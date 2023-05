L’INEE, un institut de la naïveté par excellence en éducation

Une kyrielle d’objections ont déjà été formulées contre la création d’un Institut national d’excellence en éducation (INEE) qui découlerait de l’adoption du projet de loi présenté récemment par le ministre Bernard Drainville. Rappelons-en quelques-unes : présomption de pertinence du moyen ; imprécision de la situation à régler ; approche autoritaire du changement ; dédoublement de structures ; soif de pouvoir du gouvernement ; imprécision du concept d’excellence promu ; entrave à la liberté pédagogique et scientifique ; perte de lieux de concertation ; promotion d’une vision en tunnel de la recherche ; conflits d’intérêts apparents des porte-étendards de l’initiative ; déprofessionnalisation des enseignants… Nous en ajoutons une de plus à la liste tout aussi longue qu’incomplète : la naïveté de l’idée.

Le coeur de la mission de l’INEE consisterait en ceci : identifier les meilleures pratiques et les méthodes pédagogiques révélées efficaces par la recherche scientifique et les diffuser aux intervenants du système d’éducation.

Noble objectif. Qui est toutefois plus compliqué qu’il en a l’air.

La poignée de personnes qui fredonnent le sirventès de l’INEE à l’oreille du ministre de l’Éducation considèrent qu’il y a une façon bien précise de parvenir à des pratiques « efficaces ». Pourtant, quiconque possède une formation de base en recherche réfute cela aisément. Il existe plutôt une variété d’approches de recherche, qui sont complémentaires et toutes nécessaires, et qui génèrent une pluralité de résultats utiles et de qualité.

D’ailleurs, plusieurs de ces résultats sont déjà accessibles. Par exemple par l’entremise du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) ainsi que des revues et colloques d’associations professionnelles. Pourquoi donc engloutir des millions de dollars dans une nouvelle structure ? Les troubadours d’une vision unique de la science regarderaient-ils le monde du haut de leur piédestal pour professer ce qu’ils ont choisi être valable ?

Il y a plus…

Entre lire que la cigarette est néfaste pour la santé et arrêter de fumer, il y a quelques pas à franchir. En d’autres mots, l’accès à de l’information de qualité ne donne pas lieu magiquement à un changement de pratique. Pourtant, c’est sur une telle prémisse naïve qu’on appuie une partie importante du fonctionnement de l’INEE.

L’accès à de l’information et à des savoirs pertinents n’est qu’une condition favorable au changement. Donald Ely, un professeur qui a étudié la question pendant des décennies, en a identifié plusieurs autres. Hélas, ces conditions sont pratiquement absentes du projet de loi du ministre Drainville.

Voyons en quoi.

L’insatisfaction par rapport à la situation actuelle. Il importe de ressentir un besoin pour s’engager pleinement dans une démarche de changement. Ce besoin peut varier d’un centre de services scolaire, d’une école, d’une équipe-cycle, voire d’un individu à l’autre. Malheureusement, l’orientation prescriptive de l’INEE, confirmée par les récents propos autoritaires tenus par le ministre Drainville, est à contre-courant de cette première condition favorable au changement.

La disponibilité de ressources et de temps. Les démarches de changement requièrent des ressources, sans quoi elles font du surplace. A-t-on besoin d’épiloguer sur la rareté de celles actuellement disponibles pour soutenir les personnels scolaires qui désirent mettre sur pied de nouvelles façons de faire ? Poser la question, c’est malheureusement y répondre.

Des incitatifs. À l’exception de la stratégie du bâton et de la carotte promue dans le volet du projet de loi portant sur l’intensification d’une gestion axée sur des indicateurs simplistes, rien de positif ne semble avoir été prévu pour opérationnaliser cette condition cruciale au changement. Une dépossession de l’agentivité des personnels scolaires et donc une démobilisation accrue est à prévoir.

La participation. Un changement a tendance à s’implanter lorsque les personnes concernées ont l’occasion de s’exprimer et de s’impliquer dans la démarche. À cet égard, le ministre pourra dicter aux personnels scolaires les résultats de recherche à s’approprier. Voilà l’antithèse de la reconnaissance du professionnalisme.

En ce qui concerne la réflexion sur la pertinence de l’INEE, le seul lieu de participation sera la commission parlementaire du mois de juin. Une commission qui aura des allures de vaudeville puisqu’elle sera nettement surfréquentée par des professeurs qui font la promotion d’un INEE depuis des années et d’idées colportant une vision réductrice des processus « efficaces » pour enseigner et faire apprendre.

