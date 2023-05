Charles Scriver, un grand québécois

L’auteur est historien, sociologue, écrivain et enseignant retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie, de science politique et de coopération internationale. Ses recherches portent sur les imaginaires collectifs.

Né à Montréal en 1930, Charles Scriver enseigna toute sa vie à l’Université McGill. Après des études en géographie et en littérature, il enchaîna avec la pédiatrie puis devint un généticien de très haut niveau, jouissant d’une renommée mondiale. Il a fait sa marque à cette échelle en exerçant un leadership qui a contribué à une réorientation capitale de la génétique humaine, tant en biochimie qu’en épidémiologie génétique. Voici dans quelles circonstances je l’ai connu et comment a pris naissance une collaboration qui a duré une vingtaine d’années et s’est doublée en cours de route d’une profonde amitié.

Ma recherche de doctorat à Paris m’avait converti à l’histoire sociale alors en plein essor. L’objectif de ce genre historique était de rendre compte de toutes les dimensions d’une société et de ses acteurs, bien au-delà des « grands » personnages dont on disait qu’ils « faisaient » l’histoire. C’était évidemment faire fi des mouvements de la multitude qui oeuvrait dans la pauvreté et l’anonymat. Dans ma thèse (Le village immobile), je me suis exercé à ce genre de recherche en étudiant un village français sur une période d’un siècle.

De retour au Québec, j’ai fait le projet de reproduire la même démarche sur toute une région. La tâche de collecte des données prenait alors des proportions colossales, ce qui exigeait de les traiter par ordinateur. Les choses ont bien commencé, mais très tôt j’ai constaté que les coûts du projet débordaient largement les capacités de financement des organismes de subvention dans le domaine des sciences sociales. J’ai vécu plusieurs mois d’angoisse, puis une ouverture s’est présentée.

Avec l’équipe que j’avais formée, nous avions mis au point un système informatique qui permettait de reconstituer automatiquement les liens familiaux et généalogiques. Construite aux fins de l’histoire sociale (l’étude de la transmission des statuts sociaux entre générations, par exemple), cette banque de données, je le réalisai, pouvait servir à étudier tout ce qui se transmet entre générations, notamment les gènes. Dès lors, une grande aventure s’ouvrit devant moi : la possibilité d’une nouvelle direction de recherche consacrée à l’étude des gènes délétères à l’origine des maladies génétiques et à la prévention de ces maladies.

Un premier essai

J’ai décidé de faire un essai. Je suis d’abord allé aux États-Unis pour faire un stage dans un laboratoire de biochimie, suivi d’un autre stage à Paris en génétique des populations et en épidémiologie génétique. Plus tard, avec la collaboration de médecins locaux, j’ai obtenu l’accès à des dossiers de patients saguenayens souffrant de génopathies et j’ai pu procéder à un premier essai, qui s’est avéré concluant. Armé de cette réalisation, j’ai essayé de susciter l’intérêt de milieux médicaux québécois, sans succès. C’est alors qu’on m’a suggéré de prendre contact avec un dénommé Charles Scriver, de l’Université McGill.

Ici m’attendait une énorme et très heureuse surprise. J’ai téléphoné à Charles Scriver (moi, l’historien-sociologue débutant de Chicoutimi…) et lui ai expliqué brièvement mon projet. Contre toute attente, il me donna rendez-vous pour le lendemain. J’ai passé une heure dans son petit bureau. Il a très peu parlé, m’écoutant attentivement.

Vers la fin de la rencontre, je lui ai fait la proposition suivante : l’Université McGill me verserait annuellement 25 000 $ sur une période indéterminée, en retour de quoi ses généticiens obtiendraient un accès prioritaire à notre banque de données (désormais appelée Fichier BALSAC). Je m’attendais à ce qu’il tombe en bas de sa chaise devant une demande aussi naïve qu’extravagante. Il n’en a rien fait. Il m’a simplement et poliment signifié que notre échange était terminé. Je suis rentré chez moi dans mes petits souliers.

Le lendemain, j’ai reçu un coup de fil de Charles : il avait parlé à son recteur, tout était réglé… !

À partir de ce moment, tout est allé très vite. J’ai pu aisément convaincre quelques autres universités de se joindre au projet (aux mêmes conditions). Désormais, l’accès aux subventions substantielles des organismes de la sphère médicale m’était ouvert, BALSAC a pu prendre une expansion spectaculaire, un centre interuniversitaire de recherche comprenant six universités a été mis sur pied, fonctionnant sous ma direction pendant vingt ans, et jamais il ne fut question de déplacer le coeur des activités hors de mon université. Tout cela, en définitive, grâce à Charles Scriver.

Je dis qu’il fut un grand Québécois, et ce, pour trois raisons. D’abord, alors que les plus prestigieuses universités du monde lui étaient ouvertes, il a choisi de rester à Montréal et de faire profiter de son travail notre communauté scientifique. Il fut un grand Québécois aussi parce qu’il était un visionnaire généreux : à un moment où mon aventure aurait pu s’arrêter là, il a vu le parti qu’on pourrait tirer de mon projet de fichier et les services que celui-ci pourrait rendre à la population du Québec, notamment celle des régions. Enfin, il a pris de gros risques auprès de son recteur en faisant confiance à un jeune Saguenayen qui ignorait tout de la génétique et qui prétendait l’équiper d’une nouvelle infrastructure.

Charles Scriver est décédé le mois dernier à Montréal à l’âge de 93 ans. J’ai au coeur une chandelle qui brûle pour lui et qui ne s’éteindra pas.