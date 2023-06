L’urgence d’investir dans l’Université du Québec

Alors que le gouvernement lance une consultation dans le cadre des travaux de révision du mode de financement des universités, l’Université du Québec (UQ) constate que le portrait de la population qui détient une formation universitaire au Québec a de quoi inquiéter, et réaffirme toute l’importance d’avoir un réseau financé à la hauteur de ses ambitions.

Fondée en 1968, l’UQ a été créée avec la vision audacieuse de rendre l’enseignement supérieur accessible à tous les Québécois et les Québécoises, en réduisant les barrières géographiques et économiques. Depuis, le réseau de l’UQ a joué un rôle déterminant pour répondre aux défis actuels du Québec et a diplômé plus de 800 000 personnes dans toutes les régions et dans tous les secteurs d’activité.

Le réseau de l’UQ joue un rôle majeur dans la promotion de l’enseignement universitaire. Chaque année, environ 100 000 étudiantes et étudiants, soit près du tiers de la population étudiante au Québec, entreprennent des études universitaires grâce à la qualité et à la proximité d’un des dix établissements de l’UQ. En outre, plus de la moitié de la population étudiante de l’UQ est constituée des premiers de leur famille à fréquenter l’université, illustrant bien l’apport significatif des établissements de l’UQ sur les vies, les familles et les collectivités.

Près de 55 ans après la création de l’UQ, l’heure est propice pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de l’UQ dans lequel nous invitons le gouvernement du Québec à participer encore plus activement.

Écart de diplomation

En 2021, le tiers de la population québécoise des 25 à 64 ans détenait un diplôme de grade universitaire, une proportion nettement plus basse que celle de l’Ontario, qui frise les 40 %. Ce retard s’est creusé dans les 25 dernières années. La moyenne québécoise dissimule aussi de grandes disparités entre les régions au Québec. Malgré des avancées notables depuis la création du réseau de l’UQ, c’est seulement 21 % de la population du Centre-du-Québec qui détient un diplôme universitaire, 20 % en Abitibi-Témiscamingue ou encore 19 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

On le voit : l’accès aux études supérieures n’est pas uniforme, ni pour l’ensemble de la population ni entre les régions. Plus de 60 ans après le rapport Parent, le grand chantier sociétal pour ouvrir les portes des universités à toutes les personnes qui en ont le désir, quelles que soient leurs origines sociales, économiques ou territoriales, est loin d’être complété. En tant que plus grand réseau d’universités francophone d’Amérique, les établissements de l’UQ doivent impérativement pouvoir poursuivre leur mission particulière d’accessibilité à l’enseignement universitaire.

Structure de financement

Or, la structure de financement de l’UQ limite sa capacité à remplir pleinement sa mission sur l’ensemble du territoire québécois. Pourtant, son réseau d’établissements est le mieux positionné pour agir concrètement à la réduction de l’écart du pourcentage de la population détenant un diplôme de grade universitaire avec notre voisin ontarien et le reste du Canada. Qui plus est, ce fossé continue d’autant plus de se creuser entre les régions et les grands centres, avec des répercussions directes et tangibles sur le développement des compétences et la disponibilité de la main-d’oeuvre.

Concrètement, les modalités de financement actuelles font en sorte que le réseau de l’UQ souffre d’un manque à gagner de plus de 100 M$ par année pour respecter sa mission fondamentale. Plus qu’une dépense, cette somme représente un investissement pour l’avenir du Québec. Chaque dollar investi dans le réseau de l’UQ stimule directement le dynamisme scientifique, économique, social et culturel du Québec ainsi que de toutes ses régions. Chaque personne diplômée du réseau participe au tissu social de sa collectivité.

Nous faisons immanquablement partie de la solution pour combler les écarts de diplomation. Le gouvernement trouvera dans le réseau de l’UQ un partenaire engagé, un véritable fer de lance du développement du Québec.

L’Université du Québec est un acteur clé du développement scientifique, économique, social et culturel pour l’ensemble du Québec. En investissant dans son succès, nous investissons dans l’avenir collectif de tous les Québécois et Québécoises.

*Ont cosigné cette lettre :

Stéphane Pallage, recteur, UQAM

Christian Blanchette, recteur, UQTR

Ghislain Samson, recteur, UQAC

François Deschênes, recteur, UQAR

Murielle Laberge, rectrice, UQO

Vincent Rousson, recteur, UQAT

Luc-Alain Giraldeau, directeur général, INRS

Hugo Cyr, directeur général, ENAP

François Gagnon, directeur général, ÉTS

Lucie Laflamme, directrice générale, Université TÉLUQ