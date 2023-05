Le moment est venu d’aider les collectivités à s’adapter

La deuxième édition du Sommet climat Montréal réunissait la semaine dernière une panoplie d’acteurs variés pour aligner Montréal sur la voie de la carboneutralité et assurer la résilience de ses communautés. La résilience a d’ailleurs été le sujet d’honneur, et c’est tant mieux.

Qu’il s’agisse de la saison des feux de forêt, qui a commencé tôt plus et plus intensément que jamais en Alberta, ou des inondations ici au Québec et en Colombie-Britannique, ce printemps nous rappelle impitoyablement que les changements climatiques sont déjà là.

Non seulement les changements climatiques augmentent la fréquence et la gravité des catastrophes météorologiques partout au Canada, mais ils font aussi augmenter le coût de la vie pour tout le monde.

Lorsque des conditions météorologiques extrêmes font des ravages, il semble impossible d’envisager les années à venir, ou même les jours à venir. Et si la sécurité et le soutien des populations sont la priorité absolue au lendemain d’une catastrophe, les politiques, la planification et les investissements à plus long terme sont essentiels pour sauver des vies et réduire les coûts de la destruction future causée par le climat.

Plus cher que jamais pour les populations du Canada

Au cours des 50 dernières années, au Canada, le coût des catastrophes météorologiques comme les inondations, les tempêtes et les feux de forêt est passé de dizaines de millions de dollars à des milliards de dollars par an. De 2010 à 2019, les pertes assurées pour les événements météorologiques catastrophiques se sont élevées à plus de 18 milliards de dollars, et le nombre d’événements catastrophiques a été plus de trois fois supérieur à celui des années 1980. Douze des quinze catastrophes météorologiques qui ont été les plus coûteuses pour les gouvernements canadiens en matière d’aide financière se sont produites depuis 2010, et trois d’entre elles ont eu lieu en Colombie-Britannique en 2021.

Les changements climatiques entraînent également une hausse du coût de la vie pour tout le monde, que l’on soit situé dans des zones exposées aux catastrophes ou non. Chaque année, il en coûte à chaque ménage 700 $ en moyenne pour les frais liés au climat, qu’il s’agisse de factures d’épicerie plus élevées en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement, de l’augmentation des primes d’assurance habitation ou des hausses d’impôt servant à payer les dommages causés par les événements météorologiques.

Faute de mesures d’adaptation, les changements climatiques continueront à faire augmenter le coût de la vie au Canada, sans parler des dangers qu’ils représentent.

Il est rentable d’aider les collectivités à s’adapter

Les administrations gouvernementales au pays doivent augmenter considérablement les investissements publics dans l’adaptation, avant que les catastrophes ne surviennent. Cela est d’autant plus vrai pour les collectivités marginalisées et méritant l’équité, qui sont souvent exposées à des risques plus importants en raison d’un sous-financement chronique des services et de l’aide, d’infrastructures inadéquates et d’un héritage de politiques discriminatoires.

En veillant à ce que les collectivités disposent des ressources et des capacités nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des infrastructures en cas de catastrophe naturelle, et en bâtissant des infrastructures essentielles comme des routes et des réseaux d’électricité capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes, on peut sauver des vies et réduire considérablement les coûts.

Par exemple, l’utilisation de matériaux résistants au climat lors de l’entretien et de la réfection des routes peut réduire jusqu’à 98 % le coût des dommages liés à la chaleur et aux précipitations. À elle seule, cette mesure permettrait de réaliser jusqu’à 1,5 milliard de dollars d’économies au Québec dans les prochaines décennies. Mais pour ça, les décideurs doivent avant tout faire des investissements stratégiques au préalable.

Le Canada est loin derrière ses pairs lorsqu’il s’agit de faire de l’adaptation une priorité nationale et d’agir en ce sens. Bien que chaque dollar investi dans l’adaptation produise des retombées économiques de l’ordre de 13 $ à 15 $, le financement de l’adaptation aux changements climatiques a systématiquement accusé un retard par rapport aux autres financements consacrés au climat par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Publiée l’automne dernier, la Stratégie nationale d’adaptation du Canada représente une étape importante pour favoriser des collectivités plus sûres et plus résilientes. Mais cette stratégie n’est qu’un premier pas : les gouvernements doivent maintenant consentir les investissements nécessaires pour qu’elle devienne une réalité.

Pour anticiper les dommages futurs, il faut s’attaquer à l’adaptation avec une urgence qui ne se manifeste généralement qu’au lendemain d’une catastrophe. Compte tenu des vies et des moyens de subsistance qui sont en jeu, nous ne pouvons pas attendre.