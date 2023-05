Face à l’intelligence artificielle, la pensée critique?

Selon une enquête de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval publiée en 2022, 67 % des jeunes de 18 à 24 ans s’informent principalement sur les réseaux sociaux. Au sein du même groupe, 50 % ont du mal à déterminer la fiabilité des informations, d’après la Fondation canadienne de l’innovation. Alors que les fausses nouvelles n’ont jamais autant proliféré, distinguer le vrai du faux, une nouvelle vérifiée d’une rumeur fabriquée de toutes pièces, constitue un véritable défi démocratique.

Ce constat, beaucoup de gens l’ont établi depuis un bon moment, qu’ils soient enseignants, gestionnaires de communauté, politiciens ou journalistes. Sans compter que de nombreux professionnels dont le métier est d’informer se sont retrouvés sous les tirs nourris des complotistes ou de simples citoyens dépassés par les événements, exprimant ouvertement leur impuissance et leur désarroi. Les années pandémiques furent, à ce chapitre, tristement instructives…

Bien avant l’arrivée de la COVID-19, des journalistes s’inquiétaient déjà de la prolifération des fausses nouvelles, de ses impacts négatifs sur le débat public et, par ricochet, sur le fonctionnement de la société. Or, ici comme ailleurs, ils se sont mobilisés pour contrecarrer une tendance lourde, celle où les faits sont trop souvent remis en question.

C’est dans ce contexte qu’est né le programme #30secondes avant d’y croire en 2018, sous le giron de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et qu’a été créé en 2021 le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQEMI), pour en assurer la diffusion et la croissance. Des écoles secondaires à l’université en passant par les bibliothèques publiques et les organismes communautaires, des journalistes-formateurs sensibilisent la population aux périls de ce que certains surnomment la « post-vérité ».

Depuis, on a pu observer une épidémie de fausses nouvelles sur la COVID-19 (une « infodémie », comme l’a qualifiée l’Organisation mondiale de la santé) alimentée par les mouvements antivaccins et des groupes extrémistes. En ce moment, on observe aussi la régression de Twitter, devenue, faute de modération, un déversoir de trolls et de propos haineux.

On ne dira jamais assez à quel point cet écosystème de la désinformation se transforme à une vitesse fulgurante. Hier encore, les regards étaient tournés vers les algorithmes et leur étonnante capacité à nous enfermer dans des chambres d’écho. Aujourd’hui, l’heure est à l’intelligence artificielle générative : quand circulent des images (relativement) crédibles d’un Donald Trump appréhendé par la police ou qu’on apprend qu’un robot va pouvoir pondre des centaines de fausses nouvelles à la minute, nous avons toutes les raisons d’être inquiets.

À en juger par la frilosité des politiciens à l’égard des GAFAM, l’encadrement légal pourrait prendre du temps à se mettre en place, malgré toute la bonne volonté du gouvernement fédéral avec le projet C-27 concernant la Loi sur l’intelligence artificielle et les données. À la vitesse où évolue la technologie, l’urgence d’agir n’a jamais été aussi grande ; rappelons-le à nos élus.

En attendant, le citoyen a un rôle à jouer, à son échelle. Il peut développer des habiletés pour détecter les informations douteuses et des réflexes pour éviter de tomber dans les pièges. Il se doit d’être vigilant face à ses propres biais et prendre une distance devant les choix que lui imposent les algorithmes. C’est précisément dans ce contexte qu’intervient le CQEMI, qui a pu sensibiliser près de 45 000 participants à travers 1700 formations données un peu partout au Québec par plus de 70 journalistes participants.

Entre les trucs pour déceler les fake news et les outils pour s’assurer de la crédibilité des sources d’information, le CQEMI invite la population à exercer son esprit critique, à aiguiser son regard sur l’actualité et à se méfier des publications qui suscitent des émotions (trop) fortes. Une poignée de médias québécois ont aussi développé des initiatives d’éducation à l’information : ces actions sont encore trop peu nombreuses, mais le citoyen averti gagnerait à les découvrir et à les utiliser. Elles devraient aussi être mieux financées, en prévision du prochain déferlement de fausses nouvelles en politique, en santé… ou sur le réchauffement climatique.

Les Semaines de la presse et des médias, qui se déroulent jusqu’à la fin du mois de mai, représentent une occasion unique pour réfléchir collectivement à l’importance névralgique d’une information crédible, rigoureuse et vérifiée. Et pour faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier d’une éducation aux médias de qualité, leur permettant d’acquérir des compétences désormais incontournables. Ils s’en serviront dès aujourd’hui pour façonner la société de demain.