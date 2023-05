Des vapoteuses de «wax» qui rendent fou

Vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, que les « wax pens » constituent un réel fléau dans nos écoles. Ce sont des stylets de résine de cannabis ayant des concentrations pouvant dépasser 90 % de THC (ingrédient actif du cannabis) et qui se consomment en vapotant, sans fumée ni odeur résiduelle, et souvent avec des saveurs ajoutées.

Malheureusement, notre expérience de ce fléau est très décourageante au vu de l’inaction, voire de la négation du problème par la direction et le personnel scolaire, pourtant responsables de la sécurité et de la santé de nos jeunes pendant qu’ils sont à l’école.

Nous avons un adolescent ayant consommé depuis des années des wax pens à l’école, comme une très grande proportion des autres élèves. Depuis l’âge de 13 ans, il a pu se procurer ces fameux wax pens aux abords de l’école sans problème auprès de revendeurs qui s’approvisionnent facilement eux-mêmes chez des producteurs canadiens et dont les produits illégaux sont livrés par Postes Canada directement à leur porte.

La consommation de wax pens se produit entre autres à l’intérieur des murs de l’école soit pendant les cours, aux récréations, à la sortie de l’école sans intervention particulière ou efficace des surveillants et des professeurs, ni de la direction de l’école. Certaines écoles nient carrément l’existence du problème sous prétexte que la direction a réalisé des sondages auprès des élèves et que très peu rapportent consommer des wax pens. On nous a même affirmé qu’un tel sondage avait été « anonyme », mais quand on en parle aux élèves, ils nous disent qu’ils devaient répondre par courriel en utilisant leur adresse courriel de l’école !

Quelques chiffres alarmants… Selon les données de la plus récente Enquête québécoise sur le cannabis 2022 (EQC), en 2021, 44 % des jeunes de 15 à 17 ans qui déclaraient avoir consommé du cannabis au cours des 12 mois précédents en ont vapoté, soit une hausse de 76 % par rapport à 2019. Selon Statistique Canada, la population des jeunes de 15 à 17 ans en 2021 s’établissait au Québec à un peu plus de 210, ce qui équivaut à plus de 17 000 adolescents de 15 à 17 ans qui vapotaient du cannabis.

Sans compter les jeunes de moins de 15 ans qui en consomment. Imaginez la somme de journées d’école manquées chaque année par toute cette cohorte ainsi que les problèmes de santé physique et mentale qui en découleront !

Comme vous le savez, les personnes ayant une trop forte consommation de cannabis, un produit très long à éliminer du corps (jusqu’à deux mois après le dernier usage), peuvent développer un « syndrome d’hyperémèse cannabinoïde » : vomissements et nausées très importantes quotidiennes à la suite d’une intoxication chronique au cannabis, si facilement consommé à haute dose grâce à ces wax pens. Il est clair que, pris à ces doses, chez des adolescents de surcroît, le cannabis est extrêmement dommageable pour leur santé et pour leur réussite scolaire. De plus, les experts ajoutent que ce genre de consommation entraîne des risques significatifs de futurs problèmes de santé mentale. Est-ce qu’on souhaite cela à nos enfants ?

Lorsqu’un adolescent tentant de se débarrasser de sa dépendance au cannabis à forte dose retourne à l’école, il ne cesse de se faire offrir des bouffées de wax pen par ses camarades tellement leur consommation est répandue et non surveillée à l’école ! Comme parent, on a beau tenter d’aider notre jeune lorsqu’il n’est pas à l’école, en l’encourageant à poursuivre son cursus scolaire, on a l’impression de renvoyer notre enfant dans la gueule du loup !

Nous vous écrivons, car nous sommes persuadés que l’école doit être un milieu de vie sécuritaire et sain pour nos enfants ! Ainsi, à force de voir les écoles nier le problème, tolérer la consommation même durant les cours, et ne pas mettre en place des mesures sévères et efficaces pour bannir complètement ces produits toxiques et néfastes de leurs murs, nous en sommes réduits à vous interpeller comme ministre de l’Éducation du Québec.

Nous vous implorons, Monsieur le Ministre, de mettre en place, rapidement et en priorité, un plan d’élimination du cannabis de notre réseau public d’éducation qui reconnaîtra la gravité et l’ampleur du problème, mais qui sera aussi efficace à court, moyen et long terme !

Comme on le dit à ceux qui ont un problème de dépendance : « Pour régler un problème, il faut d’abord en reconnaître l’existence ! »

Il y va de l’avenir de toute une génération de Québécois !