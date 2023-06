Il faut cesser de démoniser l’utilisation de l’Ozempic en obésité

Le 2 juin dernier, plusieurs compagnies d’assurances annonçaient la cessation du remboursement de l’Ozempic en obésité. En 2018, 26,8 % des Canadiens souffraient d’obésité, soit d’un IMC supérieur à 30 kg/m2. Depuis 1985, les personnes ayant des IMC supérieurs à 35 kg/m2 ont augmenté de 455 %. Plusieurs sociétés savantes s’entendent sur le fait que l’obésité est une maladie chronique (ASMBS, AMA, TOS, CON, OMS, Association médicale canadienne, etc.) et est caractérisée par l’accumulation excessive de tissus adipeux. Cet état de santé entraîne des complications métaboliques, psychologiques et fonctionnelles.

Actuellement, il n’y a aucune option de remboursement public. La couverture d’assurances privées était, quant à elle, plus permissive et permettait jusqu’à tout récemment d’offrir des traitements à ceux qui le nécessitaient.

Selon les lignes directrices canadiennes, les piliers du traitement de l’obésité sont les interventions psychologiques, pharmacologiques et chirurgicales. Parmi les options de traitements pharmacologiques, le semaglutide 2,4 mg a été étudié dans 16 pays chez les adultes avec des IMC supérieurs à 30 kg/m2. Le semaglutide 2,4 mg a démontré une perte de poids de 16,9 % ; 34,8 % des participants ont perdu plus de 20 % de leur poids. Dans cette étude, des effets secondaires ont été rapportés et ont mené à l’arrêt du traitement chez 7 % des patients, comparativement à 3,1 % dans le groupe placebo. Santé Canada a approuvé l’utilisation du semaglutide 2,4 mg en novembre 2021.

Avec ces informations en tête, il convient d’expliquer que l’Ozempic est le nom commercial pour le semaglutide. La formulation du semaglutide 2,4 mg est actuellement indisponible au Canada, mais est toutefois commercialisée aux États-Unis sous le nom de Wegovy. L’Ozempic et le Wegovy sont tous les deux le même produit, à dosages différents. Il faut donc cesser de démoniser l’utilisation de l’Ozempic en obésité. Le vrai problème, c’est de ne pas avoir accès au Wegovy actuellement, au Canada.

Inertie politique

Les réelles préoccupations résident dans les coûts associés au remboursement de la médication, que ce soit par le régime d’assurances publiques ou privées. La prévalence de l’obésité est considérable et est en constante augmentation. Les considérations d’ordre financier, bien que légitimes, omettent souvent l’analyse des coûts indirects associés à l’obésité. Ceux-ci étaient estimés à 7,1 milliards de dollars en 2010. Selon l’INSPQ, les patients obèses ont 94 % plus de chances de nécessiter des nuits d’hospitalisation.

Il est évident que pour faire face à l’important fardeau qu’est l’obésité, le seul remboursement de la médication est insuffisant. La mise en place d’environnements physiques, économiques, politiques et sociaux est essentielle. Les trajectoires de soins doivent être optimisées. L’inertie politique en lien avec la reconnaissance de l’obésité comme une maladie chronique est délétère et ampute les professionnels de la santé du peu de moyens disponibles pour la gestion de cette maladie.

Certaines situations médicales requièrent une perte de poids. Par exemple, lors d’une chirurgie de réparation d’une hernie chez quelqu’un qui présente une obésité sévère. La perte de poids au préalable est essentielle afin d’obtenir de bons résultats chirurgicaux et prévenir les récidives. De plus, des gens en attente d’une greffe d’organe doivent atteindre un poids précis pour que le risque chirurgical soit réduit et que les chances de succès de la greffe s’améliorent. Si le poids n’est pas atteint, ils ne sont simplement pas mis en liste pour se faire opérer. Ces réalités ne sont pas suffisamment visibles dans l’espace public.

Le traitement de l’obésité comme une maladie chronique ne bénéficie pas du même rationnel que les autres maladies chroniques, telles que le diabète ou l’hypertension artérielle. Il a été soulevé dans des articles que le remboursement de traitements en obésité était questionné, puisqu’il n’y avait pas de preuve que les traitements étaient efficaces à long terme. Les craintes que la cessation de la médication entraîne une reprise de poids ont été exprimées.

Égalité des soins

Ce type d’argument démontre deux choses, soit une incompréhension importante de cette maladie et aussi l’internalisation de plusieurs préjugés à l’égard de l’obésité. La définition même d’une maladie chronique réside dans le fait que c’est une maladie de longue durée qui s’aggrave souvent dans le temps. Ainsi, comment peut-on espérer un traitement qui règle définitivement ce problème ?

C’est exactement comme si on en venait à la conclusion que l’insuline des patients diabétiques était inefficace et qu’elle ne devrait pas être remboursée, puisque l’administration à vie de ce traitement est nécessaire. Ou comme si un patient qui souffre d’hypertension artérielle devait payer sa médication antihypertensive, car ses pressions artérielles s’élèvent à nouveau lorsqu’il cesse ses pilules. N’importe quel professionnel de la santé serait outré devant de tels arguments. Or, il semble que pour l’obésité, ces arguments soient légitimes…

Le rapport de l’enquête ACTION d’Obésité Canada, publié en 2019, avait démontré la présence de préjugés et de discrimination de la part des professionnels de la santé au pays. Ces perceptions négatives sont également bien présentes chez les décideurs exerçant une influence sur le remboursement des traitements médicaux en obésité. Malheureusement, ces biais sont normalisés en plus de bénéficier d’une certaine acceptabilité sociale.

Pour beaucoup de gens, la responsabilité des patients envers leurs poids est entière et justifie le non-remboursement des traitements. Les actions pour lutter contre l’obésité sont insuffisantes et les options de traitement, limitées. L’accès à la chirurgie bariatrique est difficile et implique souvent plus de 2 à 3 ans d’attente. Le recul des assureurs privés empire la situation et risque de coûter bien plus cher à la société à long terme. Il faut légiférer sur le remboursement en s’inspirant d’autres pays, tels que l’Australie et l’Angleterre.

Dans un système de santé public comme celui du Québec, la lutte pour l’obtention de soins égaux pour les patients qui souffrent d’obésité sévère est compliquée par d’importants préjugés sociétaux. Il faut s’éduquer sur la question afin de prendre de meilleures décisions et d’avoir des discussions éclairées sur le sujet.

Finalement, le plus grand perdant dans cette histoire est le patient qui se trouve immanquablement dans une situation de santé précaire. Un patient qui pourrait se voir offrir des soins efficaces, mais qu’on abandonne plutôt à lui-même — est-ce vraiment le reflet du système de santé public québécois duquel on se vante tant ?

*Ont aussi cosigné cette lettre :

Marie-Pier Ferland, IPS en première ligne

Stéphanie Labrecque, IPS en soins à la clientèle adulte

Marianne Legault, nutritionniste

Jessica Marcotte, IPS en première ligne

Jessica Rainville, IPS en première ligne

Mélanie Tardif, IPS en première ligne

Audrey Tremblay, IPS en première ligne

Jessie Vyboh, IPS en première ligne

Marie-Philippe Morin, interniste

François Dubé, interniste

Isabelle Labonté, interniste