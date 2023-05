Fait-on vraiment un virage vert?

Depuis de nombreuses années, la thématique de la lutte contre le réchauffement climatique domine l’actualité, et ce, autant dans les médias populaires que scientifiques. Dans le concert des discours qui nous sont présentés sur ce sujet, beaucoup d’informations cruciales et pertinentes. Mais pas seulement.

Comme souvent, ce qu’on omet de nous dire est plus important que ce dont on nous parle. Ce dont on nous parle sert parfois même à détourner l’attention de choses plus importantes, qu’on préfère garder dans l’ombre. Ainsi, un élément que l’on évite de mentionner, c’est que la crise climatique actuelle n’est d’abord et avant tout qu’un effet secondaire, parmi plusieurs autres, d’un problème beaucoup plus important affectant notre environnement.

Au cours des derniers millénaires, ce qui a eu — et continue d’avoir — les plus grands effets délétères sur notre environnement et la biodiversité, c’est l’ampleur démesurée de la consommation humaine de matières premières, d’énergie et d’espace. En expansion ininterrompue (et accélérée depuis plus d’un siècle), la consommation mondiale de ces trois ressources intimement imbriquées l’une dans l’autre constitue ce qu’on pourrait appeler un « trio consumériste infernal » pour notre environnement et les autres espèces peuplant la Terre. Plus il y a d’énergie disponible à l’espèce humaine, plus elle sert à transformer davantage de matières premières et à exploiter ou artificialiser de nouveaux espaces.

L’accumulation de déchets, la pollution, la dégradation des milieux naturels, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique ne sont que des effets secondaires de ce trio de consommation, cinq symptômes de la même maladie. Retirer les combustibles fossiles du cocktail énergétique pour les remplacer par d’autres types d’énergie, avec comme objectif de maintenir la croissance de ce trio consumériste infernal, n’arrêtera nullement la dégradation de notre environnement et la disparition de nombreuses espèces.

Bien sûr, il faut s’attaquer à chaque symptôme pour en modérer les effets, mais il faudra aussi s’attaquer un jour à la maladie. Parler de diminution de la consommation, d’ascèse, de partage par une meilleure répartition de la richesse, de décroissance et de démondialisation. Des sujets que nos gouvernements — et les grands bénéficiaires du système économique actuel — veulent éviter à tout prix, soucieux de poursuivre leurs activités habituelles sans trop de changements.

Pour ce faire, braquer tous les projecteurs sur les changements climatiques est bien commode. Ainsi, la transition énergétique (le virage vert) qui nous est actuellement proposée consiste à remplacer une source d’énergie émettrice de GES par une autre n’en émettant peu ou pas, puis de continuer comme avant. Pour réaliser la transition à laquelle on nous convie, quelle proportion supplémentaire de nos milieux naturels devrons-nous déforester, ennoyer, creuser, couvrir de résidus miniers, de panneaux solaires ? Quelle proportion pour extraire davantage de bois, de minerai et d’énergie afin de produire davantage de biens de luxe pour les mieux nantis de ce monde ? Plus que jamais, on creusera le sol et le fond des mers pour soutenir la surconsommation caractéristique du mode de vie des pays développés.

Ce n’est pas le type, mais la quantité d’énergie et l’utilisation consumériste que nous en faisons qui causent la dégradation continue de notre environnement terrestre.

Publiée en 2019, la seule évaluation scientifique portant sur l’état de la biodiversité et des services écosystémiques a conclu que la nature subissait un dangereux déclin, marqué par un taux d’extinction des espèces sans précédent et en accélération. La première cause : le changement d’usage des terres et de la mer et son corollaire, la perte des milieux de vie de nombreuses espèces animales et végétales. La croissance continue de la consommation d’énergie, de matières premières et d’espace fait progressivement disparaître les habitats d’un grand nombre d’espèces, en plus de produire davantage de pollution et de dégrader les milieux naturels résiduels.

On parle souvent d’espèces envahissantes par les temps qui courent. Peut-être devrait-on mentionner également que la championne dans ce domaine, c’est la nôtre !