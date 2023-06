Un coup de pouce pour l’industrie québécoise des jeux vidéo en plein essor

Si l’incidence culturelle et sociale des jeux vidéo constitue un enjeu largement abordé et débattu, leurs avantages économiques demeurent grandement méconnus. Il s’agit d’une occasion manquée sur laquelle vont se pencher l’Université Concordia et Behaviour Interactif, le plus important studio de jeux vidéo au Canada, dans le cadre d’une nouvelle collaboration.

Peu de gens en dehors de l’industrie des jeux vidéo et du gouvernement savent que l’industrie florissante des jeux vidéo au Canada a contribué à hauteur de 5,5 milliards de dollars à l’économie nationale en 2021 (contre 3,7 milliards de dollars en 2019), selon les estimations de l’Association canadienne du logiciel de divertissement.

L’industrie constitue une source importante d’emploi au Canada, avec environ 55 000 personnes oeuvrant dans ce secteur en 2021.

De grands acteurs internationaux comme Ubisoft, Electronic Arts et Behaviour Interactif ont contribué à faire du Canada une plaque tournante pour le développement de jeux vidéo. Ces multinationales coexistent avec un écosystème en santé de petits studios et de jeunes entreprises.

Sur les 5,5 milliards de dollars générés par l’industrie des jeux vidéo en 2021, quelque 2,2 milliards de dollars sont allés au Québec, dont la plus grande ville, Montréal, se classe parmi les plus grands pôles de conception de jeux vidéo au monde.

Montréal abrite actuellement plus de 200 studios de développement de jeux vidéo — et plus de 13 000 personnes travaillent dans ce secteur dans la métropole.

L’importance d’une industrie du jeu vidéo en bonne santé a été reconnue par tous les ordres gouvernementaux. De nombreuses mesures ont favorisé la croissance de l’industrie, qu’il s’agisse de crédits d’impôt spéciaux ou encore du Programme de développement des médias interactifs du Québec et du Programme de jeux interactifs de Montréal offrant tous deux une aide financière visant à stimuler la créativité.

Le gouvernement du Canada a également pris des mesures pour renforcer l’industrie, qu’il s’agisse du Fonds des médias du Canada, ayant soutenu le développement de nombreux projets de jeux vidéo, de salons professionnels ou de programmes comme Compétences numériques pour les jeunes, qui fournit des fonds à des organismes à but non lucratif pour aider les jeunes à acquérir des compétences dans le domaine du numérique.

Ces efforts ont contribué à faire du Canada et du Québec des forces majeures au sein de l’industrie mondiale des jeux vidéo. Si l’incidence des grands studios est indéniable, la liste des jeux vidéo produits de façon indépendante et développés à l’intérieur de nos frontières, en tout ou en partie, est véritablement impressionnante.

Investir dans la prochaine génération de talents

Le succès continu du Canada dans l’industrie des jeux vidéo dépendra en grande partie des mesures prises afin d’investir dans ce type d’ingéniosité.

C’est pourquoi l’Université Concordia et Behaviour Interactif collaborent dans le cadre d’une initiative visant à favoriser l’innovation et à veiller à ce que les générations futures soient prêtes à répondre aux besoins de l’industrie.

Le 18 mai 2023, Behaviour Interactif s’est engagée à faire un don de 2 millions de dollars au Département de design et d’arts numériques de l’Université Concordia. Cet investissement permettra non seulement de financer une nouvelle chaire de recherche en conception de jeux vidéo, mais aussi d’offrir une aide financière aux étudiantes et étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs qui espèrent faire carrière dans l’industrie des jeux vidéo.

Qu’il s’agisse de programmes de baccalauréat, de maîtrise, ou de diplômes de 2e cycle, l’Université Concordia offre un programme d’études complet qui couvre tous les aspects des arts numériques profitant à l’industrie des jeux vidéo.

L’accent mis par l’Université Concordia sur l’éducation expérientielle permet également aux étudiantes et aux étudiants d’avoir accès à de nombreux stages au sein de studios basés à Montréal. Les échanges avec ces studios, dont Behaviour Interactif, exposent les personnes étudiantes à l’expertise et aux ressources de l’industrie et contribuent à stimuler l’innovation.

De tels partenariats sont très prometteurs pour la croissance de l’industrie à Montréal, au Québec et au Canada.

À mesure que s’accroissent les connaissances sur les avantages potentiels des jeux vidéo, qu’il s’agisse de l’amélioration des habiletés intellectuelles et de la réduction du stress, ou encore de la création de liens sociaux et du développement de compétences en résolution de problèmes, nous devrions encourager les collaborations stratégiques afin de stimuler la créativité et la découverte au XXIe siècle.

L’avenir du Canada dans l’industrie des jeux vidéo pourrait bien en dépendre.