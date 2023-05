La Maison Garneau, lieu de mémoire

L’auteur est professeur de littérature à Montréal, collaborateur de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? (Boréal, 2008).

Je me souviens d’avoir dormi, il y a de cela une trentaine d’années, dans une des chambres de la maison Garneau. Afin de financer l’entretien de ce bâtiment patrimonial, l’ancien propriétaire y louait deux ou trois chambres à des hôtes de passage, curieux ou férus d’histoire. Il faisait également visiter les lieux avec un entregent et une érudition admirables. Grâce à la décoration et à l’ameublement fort bien préservés, et surtout grâce à la magie de son verbe, on se retrouvait plongé en plein XIXe siècle ; le quotidien d’une famille bourgeoise de cette époque y devenait palpable.

Ces lieux de mémoire, même s’ils appartiennent davantage à la petite qu’à la grande histoire, sont importants, car ils permettent de garder vivant un lien avec le passé. Pour beaucoup de gens, partager, le temps d’une visite, la vie quotidienne d’une famille du XIXe siècle est souvent plus évocateur, plus parlant que de lire un compte rendu de la bataille de Saint-Denis ou des débats entourant la création du Canada-Uni.

Quand, en plus, le bâtiment et son intérieur sont associés à la mémoire du premier historien du Québec, François-Xavier Garneau, qui y fut locataire durant les dernières années de sa vie, la petite histoire y croise la grande et cela rehausse l’importance du lieu et la nécessité de le préserver. La maison Garneau conserve entre autres la bibliothèque de son célèbre locataire, et je me souviens d’avoir, lors de ma visite, noté les titres de quelques-uns des ouvrages qu’elle contenait. Avoir ainsi accès aux lectures d’un intellectuel du passé, c’est un peu comme entrer en conversation avec lui ; c’est aussi, en dépit des décennies et même des siècles qui nous en séparent, communier à travers quelques lectures communes : Virgile, Plutarque, Bossuet.

C’est une raison de plus pour conserver cette maison Garneau et, contrairement au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, je crois qu’il est de la responsabilité non pas du gouvernement, mais de l’État de préserver le patrimoine du Québec et des Québécois, patrimoine qui ne peut être abandonné ni à la charge de municipalités, pour lesquelles il représente un trop lourd fardeau financier, ni à celle de mécènes qui assument ainsi — qu’ils en soient remerciés — une charge qui devrait être collective et publique. L’achat par l’État de cette maison Garneau permettrait d’en faire un lieu ouvert au public où l’on cultiverait la mémoire de l’un des premiers historiens du Québec.

L’oubli

Au chapitre de la gloire posthume, François-Xavier Garneau a la chance, pourrait-on rétorquer, de n’être déjà pas trop mal loti : sa statue trône fièrement non loin de l’Assemblée nationale ; un des principaux cégeps de Québec porte son nom, sans compter de nombreuses rues à travers la province. Malgré notre devise « Je me souviens », la mémoire historique des Québécois est si oublieuse et si rabougrie que je ne suis pas sûr que la plupart des étudiants du collège en question sachent qui était ce Garneau qui a donné son nom à l’établissement qu’ils fréquentent. Et ils ne sont certainement pas les seuls.

Malgré son imposante statue et sa présence dans la toponymie, l’historien Garneau est d’ailleurs victime dans le Québec contemporain d’un oubli plus insidieux. Quand bien même les étudiants du cégep homonyme ou les rares lecteurs des plaques apposées sur le piédestal de son monument ou sur le mur de la maison de la rue Saint-Flavien se souviendraient vaguement de qui il était, ils ne pourraient, si par aventure la curiosité les y poussait, prendre aisément connaissance de son oeuvre. Il n’existe aujourd’hui aucune édition courante de sa monumentale Histoire du Canada. D’un point de vue éditorial comme historiographique, cela ressemble fort à une aberration. Ou à une amnésie programmée.

On publie plus de 6000 livres chaque année au Québec, mais on ne préserve, en les rééditant, qu’une poignée d’auteurs anciens. Évidemment, on ne peut conserver tous les livres imprimés durant les trois derniers siècles, et la plupart de ceux-ci ne le méritent pas. Mais que l’oeuvre majeure de François-Xavier Garneau (comme celle de plusieurs autres écrivains importants) ne soit pas régulièrement rééditée, cela pèse sur la culture québécoise comme une inconsciente et déprimante contrariété : les auteurs contemporains savent, même s’ils connaissent temporairement un certain succès, qu’ils sont inéluctablement voués à l’oubli.

Quelle autre censure est pire que l’indifférence ?