L’engagement et le leadership. Ici, il est surtout question de l’attitude des dirigeants à l’égard des personnes impliquées dans une démarche de changement. Est-elle bienveillante ? Soutenante ? Inspirante ? À chacun sa réponse…

Le projet de loi 23, en particulier le volet sur l’INEE, est un exemple éloquent d’initiative qui, derrière un discours politique et scientifique aguichant et vertueux, témoigne d’une profonde naïveté à propos de la gestion du changement en éducation.

Si l’on juge qu’il manque d’information sur un sujet donné, qu’on fasse appel aux nombreuses infrastructures de recherche existantes dans les universités ou à l’Institut de la statistique du Québec. Qu’on renforce la capacité des lieux de diffusion actuels. Qu’on mette en place de réelles conditions pour que les personnels scolaires puissent s’inspirer de la diversité des résultats de recherches et entretenir des liens soutenus avec le milieu de la recherche.

Parachuter des connaissances est une chose. Soutenir des lieux de concertation et de mise en dialogue en continu entre les praticiens et les chercheurs en est une autre. Certes plus exigeante, mais plus réaliste et respectueuse de la complexité de l’action éducative.

Le projet de loi 23 est aux antipodes de la réalité éducative. Il n’est donc pas probant et, par conséquent, devrait être abandonné.

* Ont aussi signé cette lettre :

Patrick Giroux, Université du Québec à Chicoutimi

Thérèse Laferrière, Université Laval

Stéphane Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières

Philippa Parks, Université de Sherbrooke

Françoise Armand, Université de Montréal

Charles-Antoine Bachand, Université du Québec en Outaouais

Audrey Raynault, Université Laval

Geneviève Therriault, Université du Québec à Rimouski

Adriana Morales-Perlaza, Université de Montréal

Geneviève Carpentier, Université de Montréal

Jean Bernatchez, Université du Québec à Rimouski

Marie-Pierre Baron, Université du Québec à Chicoutimi

Corina Borri-Anadon, Université du Québec à Trois-Rivières

Sivane Hirsch, Université du Québec à Trois-Rivières

Catherine Dumoulin, Université du Québec à Chicoutimi

Catherine Maynard, Université Laval

Francisco A. Loila, Université de Montréal

Pauline Sirois, Université Laval

Hélène Makdissi, Université Laval

Claire Beaumont, Université Laval

Marc-André Deniger, Université de Montréal

Simon Viviers, Université Laval

Rola Koubeissy, Université de Montréal

Philippe Tremblay, Université Laval

Géraldine Heilporn, Université Laval

Marie-Claude Larouche, Université du Québec à Trois-Rivières

Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi

Geneviève Fournier, Université Laval

Frédéric Deschenaux, Université du Québec à Rimouski

Jacques Désautels Université Laval

Abdoulaye Anne, Université Laval

Michelle Deschênes, Université du Québec à Rimouski

Ann-Louise Davidson, Université Concordia

Hassane Squalli, Université de Sherbrooke

Marc-André Éthier, Université de Montréal

Marie Larochelle, Université LavalJean Gabin Ntebutse, Université de Sherbrooke

Vincent Richard, Université Laval

Stéphanie Duval, Université Laval

Marie-France Maranda, Université Laval

Izabella Oliveira, Université Laval

Florian Meyer, Université de Sherbrooke

Manon Chamberland, Université Laval

Eddy Supeno, Université de Sherbrooke

Geneviève Brisson, Université de Sherbrooke

Marie-Claude Bernard, Université Laval

Yvon Pépin, Université Laval

Véronique Fortier, Université du Québec à Montréal

Enrique Correa Molina, Université de Sherbrooke

Chantal Leclerc, Université Laval

Mathieu Thibault, Université du Québec en Outaouais

Marie Luquette, Université de Montréal

Joséphine Mukamurera, Université de Sherbrooke

Geneviève Barabé, Université de Montréal

Laurie Bergeron, Université du Québec à Montréal

David Benoit, Université du Québec en Outaouais

Saïdou Segueda, Université de Sherbrooke

Claudia Gagnon, Université de Sherbrooke

Anick Baribeau, Université de Sherbrooke

Emilie Morin, Université du Québec à Rimouski

Andréanne Gagné, Université de Sherbrooke

Diane Gauthier, Université du Québec à Chicoutimi

Pascale Thériault, Université du Québec à Chicoutimi

Chantale Beaucher, Université de Sherbrooke

Nicole Monney, Université du Québec à Chicoutimi

Denis Savard, Université Laval