Quand les drags sortent de l’ombre

Les artistes drag font partie du paysage culturel québécois depuis de nombreuses décennies, de la précurseure Lana St-Cyr à la mythique Guilda, en passant par la grande Mado et plus récemment, les télévisuelles Rita Baga, Gisèle Lullaby et Mona de Grenoble. Queens et kings du déguisement, de l’audace, de la comédie et de la créativité, ce sont également les porte-étendards des revendications des communautés LGBTQ +, s’affichant publiquement pour défendre les personnes qui ne parviennent pas à faire entendre leur voix.

Performeuses aguerries, les drags queens manient la langue comme des humoristes, les ciseaux et l’aiguille comme des couturières, le stiletto comme des top modèles et l’émotion comme des actrices. Véritables couteaux suisses du divertissement, ces artistes multidisciplinaires aux nombreux talents sont aussi des humains sensibles et intelligents qui savent adapter leur performance et adopter un registre qui convient à leur public.

Aujourd’hui, on peut croiser ces artistes hautes en couleur, non plus seulement dans des cabarets et des clubs, mais dans divers lieux et à toute heure du jour. Depuis quelques semaines, les discours s’enflamment et réclament leur retour à la vie de nuit. Alors que l’art du drag se démocratise, on se rend compte que ces artistes multifacettes sont méconnues.

Deux poids, deux mesures

Le Québec aime ses humoristes et leur donne une place de choix sur un large éventail de scènes, d’émissions de télévision, de chaînes de radio, etc. On a vu bon nombre d’hommes se déguiser en femmes dans les médias. De Serge Thériault en Môman dans La petite vie à Marc Labrèche en Céline Dion dans le Bye Bye à Jean-Michel Anctil et sa Priscilla, ces personnages sont adorés par un public très large.

En fait, si personne ne hausse la voix face à ces personnages, c’est parce que les hommes qui les jouent sont perçus comme hétérosexuels. Lorsqu’un hétéro se déguise en fille, c’est comique. Lorsqu’un homme gai ou queer le fait, c’est inquiétant. Ça pourrait être choquant, dangereux, traumatisant, même. Ça, c’est pour un public averti seulement… et sûrement pas pour des enfants !

Pourquoi ? Serait-ce notre tendance encore tenace à réduire les personnes LGBTQ + à leur sexualité ? Serait-ce un relent de ce vieux réflexe d’associer homosexualité et pédophilie ? Serait-ce, à tout hasard, l’effet d’un regard transphobe qui confond l’art du drag et la transidentité ? Quoi qu’il en soit, dire aux performeurs drags que leur place est dans les cabarets, c’est supposer qu’ils et elles sont incapables de juger de leur audience. C’est leur dire qu’on ne veut pas les voir dans l’espace public. Comme souvent, on dit aux communautés LGBTQ + : faites ce que vous voulez, mais on ne veut pas le savoir.

L’art du drag et les enfants

Parler de diversité aux enfants, leur donner accès à des points de vue et des expériences qui ne leur sont peut-être pas familières, ça nourrit leur ouverture à la différence. Rencontrer des gens différents de nous nous apprend à les écouter, à les accueillir et à les respecter.

Dans une société où près de la moitié des jeunes LGBTQ + se sentent malheureux ou déprimés en milieu scolaire et où les incidents d’intimidation ne sont pas rares, s’éduquer à la différence n’est pas un luxe.

Aux personnes qui s’inquiètent des questions, ô combien difficiles, que les enfants poseraient à la suite d’une activité de lecture de contes avec une drag queen, nous aimerions rappeler ceci : les enfants posent régulièrement des questions difficiles. Comment un avion vole ? Ça existe depuis quand, la vie ? Comment est arrivé le sable à la plage ? Notre expérience nous dit que beaucoup plus d’enfants comprennent qu’il y a des hommes qui aiment se déguiser en femmes, qu’il y a des femmes qui aiment les femmes ou même des personnes qui ne veulent être ni un garçon ni une fille, que d’enfants qui ont compris l’origine de la vie ou l’aéronautique.

Bâtir un argumentaire anti-drag sur une supposée difficulté de compréhension et une possible confusion chez l’enfant, c’est accorder bien peu de crédit à l’intelligence des enfants et à celle de la population québécoise.

Et rassurez-vous, passer une heure avec une drag queen ne changera pas l’identité de genre ou l’orientation sexuelle d’un enfant. La preuve, les signataires de cette lettre ont grandi en regardant des films et en lisant des histoires avec des protagonistes majoritairement hétérosexuels et cisgenres. Et pourtant, nous voici, personnes LGBTQ + fières et solidaires.

*Ont cosigné cette lettre :

Organismes LGBTQ +

Aide aux Trans du Québec ATQ, Montréal et province de Quebec

AlterHéros, Montréal

Archives gaies du Québec, Montréal

Centre de solidarité lesbienne, Montréal

Centre LGBTQ2 + Ouest-de-l’Île, Beaconsfield

Centre communautaire LGBTQ + de Montréal

Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue

Coalition des familles LGBT +, Montréal

Collectif juridique trans, Montréal et Québec

Conseil québécois LGBT, Montréal

Divers-Gens, Estrie

Diversité KRTB, Bas-St-Laurent

Ensemble pour le respect de la diversité, Montréal

Équipe Montréal

Fierté Montréal, Montréal

Fierté Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue

Fondation Massimadi, Montréal

Gay and Grey, Montréal

GRIS Estrie

GRIS-Montréal, Montréal

Interligne, Montréal

IRIS Estrie

Jeunes identités créatives, Montréal

Jeunesse Lambda, Montréal

Le Néo, Lanaudière

Les 3 sex*, Montréal

LGBTQ2 + Vaudreuil-Soulanges

Magazine L’Aranéide, Bas St-Laurent

MAINS Bas Saint-Laurent

QueerTech, Montréal

Réseau de la santé sexuelle des Sourds du Québec

RÉZO, Montréal

Sphère — santé sexuelle globale, Laval

Trans Outaouais, Outaouais

Drag queens et drag kings

Barbada, Montréal

Gina Gates, Sherbrooke

Gisèle Lullaby, Reine du Canada

Justin Hole, Montréal

Lady Boudoir, Haus of Boudoir, Trois-Pistoles

Lana Dalida, Montréal

Miss Fountain, Saint-Hyacinthe

Old El Pa-Slut, Val-d’Or

Robin Brutal, Montréal

Shane Saw, Haus of Boudoir, Trois-Pistoles

Uma Gahd, Montréal

Victoire De Rockwell, Montréal