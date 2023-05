Crise migratoire et crise climatique, les deux faces d’une même médaille

Le monde traverse actuellement la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. D’après l’ONU, le nombre de réfugiés internationaux a atteint un niveau record de 26,4 millions en 2020, par rapport aux 21,1 millions enregistrés en 2000. Il en va de même pour le déplacement forcé à l’échelle mondiale, estimé à environ 89,4 millions. Nous en constatons les effets dans notre vie quotidienne, en particulier dans les métropoles occidentales, où l’afflux de migrants venant de zones de conflit est en train de remodeler nos sociétés de manière profonde.

Cependant, bien que la crise migratoire attire l’attention et les gros titres, des facteurs plus éloignés de notre vie quotidienne jouent un rôle dans cette crise : les changements climatiques. Si la crise migratoire mondiale est un défi majeur de notre temps, les facteurs environnementaux (en particulier le changement climatique) ont un impact significatif sur celle-ci.

Le conflit syrien, au coeur de la crise migratoire mondiale depuis 2011, est souvent associé à des conflits ethnosectaires et à des tensions géopolitiques. Cependant, les causes profondes de ce conflit peuvent aussi être attribuées aux crises climatiques et agricoles qui ont entraîné le déplacement massif de populations et une recrudescence du terrorisme. Avec près de la moitié de la population syrienne dans les zones rurales, l’exposition du pays à la vague de sécheresse la plus sévère de son histoire, de 2006 à 2011, a joué un rôle important dans le conflit.

Selon la Banque mondiale, les températures moyennes en Syrie sont passées de 17,94 °C en 1901 à 19,72 °C en 2021, une augmentation de 1,78 °C. En comparaison, les températures moyennes mondiales sont passées de 13,11 °C en 1901 à 14,23 °C en 2021, une augmentation de la température mondiale de 1,12 °C sur la même période. La hausse des températures a entraîné une augmentation des événements climatiques extrêmes et de la dégradation de l’environnement, forçant de nombreux Syriens à fuir leur domicile à la recherche de travail, de sécurité, de nourriture et d’eau. Ces conditions créent un cercle vicieux de violence qui génère de la migration forcée.

L’Amérique centrale est un autre point chaud géopolitique dans la crise migratoire. Selon l’ONU, la région a connu une augmentation stupéfiante de plus de 137 % de la migration internationale depuis 1990, souvent attribuée à la violence criminelle. La majorité des migrants sont originaires du Salvador, du Guatemala et du Honduras, qui à eux trois ont une population combinée de plus de 33 millions d’habitants. En 2020, environ 16,2 millions de Centraméricains vivaient en dehors de leur pays d’origine, soit près de la moitié de la population de ces trois nations.

Les caravanes de migrants qui ont débuté en 2017 ont mis cette question à la une des journaux, et le Mexique est devenu une zone de transit stratégique. Le corridor Mexique–États-Unis reste à ce jour le plus grand corridor migratoire international, avec un flux d’environ 11 millions de personnes.

Bien que de nombreux facteurs contribuent à cette crise, les dynamiques environnementales ont clairement joué un rôle. L’Amérique centrale a connu une sécheresse prolongée depuis au moins 2014, entraînant d’importants mouvements de populations. Cette vulnérabilité aux changements climatiques est principalement due au fait que plus de 40 % de la superficie de la plupart des pays d’Amérique centrale se situe dans un corridor climatique tropical sec. En outre, la région a connu une recrudescence d’événements climatiques extrêmes, une diminution des taux de pluie d’environ 1 mm par jour entre 1950 et 2008, ainsi qu’une augmentation de la température de 0,7 °C à 1,0 °C depuis le milieu des années 1970.

Ces exemples illustrent comment la dégradation de l’environnement participe aux déplacements de populations, en plus des problèmes géopolitiques. Il est impératif que nous abordions la nature interconnectée de ces défis pour créer un avenir meilleur (ou un avenir tout court !). Relever ces défis entremêlés requiert une stratégie globale et coordonnée.

Dans ce contexte, il devient de plus en plus urgent de repenser le concept de « justice environnementale ». Il s’agit de garantir que les avantages et les charges environnementaux soient répartis équitablement entre les différents groupes sociaux, notamment entre les pays. Le premier pas vers cet objectif est de reconnaître que les groupes à faible revenu et marginalisés subissent un fardeau disproportionné de problèmes environnementaux, malgré leur part minimale dans leurs causes. […]

La réponse nécessitera un changement de mentalité qui va au-delà de l’interventionnisme militaire lors des crises qu’on croit géopolitiques seulement. Il faut donner la priorité aux politiques qui s’attaquent aux causes profondes de ces problèmes, comme les inégalités structurelles et la vulnérabilité socioenvironnementale des communautés, plutôt que de simplement réagir à leurs symptômes.