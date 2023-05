Mieux structurer l’accès exceptionnel aux médicaments au Québec

« Des patients pourraient perdre l’accès à leur médication à cause de la réforme Dubé », titrait un article de La Presse canadienne publié dans Le Devoir du 21 avril dernier. En cause, les modifications que propose l’article 336 du projet de loi 15 qui retireraient aux établissements de santé leur pouvoir de fournir à un patient particulier un médicament dont la valeur thérapeutique a fait l’objet d’une évaluation négative de l’INESSS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux) pour l’indication (affection médicale) considérée. Dire que cet article de loi limiterait l’accès aux médicaments de certains patients est une manière bien réductrice et problématique de poser le débat.

En effet, elle invisibilise la question de fond, qui est celle de la structuration de nos accès exceptionnels aux médicaments, alors que les traitements de médecine personnalisée sont en pleine expansion et supposent des coûts vertigineux qui représentent une menace réelle au maintien du système public de santé. Pour mieux comprendre ces questions et se faire une opinion, il faut premièrement comprendre ce qui se passe actuellement et, deuxièmement, mettre en perspective cet accès avec le développement pharmaceutique, qui a radicalement changé ces dernières années.

L’objet du débat est parti de l’article 336 du projet de loi 15, qui concerne des médicaments qui peuvent être administrés à des patients dans des cas de « nécessité médicale particulière » (NMP). La précédente loi de 2015 établissait la possibilité du recours à cette procédure de « nécessité » pour des médicaments qui ne sont normalement pas accessibles en établissement de santé. Car pour être accessible « normalement », un médicament doit avoir été approuvé par le ministre, sur recommandation de l’INESSS.

Il est alors possible qu’un médicament ne soit pas accessible en raison d’une valeur thérapeutique non reconnue ou d’une efficience limitée (rapport coût/bénéfices). Il est aussi possible qu’un médicament n’ait tout simplement pas eu l’occasion d’être évalué ou d’obtenir une indication (le fabricant lui-même doit déposer une demande d’évaluation pour son médicament).

À l’heure actuelle, ce sont les oncologues qui, dans l’écrasante majorité des cas, se trouvent à utiliser le mécanisme NMP d’accès exceptionnel à des médicaments, dont les demandes sont examinées par les comités de pharmacologie dans chacun des 34 établissements de santé au Québec. Ce processus finit par faire reposer sur les épaules de cliniciens dévoués le poids de décisions aux implications éthiques et politiques majeures qui les dépassent, sans qu’aucune instance provinciale ne se mouille moindrement et sans qu’aucun suivi systématique clinique et budgétaire ne soit réalisé au niveau provincial.

D’un autre côté, des patients peuvent se voir accepter un médicament dans un établissement, alors qu’il est refusé dans l’établissement d’à côté. Le problème d’équité est criant.

Plus globalement, les nouveaux traitements sont en train de changer, notamment en s’orientant vers la médecine personnalisée, qui change notre relation avec ce que nous avons jusque-là considéré comme « particulier ». En effet, en contexte de médecine personnalisée, caractérisée par le développement grandissant d’immunothérapies et de thérapies géniques, le particulier est d’une certaine façon appelé à devenir la norme.

Les traitements sont si spécifiques que certains cancers deviennent considérés comme des « maladies rares ». Or, les médicaments d’oncologie représentent environ 50 % des coûts en médicaments des établissements, et leurs prix sont de plus en plus vertigineux. La pression pharmaceutique et économique sera de plus en plus grande.

Dans ce contexte, il est donc important que ces voies exceptionnelles et parallèles d’accès ne deviennent pas des voies de contournement d’une évaluation en bonne et due forme. En effet, si nous n’y prenons garde, les programmes exceptionnels pourraient devenir des manières d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments, ultrachers, spécialisés et pour lesquels les preuves sont limitées. Bien que Santé Canada ait accéléré ses processus et validé la conformité d’un médicament, la pertinence de l’usage est et doit être évaluée par une agence agréée dont ceci est le travail et l’expertise, telle que l’INESSS au Québec.

Au moment où le « personnalisé » se généralise, avec des implications majeures pour le maintien d’un système public, la question devient celle des renforcements nécessaires pour des politiques pharmaceutiques efficaces et équitables.

Personne n’est contre le fait de conserver des voies d’accès exceptionnel aux médicaments. Cependant, le contexte actuel nous invite à réfléchir aux manières de structurer ces accès exceptionnels, sans toutefois tomber dans une standardisation extrême que personne ne souhaite.

Voilà une des questions qui devraient maintenant entrer dans le débat public et à l’Assemblée nationale dans l’examen du projet de loi 15, en attendant l’édification d’une véritable politique pharmaceutique au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est-à-dire une politique permettant de garantir l’accès universel et équitable à des médicaments de qualité, sûrs, efficaces et abordables.