvernement. Si c’était le cas, ce seraient, avouons-le, de bien vains droits. Rappelons à ce propos cette citation de Bertrand Russell qui relève, si on y réfléchit, du simple bon sens : « Si vous n’êtes pas en faveur de la liberté d’expression pour les idées que vous détestez, vous n’êtes pas du tout en faveur de la liberté d’expression. »

De ce point de vue, l’invocation, par la ministre, des « valeurs » ou des « principes fondamentaux » du Québec pour justifier sa décision a quelque chose de choquant, car elle mène à l’arbitraire le plus complet. D’une part, ces termes « valeurs », « principes » sont assez flous, assez peu définis pour justifier à peu près n’importe quelle forme d’interdit et de censure. C’est donc la porte ouverte à la plus parfaite partialité. Mais surtout, une telle justification entre frontalement en conflit avec le principe même de la liberté d’expression et de réunion qui est prioritairement garantie, dans un régime démocratique, à ceux qui défendent des idées qui vont à l’encontre des opinions majoritaires ou de celles défendues par le gouvernement ; les opinions majoritaires ou soutenues par le pouvoir n’ayant, par définition, pas besoin d’une telle protection.

Dans une démocratie, les seuls propos qui peuvent être légitimement interdits ou dont le gouvernement peut légitimement entraver la diffusion sont ceux qui sont illégaux, particulièrement des discours haineux ou qui appelleraient à la violence à l’encontre de tel ou tel groupe de citoyens. Il serait ainsi certainement légal d’interdire ou d’entraver la tenue d’un rassemblement explicitement antisémite ou homophobe (encore que la loi canadienne, comme on sait, exempte les groupes religieux de telles accusations potentielles de tenir ce genre de discours à partir du moment où ces propos haineux prennent appui sur un texte religieux).

Mais, à ma connaissance, le discours antiavortement n’entre pas dans cette catégorie, c’est-à-dire qu’il n’a jamais été décrété illégal ni au Québec ni au Canada. À partir de là, il est illégitime, et probablement illégal, que le gouvernement intervienne pour entraver la tenue d’un tel rassemblement antiavortement.

Dérive du libéralisme

Cette affaire, qui aura très certainement pour conséquence que le Québec sera condamné à payer une compensation financière qui viendra remplir les coffres d’une organisation religieuse intégriste, est révélatrice d’une dérive actuelle du libéralisme. À cet égard, que tous les partis de l’Assemblée nationale aient, dans un premier temps, appuyé la décision de la ministre du Tourisme a quelque chose d’inquiétant.

À l’inverse, il est tout à l’honneur du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, d’avoir ensuite fait marche arrière en dénonçant la « confusion » qu’il y avait « entre la position de chaque parti sur l’avortement d’une part, et la position des partis sur la liberté d’expression et de réunion d’autre part ». Que son parti, ajoutait-il, « appuie sans réserve le droit à l’avortement » n’implique pas que l’on doive « permettre que le gouvernement se donne désormais le pouvoir, sur une base arbitraire, de déterminer qui peut se rassembler et s’exprimer dans notre société ».

Le député de Québec solidaire Alexandre Leduc a aussi fait un chemin semblable, jeudi. « Je pense qu’on réalise qu’il y a des dangers à commencer à aller dans ce chemin-là », au risque, dit-il, de devenir « des censeurs des bonnes valeurs du Québec ». Les deux hommes, dans ces circonstances, ont fait montre d’une carrure d’homme d’État, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, celles de l’opinion publique, ou le déferlement de mots-clics sur les réseaux sociaux.

Il est fondamental aujourd’hui que nos responsables politiques, comme ceux de nos institutions publiques, résistent à toute force à cette tendance de notre époque à vouloir délégitimer, voire criminaliser les opinions avec lesquelles nous sommes en désaccord. Il faut chasser cette ombre omniprésente d’Anastasie qui ne fait que contribuer à une bipolarisation néfaste de la vie politique et publique.

Ce n’est d’ailleurs pas prendre les meilleurs moyens pour défendre le droit des femmes à l’avortement. En règle générale, interdire l’expression d’une idée ne fait que la renforcer, en lui donnant en outre l’aura d’une vérité que les autorités veulent cacher. C’est une arme à double tranchant. Plutôt que d’entraver la tenue de discours antiavortement, il serait certainement préférable et surtout plus efficace de leur opposer, non seulement une position de principe, mais aussi des arguments rationnels en faveur du libre choix.